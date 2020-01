Dėl finansinės paramos paskutine vėžio stadija sergančiai kaunietei – erzelis

Vyras ragino aukoti ir grasino?

Ankstesniais metais portalas ne kartą rašė apie R. Vaitekūnienės kovą su paskutine vėžio stadija, tad sunerimę skaitytojai klausė, ar šiai moteriai vis dar reikalinga finansinė parama.

„Vienas pilietis Gediminas Gemskis prašo aukoti sergančiai Rasai, apie kurią esate rašę prieš porą metų. Ar šiai moteriai reikalinga pagalba, nes aukoti prašoma dabar?, – klausė skaitytoja Edita. – Šis vyras grupėje „Vokietijos Lietuviai“ (grupė socialiame tinkle „Facebook“ – aut. past.) ragina aukoti Rasai, tačiau pyksta, jei emigrantai nepuola aukoti. Dėl tokio vyro bendravimo, žmonės gali visai nebeaukoti. Ar šis vyras turi teisę rinkti aukas?“

Dėl sunkios R. Vaitekūnienės sveikatos būklės, portalas susisiekė su jos dukra Gertrūda (vardas pakeistas). R. Vaitekūnienės dukra Gertrūda patvirtino savaitgalį sulaukusi kitos internautės žinučių dėl G. Gemskio raginimo aukoti jos sergančiai mamai.

„Mano mamai pinigai yra renkami į sąskaitą, esančią mano vadovaujamoje asociacijoje „Mano Europa“, – teigė pašnekovė. – Savaitgalį sulaukėme moters klausimo, kas yra šis vyras ir teiginio, kad jis grasina žmonėms. Nei aš, nei mama su šiuo vyru neturime nieko bendro, jis nėra mūsų giminaitis ar draugas, ir per jį pinigų mes nerenkame. Moteris tiksliai neinformavo, kokią informaciją skelbia šis vyras, tačiau teigė, kad jis labai agitavo visus aukoti, grasino žmonėms, kurie neaukos teismais. Kaip galima grasinti teismais, juk žmonės nėra priversti aukoti?“

Kadangi nei R. Vaitekūnienė, nei jos dukra nematė minimo vyro įrašų socialiniuose tinkluose ir virtualioje erdvėje vykstančių diskusijų, tai jos nesiima spręsti apie vyro bendravimo ypatumus ir ar jis pinigus rinko į savo asmeninę sąskaitą ar į asociacijos „Mano Europa“ sąskaitą.

„Jeigu jis dalijosi asociacijos sąskaita, žmonės gal ir aukojo, nes aukų iš įvairių žmonių sąskaitų pernai į asociacijos sąskaitą gavome. Tačiau jeigu jis rinko pinigus į savo asmeninę sąskaitą, tai tuomet šie pinigai mūsų nepasiekė“, – sakė R. Vaitekūnienės dukra.

„Į mus besikreipusi moteris klausė, ar išties egzistuoja toks sergantis žmogus – mano mamos būklė yra labai sunki. Tačiau galbūt šis vyras bendravimu nuteikė prieš save kitus asmenis, niekas juo nepatikėjo ar pagalvojo, kad jis apsimetėlis. Jeigu jis ginčijasi su visais, tai tokio žmogaus raginami niekas nenori aukoti“, – apie girdėtus teiginius kalbėjo moteris.

Pašnekovė pasakojo, kad pastaruoju metu aukojimas į asociacijos „Mano Europa“ sąskaitą yra sumažėjęs, nes naujienomis apie R. Vaitekūnienės sveikatos būklę nuo praėjusios vasaros nebuvo dalijamasi.

