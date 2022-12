Dar vienus socialiai atsakingus metus Kauno „Akropolis“ užbaigia su dovanomis vaikams

Dėmesys visuomeninėms iniciatyvoms, bendruomeniškumo jausmo kūrimas, prasmingų projektų bei teigiamų pokyčių visuomenėje įgyvendinimas. Šių ir kitų darbų socialinės atsakomybės srityje per visus 2022-uosius aktyviai ėmęsis Kauno „Akropolis“ juos tęsia ir artėjant Kalėdoms. Prekybos centro administracijos darbuotojai, drauge su partneriais ir nuomininkais, dar iki švenčių dovanomis nudžiugino Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centro auklėtinius ir socialinės globos centro „Vija“ globotinius.

Šventinę gerumo akciją vaikams surengę ir pernai, Kauno „Akropolio“ administracijos darbuotojai šiemet vėl pakvietė savo partnerius bei nuomininkus įsteigti dovanas 22 mažiesiems, kuriuos globoja Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centras.

Pasak Kauno „Akropolio“ valdytojos Brigitos Kuodytės, šis paramos projektas prasmingai užbaigia visų metų aktyvią veiklą socialinės atsakomybės srityje. Anot jos, 2022-aisiais prekybos centras tęsė jau anksčiau pradėtus įvairius darbus teikiant pagalbą tiems, kuriems pastarosios labiausiai prireikė.

„Svetinga ir pozityvi aplinka, visuomenėje vyraujančių stereotipų griovimas, paramos teikimas jos stokojantiems. Tokios socialinės atsakomybės kryptys yra vienas iš mūsų veiklos prioritetų. Stengiamės laikytis šio socialiai atsakingo kurso – ne tik prieš šventes, bet ir visus metus. Todėl džiaugiamės, kad tokiems kilniems darbams galime įkvėpti savo darbuotojus, įmones, su kuriomis bendradarbiaujame, prekybos centro nuomininkus. Ši partnerystė išties prisideda prie gražesnio, geresnio ir pozityvesnio gyvenimo kūrimo kiekvienam“, – pažymėjo B. Kuodytė.

Ši partnerystė išties prisideda prie gražesnio, geresnio ir pozityvesnio gyvenimo kūrimo kiekvienam.

Dovanos Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centro auklėtiniams buvo paruoštos atsižvelgiant į mažųjų poreikius, o jomis pasidalino prekybos centre įsikūrusios įmonės. Prie staigmenų prisidėjo net tik Kauno „Akropolio“ administracija, bet ir valymo paslaugų įmonė „Valumina“, parduotuvės „Royal Smoke“, „Just in Vogue“, „Fantazijos.lt“, „Hobbyshop“, „L‘occitane en Provence“, ledainė „Manhattan“, restoranai „Talutti Bakes&Shakes“ bei „Saigon“.

Virtualios realybės kambarys „X pramogos“ ir vaikų pramogų kambarys „Džiaugsmoteka“ vaikų dienos centro auklėtiniams padovanojo nemokamus apsilankymus savo žaidimų kambariuose, o kino teatrų tinklas „Forum Cinemas“ – kino seanse.

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centrą lanko 5–13 metų mažieji ir tie, kuriems tiesiog trūksta popamokinės veiklos ar yra reikalinga pagalba ruošiant namų darbus. Čia vaikai gauna maitinimą, saugią aplinką, užimtumą ir įvairią reikalingą paramą. Vasarą centras organizuoja vaikams skirtingas išvykas ir stovyklas.

„Akropolio“ nuotr.

„Be galo džiaugiamės, kad jau antrus metus Kauno „Akropolis“ džiugina mūsų vaikų dienos centro auklėtinius atnešdamas jiems kalėdinį stebuklą. Vaikams ši šventė skatina viltį ir tikėjimą stebuklais, o mūsų tikslas – kurti tuos stebuklus. Būtent gerų žmonių dėka tai ir pavyksta įgyvendinti. Rėmėjų paieška kiekvienais metais yra tikras iššūkis, todėl man, kaip šio centro socialinei darbuotojai, labai smagu sukurti ilgalaikius ryšius. Tad tikiuosi, kad su šiuo prekybos centru bendradarbiausime dar ilgai“, – sakė Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Sigita Daugėlaitė.

Šiemet Kauno „Akropolio“ dovanos pasiekė ir socialinės globos centrą „Vija“, globojantį vaikus ir suaugusiuosius su negalia. Jiems padovanotos kalėdinės dekoracijos. Tokiu būdu jau nebenaudojami, tačiau tvarkingi daiktai prikeliami antram gyvenimui, kitiems suteikdami naudos bei džiaugsmo.

Per 2022-uosius Kauno „Akropolis“ įgyvendino ne vieną socialinę iniciatyvą ir prisidėjo prie įvairių visuomeninių projektų. Gruodžio pradžioje prekybos ir pramogų centre Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga jau antrus metus iš eilės organizuota rankdarbių mugė. Be to, Kauno „Akropoliui“ dar pernai buvo įteiktas Kauno miesto inicijuojamos iniciatyvos „Kaunas visiems“ „Metų vietos“ apdovanojimas. Jis įvertina ne tik skiriamą didžiulį dėmesį patogiai žmonių su negalia pritaikytai aplinkai, bet ir visuomeninėms bei socialinėms iniciatyvoms. Šiemet prekybos centras tai pat pretenduoja į „Kaunas visiems“ apdovanojimą.

Kauno „Akropolis“ nuolatos bendradarbiauja tiek su įvairiomis Lietuvos skubiosios pagalbos tarnybomis ir jų darbuotojais, tiek su ne pelno siekiančiomis organizacijomis, kaip „Caritas“, „Raudonasis Kryžius“, „Gelbėkit vaikus“ ir kitomis.