Detektyvas dėl sužeistos stirnos: neaišku, kas ją paėmė?

Gluminanti situacija

Kaunietis Andrius parašė į portalo kauno.diena.lt redakciją ir tikino, kad kažkokie apsimetėliai pavogė galimai sužeistą stirną. Veiksmas vyko trečiadienį, kai jie laukė į vietą atvykstančių gyvūnų globėjų.

Vyras pasakojo, kad trečiadienio vakarą, apie 21.20 val., jis su vaikais važiavo iš Kauno į Vaišvydavą. Šalikelėje pastebėjo, kad klūpo stirna ir pagalvojo, jog gyvūnas greičiausiai sužeistas. Kaunietis sustojo, internete surado gyvūnų globėjų telefono numerį, paskambino ir nupasakojo apie galimai sužeistą gyvūną. Kol gyvūnų mylėtojai atvyko į vietą, vyras laukė.

„Po geležinkelio tiltu yra tokia aikštelė ir pamatėme ten klūpintį stirniuką, tad su vaikais nutarėme, kad reikia pranešti tarnyboms, kad pagelbėtų. Sustojome tarsi pasaugoti tą stirniuką, kol ta tarnyba atvažiuos. Atvažiavo kažkoks vyras, pasakė, jog gavo skambutį, kad reikia paimti stirniuką. Jis į mašinos bagažinę įkrovė tą stirniuką ir išsivežė.

Dar paklausėme, kur veš, tai sakė, kad gal medžiotojų pirmininkui. Nelabai supratom, prie ko čia medžiotojai. Po kelių minučių mums paskambino iš tos gyvūnų globos tarnybos ir paklausė, kur tas stirniukas. Tai atsakiau, kad gal pavogė, nes ką tik kažkoks vyras jį išsivežė“, – apie tai, kad gyvūnų globėjai įvykio vietoje jau neberado sužeistos stirnos pasakojo Andrius ir pridūrė, kad gyvūnų globėjai jam nurodė, jog apie situaciją pranešė ir policijai, ir aplinkosaugai.

Pranešė ir kitiems?

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su gyvūnų globos namų „Nuaras“ atstovais ir paprašė pakomentuoti situaciją dėl įvykio vietoje nerastos galimai sužeistos stirnos. Gyvūnų globėjai neatmeta versijos, kad praeiviai pirmiau kažkam kitam pranešė dėl stirnos, todėl jo pasiimti atvyko kiti globėjai.

„Kaune yra gal 20 organizacijų, kurios gali pasirūpinti sužeistais gyvūnais. Kvietėjų būna tikrai daug. Kartais dėl to paties gyvūno sulaukiame ir dešimtis skirtingų skambučių. Tai žmonės tuo pačiu metu gali paskambinti ne tik „Nuarui“, bet ir kitoms organizacijoms. Be to, labai svarbu, ar gyvūnas yra miesto, ar rajono teritorijoje, nes skiriasi jų paėmimo taisyklės. Jei gyvūnas yra medžioklės plotuose, juos paimti gali tik medžiotojai“, – apie galiojančias tvarkas aiškino „Nuaro“ vadovė Jurgita Gustatienė.

Ji portalui patikslino, jog „Nuaras“ iš tiesų buvo gavęs informaciją apie sužeistą stirną. Darbuotojai nuvyko į nurodytą vietą, bet gyvūnas jau buvo paimtas.

„Manome, kad gyvūnas buvo paimtas toje teritorijoje veikiančio medžiotojų būrelio atstovų. Galbūt jie važiavo pro šalį ar jiems kažkas pranešė ir jie tą gyvūną paėmė. Mūsų darbuotojai pranešė gamtos inspektoriams, kad jie gyvūnų nerado ir neapėmė“, – nurodė J.Gustaitienė.

Informuota policija

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie partrenktą stirną buvo gautas apie 21.35 val. Pranešėjai informavo, kad buvo partrenkta stirna ir kol atvyko darbuotojai jos paimti, kažkas atvažiavo ir stirną išsivežė.

„Pareigūnams nuvykus adresu Kauno r., Šlienavos k., pasitikęs medžiotojas patikslino, kad buvo sulaukta informacijos iš aplinkos apsaugos darbuotojų, kad reikalinga paimti stirną nuo kelio. Stirna rasta gyva, uždaryta į patalpas. Pareigūnų pagalbos neprireikė, tolimesniems veiksmams perduota atitinkamų tarnybų žiniai“, – apie tai, kad stirną iš tiesų paėmė medžiotojai pranešė O.Vaitkevičienė.