„Mamos sveikata yra labai prasta. Gruodžio mėnesį prasidėjo kraujavimas, ji gulėjo Kauno klinikų reanimacijos skyriuje. Beveik nevalgė, nes negalėjo nuryti net trinto maisto, tai dabar ji per specialią žarną yra maitinama tiesiai į skrandį. Mama kvėpuoja per medikų padarytą skylę kakle, nes anksčiau kosėdavo ir springdavo, – pasakojo dukra. – Mamai vilties suteikia mintys apie operaciją, tačiau ar galima ją atlikti turės nuspręsti gydytojai. Dabar mama yra per silpna, turi labai mažai jėgų, jai net sunku vaikščioti, sukasi galva.“

„Dabar svarbiausia stiprinti labai nusilpusį mamos imunitetą, nes ji neteko labai daug svorio. Tad jai reikalingi gana brangūs maisto papildai, nes su maistu visų būtinų organizmui medžiagų negauna. Keturi buteliukai vartojamų maisto papildų kainuoja apie 12 – 14 eurų, o per dieną mamai reikia 6 – 8 buteliukų. Papildai nėra finansuojami iš valstybės“, – sakė moteris.

Pinigus rinko savo iniciatyva

Dėl susiklosčiusios situacijos portalui nepavyko susisiekti su „Facebook“ grupės „Vokietijos Lietuviai“ administratoriais, tačiau radome vieną iš G. Gemskio įrašų šioje grupėje.

„Gerbiamieji, per Kalėdų metą žmonės kalba apie gerumą, krikščionybę ir atjautą artimam žmogui, tačiau tai tik kalbos, siūlau gerais darbais ir konkrečia pagalba prisidėti padedant žmonėms – tautiečiams įveikti nelaimes. Konkretus pavyzdys – Rasa Vaitekūnienė kovoja su 4 stadijos burnaryklės vėžiu. Rasą paremti galima per jos dukros asociaciją, – kaip matyti gruodžio 24 dieną paskelbtoje žinutėje vyras pasidalijo žiniasklaidos priemonėse viešintų tekstų nuorodomis ir asmenine R. Vaitekūnienės „Facebook“ paskyros nuoroda, – Šiuo atveju, prašau žmoniškai padėti pinigais ir suteikti kad ir mažą kalėdinę dovaną R. Vaitekūnienei, kiek kas galite, jeigu kiekvienas komentatorius paaukos po truputį, tai susidarytų ženkli suma. Kad ir maža auka siekiant išgelbėti žmogų, jo sveikatą yra nepalyginti naudingesnis dalykas, nei komentaro parašymas. Pagalvokite, kiekvienas bet kada gali atsidurti jos vietoje, valstybė nepadeda, lieka tik žmonių pagalba. Laikas yra svarbus, paskubėkite, čia tik pinigai, paskui vėlu bus... Iš anksto dėkoju už Rasai paaukotus pinigus.“

Susisiekus su pačiu G. Gemskiu, jis išdėstė savo poziciją.

– Ar jūs rinkote ar renkate pinigus R. Vaitekūnienės gydymui?

– Taip, seniau rinkau, neberenku.

– Prieš kiek laiko jūs pradėjote rinkti pinigus? Ar tai darėte savo iniciatyva?

– Gerai neprisimenu. Aš privačiai parašiau R. Vaitekūnienei, mes apie tai kalbėjome, jos atsiklausiau, ji norėjo ir sutiko, kad rinkčiau pinigus jos gydymui. Mano „Facebook“ paskyroje galite rasti tą patvirtinimą.

– Dėl kokių priežasčių jūs nusprendėte rinkti pinigus R. Vaitekūnienei?

– Tiesiog norėjau nuoširdžiai jai padėti, gaila buvo jos. Prieš tai agitavau žmones, visuomenę dėl jau mirusios kitos moters gydymo. Rasos istoriją sužinojau socialiniame tinkle „Facebook“.

– Į kokią banko sąskaitą rinkote pinigus? Kiek spėjote surinkti?

– Aš asmeniškai nieko nesurinkau, agitavau žmones pervesti pinigus į žiniasklaidos straipsniuose nurodytą jos dukros asociacijos sąskaitą. Aš nežinau, kiek žmonės pervedė Rasai į sąskaitai, nes ji man to nesakė. Klauskite pačios Rasos ar jos dukros, aš apie pinigus nieko nežinau.

– Kur agitavote – socialiniuose tinkluose?

– Taip, socialiniame tinkle „Facebook“.

– Kaip vertinate teiginius, kad jūs neva grasinate žmonėms, kurie neaukojo Rasai?

