Dėmesio: magistraliniame A1 kelyje ties Kaunu – svarbūs eismo pokyčiai

Miesto savivaldybė informuoja, kad magistraliniame A1 kelyje ties Kaunu nuo pirmadienio prasidės remonto darbai, todėl numatomi eismo pokyčiai. Vairuotojai turės stebėti kelio ženklus ir bus nukreipiami važiuoti apylankomis.

„Nuo lapkričio 21 d. iki kitų metų sausio 9 d. dėl remonto laikinai neliks nuvažiavimo į Jonavos gatvę iš magistralinio A1 kelio palei Kleboniškio mišką. Eismas bus nukreiptas apylanka per viaduką prekybos centro „Mega“ kryptimi. Išvažiavimas iš Jonavos gatvės į A1 kelią ribojamas nebus“, – nurodoma pranešime.

Be to, dėl rekonstrukcijos eismas uždaromas ir ant vidurinio A.Meškinio (Kleboniškio) tilto, vedančio per Nerį. Eismas bus nukreipiamas naujai pastatytu tiltu.

„Darbų metu eismas pajūrio link bus nukreiptas per naująjį šiaurinį tiltą. Planuojama, kad po atnaujinimo vidurinis tiltas bus skirtas tik tranzitiniam judėjimui“, – nurodė miesto savivaldybės specialistai.