Dėl didelės būsto paklausos ankstinamas naujas „Nemunaičių“ projekto etapas

Kosminiai pardavimai

„Prestižinė vieta, nacionalinio premijos laureato ir jo studijos architektūra, miestui pažįstamas vystytojas iš anksto skatino susidomėjimą projektu, tačiau pradėjus realias butų rezervacijas jų greitis ir mastas pranoko lūkesčius. Esant „kosminei“ paklausai ir ribotai prestižinių būstų pasiūlai, „Nemunaičių“ projekte vos per kelias savaites liko mažiau nei trečdalis laisvų butų. Siekdami patenkinti paklausą ir sudaryti galimybę dar šiais metais įsigyti svajonių namus, gerokai ankstiname trečiojo ir ketvirtojo daugiaaukščių statybas“, – sako „SBA Urban“ nekilnojamojo turto plėtros vadovas Egidijaus Ripkauskas.

Didžiausi privalumai, kuriuos mato ir susidomi naujakuriai – gyvenimas prie upės ir šalia miesto centro.

Trečiajame „Nemunaičių“ name rezervacijos jau pradėtos, o ketvirtajame pradedamos kitą savaitę. Pasak „SBA Urban“ Komercijos direktoriaus Giedriaus Muliuolio, „Nemunaičių“ projekte paklausiausi dviejų kambarių butai, kurių plotas svyruoja nuo 41 iki 50 kv. m.

„Pirmųjų dviejų namų gyventojų bendruomenė bus gana jauni 28–33 metų žmonės arba šeimos. Didžiausi privalumai, kuriuos mato ir susidomi naujakuriai – gyvenimas prie upės ir šalia miesto centro. Kai kuriems iš jų projektas tapo tam tikru kvietimu grįžti į Kauną. „Nemunaičiuose“ planuoja įsikurti kauniečiai, ilgą laiką gyvenę Vilniuje ir galiausiai nusprendę savo namus kurti Kaune. Taip pat būstus jau rezervavę ir vilniečiai, kurie susižavėjo projekto erdvėmis bei planuoja ateitį Kaune“, – teigia G. Muliuolis.

„SBA Urban“ vizualizacija

Darbai įsibėgėjo

„Visų „Nemunaičių“ namų statybos darbai vyksta pagal grafiką, o prisidėjus trečiajam bei ketvirtajam planuojame, kad kiekvienas namas išdygs kelių mėnesių skirtumu. Trečiajame projekto name bus 24 vieno–keturių kambarių butai, o ketvirtajame – 38, nuo vieno iki trijų kambarių. Planuojame, kad pirmieji naujakuriai įsikurti naujuosiuose namuose galės jau 2022 metų pirmąjį pusmetį“, – sako E. Ripkauskas.

Trečiajame name suplanuoti ir didesnės kvadratūros butai. Naujakuriai galės rinktis iš erdvių bei funkcionaliai suplanuotų keturių kambarių būstų, kurių plotas sieks 100 kv. m. Visame projekte tokių planuojama tik šeši. E. Ripkausko teigimu, vos prasidėjus trečiojo namo rezervacijoms, iš karto matyti ir paklausiausi būstai. Dominuoja tiek mažesni, iki dviejų kambarių su vaizdu į upę, Senamiestį, tiek ir didesni – keturių kambarių. Ketvirtajame name planuojami 38 butai – naujakuriai čia rinksis iš vieno–trijų kambarių butų. Rezervacijos pastarajame name prasidės jau kitą savaitę, tad greičiausieji dar turės galimybių rinktis iš pačių patraukliausių ir labiausiai šeimos ar jauno žmogaus poreikius atitinkančių būstų.