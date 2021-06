Dabar metas skiepytis, jei rudenį norime normalaus gyvenimo

Kaunas pagal pasiskiepijusių nuo COVID-19 žmonių skaičių ir toliau pirmauja. Per šią savaitę Kaune bus paskiepyti dar apie 18–20 tūkst. žmonių, tačiau vakcinacijos mastai nėra tokie dideli, kad galėtume atsipalaiduoti.

Tinkamiausias laikas

"Galėtume priimti kur kas daugiau žmonių, nei dabar ateina. Besiskiepijančiųjų srautas pastarosiomis savaitėmis stabilus, bet jaučiame, kad susidomėjimas mažėja, gal dėl atostogų, gal dėl to, kad labai prislopęs užsikrėtimų skaičius, tačiau šiuo metu yra pats tinkamiausias metas skiepytis, jei to dar nepadarėte", – sakė Kauno vakcinacijos centro vadovas gyd. Justinas Dzidzevičius.

Jis kalbėjo, kad nors naujų atvejų šiuo metu diagnozuojama palyginti mažai, tačiau tam, kad ir rudenį galėtume gyventi normalų gyvenimą, mokytis ir dirbti kontaktiniu būdu, užtikrinti medicinos paslaugas, kad nebūtų pernykščio scenarijaus, užklupusio po vasaros, turėtume pasiskiepyti.

"Nuo COVID-19 naujų ir senesnių atmainų nesame apsaugoti nė vienas, kad ir kokie sveiki bei stiprūs būtume. Tik skiepai yra galimybė išeiti iš sudėtingos situacijos. Užsikrėtimų skaičiai šiuo metu sumažėję, bet jie gali greitai pasikeisti į neigiamą pusę, kaip buvo pernai", – kvietė skiepytis Vakcinacijos centro vadovas.

Ateikite: J.Dzidzevičius visuomenę ragina skiepytis, kad būtų išvengta pernykštės situacijos, kai vasarą vyravęs COVID-19 štilis rudenį šovė į pavojingas aukštumas.

Pernai vasarą buvo tiek pat mažai naujų COVID-19 atvejų, tačiau rudenį jų skaičius šovė į aukštumas ir teko griežtinti karantiną.

"COVID-19 fone jautriausia visuomenės dalis yra senjorai ir turintieji tam tikrų sveikatos sutrikimų. Kviečiu skiepytis ir juos, ir jaunesnius, ir sveikus žmones. Visi, kuriems galima skiepytis, turime prisidėti prie šios situacijos suvaldymo. Pasiskiepiję apsaugosime ir save, ir savo artimuosius", – teigė pašnekovas.

Kiek pasiskiepijo?

Kauno ledo rūmuose įsikūręs vakcinacijos nuo COVID-19 centras per dieną gali paskiepyti 5 tūkst. ir daugiau žmonių. Vakcinų taip pat yra pakankamai. Šią savaitę likę laisvų vietų, jų visada yra, todėl, jeigu dar nesiskiepijote, kviečiame apsvarstyti šią galimybę, pasitarti su šeimos gydytoju.

Birželio 22-osios duomenimis, Kaune bent viena doze paskiepyti 140 268 žmonės. Tai sudaro 47,8 proc. visų Kauno gyventojų. Visą vakcinaciją gavo beveik 101 tūkst. kauniečių (100 985), arba 34,4 proc. visų Kauno gyventojų.

Daugiausia pasiskiepijusių yra tose grupėse, kurios pradėtos skiepyti pirmosios. Medikų, viešąją tvarką prižiūrinčių pareigūnų imunizacija Kaune viršija 80 proc. Prie šios ribos artėja 65–79 m. amžiaus gyventojų grupė, o pasiskiepijusių socialinės srities specialistų, globos paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų ir vaistininkų, nepriklausomai nuo jų amžiaus, – gerokai daugiau nei du trečdaliai. Kitų grupių statistiką sunku lyginti, nes jos daug vėliau pradėtos skiepyti.

Siekiamybė, kuri žymiai ribotų viruso plitimą visuomenėje, – mažiausiai 70 proc. imunitetą turinčių žmonių.

Registracijos būdai

Registruotis skiepytis gyventojai gali internetu (www.koronastop.lt arba vakcinavimas.kaunas.lt) arba paskambinę į Karštąją liniją tel. 1808. Kauniečiai į vakcinavimo centrą naujuosiuose Ledo rūmuose (Kovo 11-osios g. 26, greta "Girstučio" baseino) įleidžiami tik su išankstine registracija ir tiksliai nurodytu laiku.

