Dėmesio: kai kuriems gyventojams keičiasi revakcinacijos data

Perkeliamas skiepas

Vakcinacijos centras Kovo 11-osios g. veiks ir šiandien, ir per Jonines, birželio 24 d. Šiandien laukiama atvykstant ir dalies žmonių, kurie revakcinacijai po „Vaxzevria“ („AstraZeneca“) skiepo automatiškai buvo užregistruoti birželio 25 ir 26 d.

Jų registracija atkelta į birželio 23 d. „Comirnaty“ („Pfizer“) revakcinacija iš birželio 26 d. nukeliama į birželio 28 d. Liepos 3 d. antras „Vaxzevria“ skiepas atkeliamas į liepos 2 d. Antra „Modernos“ dozė vietoje liepos 3 d. lauks liepos 5 d.

Tiems, kurių skiepo data pakeista, išsiųstos SMS žinutės. Jos bus siunčiamos ir pakartotinai, tad atidžiai perskaitykite, jei tokią gavote. Tai padės išvengti nesusipratimų.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Kai kurie gyventojai, turėdami vakcinacijos lapelį su nurodytais antrojo skiepo data ir laiku, gavę naują SMS žinutę galvoja, kad atėjo jiems jau žinoma informacija ir jos neperskaito.

„Atsiprašome už nepatogumus dėl pakeistos datos ir prašome atidumo. Atkreipkite dėmesį į atėjusios žinutės tekstą. Išsiųsime papildomas žinutes su nauju vakcinacijos laiku“, – kalbėjo Kauno vakcinacijos centro vadovas gyd. Justinas Dzidzevičius.

Atsiprašome už nepatogumus dėl pakeistos datos ir prašome atidumo. Atkreipkite dėmesį į atėjusios žinutės tekstą.

Kodėl pakeista data?

Žmonių srautą vakcinacijos centre teko koreguoti dėl to, kad dėl automatinės registracijos antram skiepui ir kitų aspektų, kai kuriomis dienomis į centrą būtų turėję ateiti labai daug pacientų, kai kada – labai mažai.

Dėl revakcinuojamų žmonių skirtingo pasiskirstymo į vieną dieną, pavyzdžiui, sukrito netoli aštuonių tūkst. revakcinacijų, o į kitą – vos 70.

„Norėdami dirbti kuo racionaliau, revakcinacijos datas perdėliojome taip, kad būtų tolygesni žmonių srautai, kad atėjusiems skiepytis būtų kuo erdviau, patogiau, saugiau, kad būtų tausojami ir besiskiepijantieji, ir darbuotojai, ir savanoriai. Siekiame, kad vakcinacijos centras dirbtų kuo efektyviau“, – sakė J.Dzidzevičius.

Justinas Dzidzevičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Skirtingos vakcinos

Netolygus revakcinacijų skaičius konkrečioms dienoms kliuvo dėl to, kad skirtingoms vakcinoms yra skirtingas laikas tarp pirmos ir antros dozių, be to, diena dienai buvo nelygi kalbant apie gautų vakcinų ir tądien panorusių skiepytis žmonių skaičių.

„Pfizer“ vakcinos antra dozė reikalinga po 21 d., „Modernos“ – ne anksčiau kaip po 28 d., tarpas tarp skiepijimų „Vaxzevria“ – 4-12 sav.

Jeigu iš Vakcinacijos centro negavote jokios žinutės, tai reiškia, kad dėl jūsų antrojo skiepo niekas nepasikeitė. Skiepijimas kitomis dienomis vyks kaip buvo numatyta anksčiau.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Susipainiojus, kada reikia atvykti, arba manant, kad netyčia praleidote skiepui numatytą laiką, reikia kreiptis el. paštu vakcinacija@kaunopoliklinika.lt arba skambinti į Karštąją koronaviruso liniją 1808.