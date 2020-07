Dėl sumažėjusio vandens kiekio Nemune ribojama Kauno HE veikla

Pasak pranešimo, laikantis gamtosauginių reikalavimų, atitekančio vandens kiekio užtenka tik vienam hidroagregatui sukti.

"Akylesni Kauno gyventojai jau pastebėjo, kad vandens lygis Nemune ties Kaunu mažėja. Tai nėra išskirtinis reiškinys sausuoju metų laiku, tačiau dėl to turime mažinti gamybą Kauno HE ir negalime į Nemuną praleisti daugiau vandens. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad mažesnis vandens lygis gali daryti neigiamą įtaką Nemunu vykdomai laivybai, kuri šią vasarą yra gerokai intensyvesnė", – teigia "Ignitis gamybos" generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Nurodoma, kad apie susidariusią situaciją bendrovės "Ignitis gamybos" atstovai dar pirmadienį informavo Vidaus vandens kelių direkciją, Aplinkos apsaugos agentūrą, Aplinkos apsaugos departamentą, Kauno marių regioninį parką ir kitas susijusias institucijas.

Kauno HE darbas planuojamas atsižvelgiant į tai, kiek vandens Nemunas atplukdo į Kauno HE tvenkinį. Vidutinis Nemuno debitas ties Kauno HE yra apie 280 m3/s, tačiau šiuo metu dėl sumažėjusio vandens pritekėjimo į tvenkinį Kauno HE dirba vienas hidroagregatas dalimi savo galios (18 megavatų (MW). Tai yra 5,5 karto mažiau, nei ši elektrinė galėtų gaminti veikdama visa 100 MW galia.