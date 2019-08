Dalis rekonstruotos Laisvės alėjos jau atvira: žingsniuoti tapo daug maloniau

Laisviau judėti

Vos tik Laisvės alėjoje nuėmus dalį tvorų, miestiečiai džiaugėsi, kad pradėjo matytis šviesa tunelio gale. Kol kas naujai rekonstruotoje Laisvės alėjos dalyje tvoros nuimtos ne visur, o tik atkarpoje nuo Maironio gatvės iki miesto savivaldybės.

„Pirmadienį po darbų ėjau pro miesto sodelį ir Kauno lėlių teatro tarpuvartę. Buvau įpratus ją praėjus atsimušti į tvorą, tačiau likau sužavėta atsivėrusios erdvės. Atrodė, kad visai kitoje vietoje atsidūriau. Labai malonu, kad darbai jau į pabaigą ir tvoros juosiamas plotas vis mažėja.

Panašu, kad ir kiti miestiečiai džiaugėsi atsivėrusiomis erdvėmis, laisvai vaikštinėjo Laisvės alėjos viduriu, mėgavosi ledais, sėdėdami ant naujų suoliukų“, – įspūdžiais pasidalijo kaunietė Julija.

Portalas kauno.diena.lt pasidomėjo, kokie Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbai jau atlikti bei galbūt artimiausiu metu bus nuimta daugiau tvorų ir pėstieji galės pamiršti metus laiko buvusias statybas.

Darbų apžvalga

Darbus atliekančios bendrovės „Kauno tiltai“ atstovai teigė, kad šiuo metu įvykdyta daugiau nei 60 proc. visų Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbų.

Nepaisant visų nenumatytų trukdžių, darbai vykdomi sklandžiai ir pagal grafiką.

„Atkarpa tarp I. Kanto ir Maironio gatvių (II etapas) jau atverta pėsčiųjų judėjimui. Taip pat šiuo metu atkarpoje tarp S. Daukanto ir A. Mickevičiaus gatvių (IV etapas) baigiami granito dangos klojimo ir mažosios architektūros įrengimo darbai, šią Laisvės alėjos pėsčiųjų dalį pėstiesiems planuojama atverti penktadienį“, – apie netrukus dar vieną atvertą erdvę kalbėjo „Kauno tiltų“ Gatvių tiesimo aikštelės vadovė Jolanta Varkalienė.

Ji nurodė, kad lygiagrečiai Laisvės alėjos atkarpoje Maironio ir S. Daukanto gatvės (III etapas) jau įrengtas gatvės pagrindas ir šiuo metu pradėta kloti granito danga. Tuo tarpu atkarpoje tarp Vilniaus ir I. Kanto gatvių (I etapas) vykdomi inžinerinių tinklų bei gatvės dangos įrengimo darbai, taip pat įrenginėjamos troleibusų kontaktinio tinklo atramos ir kt.

„Laisvės alėjos rekonstrukcijos eigoje pastebėta, kad techniniame projekte inžinerinių tinklų sprendiniai neatitinka realios esamos padėties (skiriasi komunikacijų aukštis, gylis, vieta). Dėl šios priežasties teko kai kuriuos sprendinius derinti iš naujo, keisti planuojamus darbus. Taip pat išardžius Laisvės alėjos fontano konstrukciją, paaiškėjo, kad esama labai prastos būklės, dėl to teko ją keisti nauja. Be to, atkarpoje tarp Vilniaus ir I. Kanto gatvių rekonstrukciją buvo šiek tiek pristabdę archeologiniai tyrinėjimai. Nepaisant visų nenumatytų trukdžių, darbai vykdomi sklandžiai ir pagal grafiką“, – pridūrė pašnekovė.

Ji priminė, jog miesto fontano architektūriniai sprendimai nesikeis. Portalas kauno.diena.lt rašė, kad keisis fontano srovės, tad bus galima sukurti dar gražesnį reginį.

„Nuoširdžiai dėkojame Kauno gyventojams, miesto svečiams ir Laisvės alėjoje įsikūrusių įstaigų bei įmonių savininkams už geranorišką supratingumą, siekiant Laisvės alėją paversti dar patrauklesne erdve ir atsiprašome už iškylančius nepatogumus“, – pabaigai teigė J.Varkalienė.

Papuoš gėlėmis

Portalas kauno.diena.lt taip pat skelbė, jog praėjusią savaitę rekonstruojamoje Laisvės alėjos dalyje pradėtos sodinti ir gėlės. Įvairiais želdiniais miestiečiai jau gali grožėtis.

Savivaldybės atstovai tikino, kad pagal architekto Šarūno Kiaunės projektą numatyta, jog aistras sukėlusiose metaliniuose rėmuose, esančiuose savivaldybės prieigose, bus sodinamos vienmetės gėlės, tokios kaip ašuotės, verbenos, gauros. Juostose tarp klombų augs daugiametės pachisandros, žiemės, krūminės meškytės.

Prie Vytauto Didžiojo paminklo po medžiais pasodintos žiemės. Jos pasirinktos tam, jog sudarytų žalio kilimo vaizdą. Laisvės alėjos viduryje taip pat džiugins meškytės bei pasichandros.