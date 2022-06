Dėl užstrigusio šviesoforo – chaosas T. Masiulio g.

Užstrigęs šviesoforas turėtų reguliuoti eismą T. Masiulio g. Netoliese dirbantis portalo kauno.diena.lt skaitytojas kreipėsi į žurnalistus, nes jam pagailo į chaosą papuolusių vairuotojų ir keleivių.

„Visiškas chaosas. Per tokį karštį. Matau su vaikais, gyvūnais. Gaila žmonių“, – sakė kaunietis. Vairuotojai sutrikę, tiesiog stovi kamštyje ir laukia.

Tik raudoną signalą šviesoforas pradėjo rodyti dar prieš 16 val. „Tiksliai neužfiksavau, bet valanda jau yra. Iki dabar dar tęsiasi. Neisiu ir nerėkausiu į gatvę, kad sugedęs. Žmonės nesupranta, ko noriu“, – apie 16.45 val. kalbėjo vyras.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

„Raudonas dega, žinai, per raudoną važiuoti... Kas susivokia, pasakau, kad neveikia, važiuoja per aikštelę, o ne per raudoną“, – toliau tęsė pašnekovas.

Jis bandė skambinti tarnyboms, bet teigė, kad niekur neprisiskambino. Visur įsijungdavo autoatsakikliai. „Visiems sumokėjau po 9 centus už minutę, bet niekas nekėlė. Paskambinau jums, galvoju, sutvarkysit“, – vylėsi vyras.

Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt teigė, kad nuo 15 val. negavę jokio pranešimo apie T. Masiulio g. šviesoforo bėdas. Policijos atstovai informavo Kauno miesto avarinę tarnybą. Į šią tarnybą paskambinus portalui kauno.diena.lt žurnalistams, tarnybos atstovas teigė, kad informacija jau perduota atsakingiems asmenims. Iš pradžių šviesoforas bus perkrautas. Jeigu to neužteks, bus imtasi kitų priemonių, kad eismo reguliavimas būtų kuo greičiau atstatytas.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Apie 17 val. įvykio vietoje buvęs fotoreporteris užfiksavo, kad šviesoforas mirksi geltonai. Greičiausiai, jį jau bandoma taisyti.