Gyventojai, dėl sveikatos būklės negalintys savarankiškai judėti, skiepijami namuose. Negalintieji atvykti į vakcinavimo centrą turi kreiptis į savo šeimos gydytoją arba į Kauno miesto polikliniką e. paštu vakcinacija@kaunopoliklinika.lt. Pas tokius asmenis siunčiamos vakcinavimo mobiliosios komandos.

Daugiau informacijos apie koronaviruso statistiką, bendrą situaciją Kaune ir atsakymus į dažniausia užduodamus klausimus galima rasti svetainėje svarbu.kaunas.lt ir kaunopoliklinika.lt.

Dėmesio: kai kuriems gyventojams keičiasi revakcinacijos data

Kauno miesto poliklinika, Kaune kuruojanti vakcinaciją nuo COVID-19, praneša, kad kai kurie antram skiepui užsiregistruoti gyventojai kviečiami ateiti kitu metu. Nauja data ir laikas nurodyti SMS žinutėse.

Perkeliamas skiepas

Vakcinacijos centras Kovo 11-osios gatvėje veikė ir per Jonines. Jų išvakarėse laukta atvykstančių ir dalies žmonių, kurie revakcinacijai po "Vaxzevria" ("AstraZeneca") skiepo automatiškai buvo užregistruoti birželio 25 ir 26 d.

"Comirnaty" ("Pfizer-BioNTech") revakcinacija iš birželio 26 d. nukeliama į birželio 28 d. Liepos 3 d. antras "Vaxzevria" skiepas atkeliamas į liepos 2 d. Antra "Modernos" dozė vietoje liepos 3 d. lauks liepos 5 d.

Tiems, kurių skiepo data pakeista, išsiųstos SMS žinutės. Jos bus siunčiamos ir pakartotinai, tad atidžiai perskaitykite, jei tokią gavote. Tai padės išvengti nesusipratimų.

Kai kurie gyventojai, turėdami vakcinacijos lapelį su nurodytais antrojo skiepo data ir laiku, gavę naują SMS žinutę galvoja, kad atėjo jiems jau žinoma informacija ir jos neperskaito.

"Atsiprašome už nepatogumus dėl pakeistos datos ir prašome atidumo. Atkreipkite dėmesį į atėjusios žinutės tekstą. Išsiųsime papildomas žinutes su nauju vakcinacijos laiku", – kalbėjo Kauno vakcinacijos centro vadovas gyd. J.Dzidzevičius.

Kodėl pakeista data?

Žmonių srautą vakcinacijos centre teko koreguoti dėl to, kad dėl automatinės registracijos antram skiepui ir kitų aspektų, kai kuriomis dienomis į centrą būtų turėję ateiti labai daug pacientų, kai kada – labai mažai.

Dėl revakcinuojamų žmonių skirtingo pasiskirstymo į vieną dieną, pavyzdžiui, sukrito netoli 8 tūkst. revakcinacijų, o į kitą – vos 70.

"Norėdami dirbti kuo racionaliau, revakcinacijos datas perdėliojome taip, kad būtų tolygesni žmonių srautai, kad atėjusiems skiepytis būtų kuo erdviau, patogiau, saugiau, kad būtų tausojami ir besiskiepijantieji, ir darbuotojai, ir savanoriai. Siekiame, kad vakcinacijos centras dirbtų kuo efektyviau", – sakė J.Dzidzevičius.

Skirtingos vakcinos

Netolygus revakcinacijų skaičius konkrečioms dienoms kliuvo dėl to, kad skirtingoms vakcinoms yra skirtingas laikas tarp pirmos ir antros dozių, be to, diena dienai buvo nelygi, kalbant apie gautų vakcinų ir tądien panorusių skiepytis žmonių skaičių.

"Pfizer-BioNTech" vakcinos antra dozė reikalinga po 21 dienos, "Modernos" – ne anksčiau kaip po 28 dienų, tarpas tarp skiepijimų "Vaxzevria" – 4–12 savaičių.

Jeigu iš Vakcinacijos centro negavote jokios žinutės, tai reiškia, kad dėl jūsų antrojo skiepo niekas nepasikeitė. Skiepijimas kitomis dienomis vyks kaip buvo numatyta anksčiau.

Susipainiojus, kada reikia atvykti, arba manant, kad netyčia praleidote skiepui numatytą laiką, reikia kreiptis e. paštu vakcinacija@kaunopoliklinika.lt arba skambinti į Karštąją koronaviruso liniją 1808.