– Čia, vadinasi, padėk žmogui, tai tau atmokės bloguoju. Nedėkinga moteris ta Rasa, pati sutiko, norėjo, paskui kaltina nebūtais dalykais. Turiu susirašinėjimą su ja. Jokio mano šantažo tikrai nebuvo, tai šmeižtas.

Šmeižtas yra ir tai, kad tariamai grasinau žmonėms, kurie neaukojo, nes ne kartą pabrėžiau, kad tai yra laisvas pasirinkimas, prievartos nėra.

Toje emigrantų Vokietijoje grupėje buvo brutaliai „pilamas purvas“ ant manęs, nepagrįsti kaltinimai, šmeižtas, įžeidimai. Dėl to aš įspėjau ir informavau, kad tie asmenys, kurie įžeidinėja, gali būti persekiojami teisine, teismine tvarka. Dėl kai kurių asmenų šmeižto, įžeidimų aš kreipsiuosi į teisėtvarką.

– Ar jūs jaučiatės šiuo atveju nukentėjęs?

– Tiesiog nuoširdžiai jai norėjau padėti, o ji nedėkinga dar sako tikrovės neatitinkančią informaciją. Kai sužinojau tam tikrą informaciją, tai nutraukiau bendravimą ir paramą. Taip siūlau ir parašyti, jeigu ji tikrai melavo.

Kaip matyti iš G. Gemskio paskyros socialiniame tinkle, vyras aktyviai viešina neva jį įžeidusių asmenų duomenis ir susirašinėjimus.

Nori jausti mažiau skausmo

Praėjusiais metais portalas rašė, kad 48-erių kaunietė iš geraširdžių žmonių suaukotų pinigų išvyko gydytis į Vokietiją. Čia ji išbandė fotodinaminę terapiją. „Jūsų visų stebuklo dėka buvau išvykusi į Vokietiją ir du kartus gydžiausi fotodinamine terapija. Gydymas davė labai gerų rezultatų: toje vietoje, kuri buvo gydoma, vėžį pavyko sunaikinti. Tačiau vėžys yra klastingas. Jis perėjo į žandikaulį ir dabar minkštuosius audinius visiškai sunaikino“, – apie savo būklę portalui tuomet pasakojo R. Vaitiekūnienė.

Prieš didžiąsias metų šventes su grėsminga liga kovojanti trijų vaikų mama pasidalijo ir trumpa metų apžvalga. „Artėjant šv.Kalėdoms apibendriname praėjusius metus – atliktus darbus, aplankytus miestus, sutiktus žmones. Mano metai buvo dar vieni iš tų nelengvųjų – ilgas ir skausmingas (visomis prasmėmis) gydymas, dažnai pasireiškianti neviltis ir begalinis noras būti tokiai kaip visi – keltis, lėkti į darbą, tvarkyti namus, gaminti pietus ir laukti grįžtančių šeimyniškių. Deja, jėgų turiu nedaug. Labai nedaug. Kaip ir visi laukiu Naujų metų su viltimi, kad skausmo ir kančių bus mažiau, kad turėsiu jėgų bent jau sau pasigaminti valgyt (kelintą mėnesį neturiu šios prabangos. Taip, prabangos), kad liga bent kažkiek pavargs ir leis man pailsėt ir atgauti jėgas. Galbūt vėl galėsiu kalbėti, pati kvėpuoti. Pati. O šiandien kaip ir prieš metus laukiu stebuklo – tiesiog, kad būtų lengviau ir mažiau skausmo. Negaliu pasiduoti. Šis gydymas yra brangus ir paskutinė viltis gyventi. Labai prašau visus padėti, nes tai vienintelė viltis. Myliu ir apkabinu visus“, – socialiniame tinkle rašė moteris.

Norintys prisidėti prie R. Vaitekūnienės gydymo, tai gali padaryti šiais būdais:

Per jos dukros asociaciją „Mano Europa“

LT617300010155879219

SWIFT kodas: HABALT22 „Swedbankas“

Paypal email: constructors.r@gmail.com

Nuoroda, į kurią galite pervesti pinigus: paypal.me/rasavaitekuniene

Juridinio asmens kodas 304591863 Gavėjo pavadinimas „Mano Europa“.