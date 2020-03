„CityBee“ automobilių dezinfekcija – tik iliuzija?

Nemaloniai nustebino

Į "Kauno dieną" parašęs Mindaugas stebėjosi, kokias dezinfekcijos priemones jis rado trumpam išsinuomojęs "CityBee" automobilį. Vyras tikino, kad tokios priemonės yra iliuzija ir jos tikrai neapsaugos nuo virusų plitimo.

Mindaugas teigė, kad viešojoje erdvėje buvo paskaitęs, kad "CityBee" pandemijos metu ypač daug dėmesio skirs automobiliams dezinfekuoti, pasirūpins ir klientams skirtoms dezinfekcinėmis priemonėmis. Todėl vyras nusprendė išsinuomoti automobilį savo trumpai kelionei, tačiau liko nemaloniai nustebintas.

"Realybė truputį kitokia. Jokio skysčio nėra. Buvo viena celofaninė pirštinė, nukabinta iš degalinės, kur jas nemokamai duoda pilant degalus. Radau dvi servetėles piršto dydžio, 1–2 cm pločio. Tai, kaip suprantu, jomis turėjau dezinfekuoti vairą, pavarų svirtį. Tik tokias priemones radau ne viename "CityBee" automobilyje", – teigė vyras.

"CityBee" automobilyje rado tik nedidelių servetėlių, o dezinfekcinio skysčio nebuvo. (Skaitytojo nuotr.)

Trumpalaikės nuomos automobilyje rastas priemones vyras įamžino kurioziniame vaizdo įraše. Jame matyti, kaip maža servetėle vyras bando nuvalyti vietas, prie kurių tikrai liečiasi ir kiti klientai, prieš tai naudojęsi automobiliu.

Pripažino, kad nespėja?

Mindaugas pasakojo, kad apie dezinfekcinių priemonių trūkumą informavo ir "CityBee" atstovus, tačiau atsakymas pribloškė. Vyras tikino, kad galimi bendrovės darbuotojai tarsi pripažino, kad nespėja visų automobilių po kiekvieno kliento išvalyti.

"Nemokyk manęs, kaip dirbti ir ką daryti. Pasodintų tave į jų vietą, pažiūrėčiau, kaip tu 1 300 automobilių sužiūrėtum, o ta pačia mašina naudojasi bent septyni klientai. Stengiasi kuo daugiau dėti. Jeigu žmonės, pasinaudoję skysčiu, jį paliktų, o ne įsidėtų į kišenę, ir kitam klientui užtektų.

Pirštines turėti su savimi buvo leista, o servetėles – panaudojus išmesti. Nesiginčijame, nes pats esu dėliojęs po mašinas reikmenis, žinau, kaip viskas vyksta. Tuo ir pabaikime, nes kad ir ką sakytum, būtum neteisus", – socialiniuose tinkluose po Mindaugo įrašu "CityBee" puslapyje komentavo situaciją esą žinantis Nerijus.

Bendrovės pozicija

"Kauno diena" susisiekė su "CityBee" atstovais ir paprašė pakomentuoti, kaip iš tiesų dezinfekuojami trumpalaikės nuomos automobiliai.

"Dedame visas pastangas ir skyrėme tam labai daug dėmesio bei resursų, kad mūsų automobiliuose visada būtų vienkartinių medicininių pirštinių, dezinfekcinio skysčio ir dezinfekcinių servetėlių. Pirštines po naudojimo klientai gali pasiimti, dezinfekciniu skysčiu gali pasinaudoti prieš ir po automobilio vairavimo, o jei pageidauja, gali tiesiog nusipirkti visą ten paliktą buteliuką. Dezinfekcinės servetėlės skirtos vairui ir pavarų svirčiai nuvalyti", – komentavo "CityBee" Lietuvos rinkos vadovas Svajūnas Aliukonis.

Jis teigė, kad kol kas pavyko gauti tik tokias servetėles, kokias nurodė į redakciją parašęs vyras. "Rinkoje, kaip tikriausiai įsivaizduojate, tokios kategorijos prekių yra didelis stygius ir geresnių variantų tenka gerokai palaukti. Jų nori ir ieško visi", – pabrėžė S.Aliukonis.

Jis pripažino, kad aprūpinti automobilius apsauginėmis priemonėmis yra didelis iššūkis. "Taip yra ne tik todėl, kad tokių priemonių paklausa yra išties milžiniška, bet ir dėl kai kurių žmonių negarbingo elgesio. Jau praėjusią savaitę pastebėjome, kad dezinfekcinis skystis iš mūsų automobilių būna tiesiog paimamas – nepaliekant jo nei kitiems, nei susimokant už tai", – toliau aiškino "CityBee" Lietuvos rinkos vadovas.

Anot jo, praėjusią savaitę buvo išdalyta apie 2 tūkst. dezinfekcinio skysčio buteliukų. Didžioji dalis jų buvo tiesiog pasisavinta.

Jis nurodė, kad "CityBee" automobiliai valomi ir dezinfekuojami kasdien. "Be to, patikrinimo stotelėse ir kitose rizikos vietose, pavyzdžiui, šalia ligoninių, apsilankiusius automobilius karantinuojame 72 val., o po to dezinfekuojame", – apie tai, kaip saugomasi nuo viruso plitimo, aiškino pašnekovas.