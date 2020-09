Dėl smarvę skleidžiančios Kauno MBA kreipsis į aplinkos ministrą

ELTA yra skelbusi, kad dvi iš šios įmonės steigėjų – Kauno bei Jonavos rajono savivaldybės – vasarai baigiantis yra viešai pareiškusios iš viso atsisakyti Kauno MBA paslaugų. Kita dalininkė – Kauno miesto savivaldybė – siūlo iš viso likviduoti atliekų apdorojimo įmonę.

„Kauno švaros“ bendrovės generalinis direktorius Saulius Lazauskas po antradienį vykusio dalininkų susirinkimo LRT sakė, kad per metus į Kauno MBA atvežama apie 140 tūkstančių tonų atliekų, tačiau antriniam panaudojimui išrūšiuojama tik 1 procentas to kiekio. „Tai – labiausiai nevykęs projektas, ir per metus toks neefektyvus įmonės darbas regiono gyventojams kainuoja net 9 milijonus eurų“, – sakė S. Lazauskas.

Darosi koktu nuo aplinkosaugininkų bejėgiškumo: žmonės vemia, juos beria spuogais, o aplinkosaugininkai aiškina neva viskas gerai.

Jonavos rajono savivaldybės mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Mindaugo Sinkevičiaus nuomone, Kauno MBA yra nereikalingas tarpininkas, kurį Jonavos savivaldybė visada vertino kritiškai. Savivaldybės pačios galėtų pasirašyti tiesioginę sutartį su Kauno kogeneracine jėgaine, kuri degina atliekas. Juolab kad dauguma gyventojų jau moka jas rūšiuoti, ir ne viskas patenka į bendrus atliekų konteinerius.

„Penktus metus veikiančios Kauno MBA veikla diskredituoja visą atliekų tvarkymo politiką. Investuota daugiau kaip 30 mln. eurų, tačiau žadėtos naudos gyventojai nepajuto, atvirkščiai, – jie priversti kęsti įmonės skleidžiamą smarvę. Tokia veikla negali tęstis“, – įsitikinęs Kauno rajono meras V. Makūnas.

Pažymėtina, kad Kauno MBA įsikūrusi Kauno miesto teritorijoje, tačiau šiukšlių smarvę jaučia miesto kaimynai – Ramučių, Karmėlavos, Narėpų, Margavos gyventojai. V. Makūnas tvirtino beveik kasdien gaunąspo keliolika gyventojų skundų.

„Karmėlavos seniūnijos gyventojai turi ir daugiau nepatogumų dėl verslo plėtros, tačiau bene labiausiai jų gyvenimo kokybei kenkia MBA skleidžiama smarvė. Darosi koktu nuo aplinkosaugininkų bejėgiškumo: žmonės vemia, juos beria spuogais, o aplinkosaugininkai aiškina neva viskas gerai“, – piktinosi meras. Pasak Kauno rajono vadovo, visi šios savivaldybės gyventojai yra aprūpinti rūšiavimo konteineriais. „Galėtume sudaryti tiesioginę sutartį su KKJ, o sutaupytas lėšas panaudoti ekologiniam švietimui, rūšiavimo plėtrai.

2016-aisiais pradėjusią veikti Kauno MBA įsteigė viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (RATC), kurios dalininkai yra šešios regiono savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybei pavaldi UAB „Kauno švara“. Dalininkų nuomone, savo poziciją dėl Kauno MBA ateities turėtų pareikšti ir Aplinkos ministerija, inicijavusi bei ES lėšomis (30 mln. Eur.) įgyvendinusi šį projektą. Investavus Europos Sąjungos pinigus, penkerius metus draudžiama nutraukti sukurto objekto veiklą, kitaip tektų investicijas grąžinti ES. „Ribinis“ 5 metų laikotarpis baigsis 2021-ųjų sausį.