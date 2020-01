Čia tikrai gera ir gydytis, ir gydyti

Ne tik atlyginimai

Dveji metai – dar palyginti nedaug laiko, kai buvusios Kauno Centro, Dainavos, Kalniečių, Šančių ir Šilainių poliklinikos sujungtos į vieną gydymo įstaigą ir dirba su viena – Kauno miesto poliklinikos – iškaba, o teigiami pokyčiai ir rezultatai – jau akivaizdūs.

"Suvienijus poliklinikas vien valdymo išlaidos sumažėjo net 40 proc., nes liko tik pusė nemedicininio personalo darbuotojų, kurių buvo 265. Sutaupytas lėšas galėjome skirti medikų atlyginimams didinti ir pacientų ligų diagnostikai ir aptarnavimui gerinti", – vieną iš reformos pranašumų įvardijo Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša.

Vidutinis buvusių penkių Kauno poliklinikų, jas suvienijus, gydytojų darbo užmokestis per dvejus metus padidėjo 52 proc., per 2019 m. – 17 proc. Vidutinis slaugytojų darbo užmokestis padidėjo dar daugiau – 55 proc. per dvejus metus, 18 proc. – per 2019 m. Bendras Kauno miesto poliklinikos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 49 proc., per 2019 m. – 15 proc.

Tačiau ar tik atlyginimai lemia, kad darbą Kauno miesto poliklinikoje – didelėje gydymo įstaigoje, iš kurios maži šeimos gydytojų kabinetai tikėjosi pervilioti pacientus, renkasi jauni medikai? Ir ne tik jie: ši poliklinika tampa geidžiamu ir prityrusių specialistų, ateinančių iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, darbdaviu.

"Pernai prie mūsų prisijungė 107 nauji darbuotojai: 12 šeimos gydytojų, 26 gydytojai specialistai, 69 slaugytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Įdarbintųjų amžiaus vidurkis – 36 metai, ir tai ypač džiugina, nes visoje sveikatos priežiūros sistemoje stebima dirbančių gydytojų ir slaugytojų senėjimo tendencija bei jaunų specialistų trūkumas", – patirtimi dalijasi Kauno miesto poliklinikos Personalo valdymo ir administravimo skyriaus vadovė Jurga Labanauskienė.

Pranašumų – labai daug

"Esu labai patenkintas dirbdamas šioje didelėje poliklinikoje", – konstatuoja šeimos gydytojas T.Šakalis. Jam – 31 metai, yra dirbęs ir kitur, bet čia, sako, geriausia. Gydytojas turi labai daug pacientų, tad trūksta ne jų, kaip kitur buvo, o nebent tik laiko. Jo pristinga tada, kai pacientai ateina neužsiregistravę, staiga susirgę ar po darbo valandų.

Šeimos gydytojas T.Šakalis neatsisako priimti pacientų net ir vėlai vakare, nors norėtų, kad vizitai tilptų į darbo valandas.

"Kaipgi nepriimsi, jei tai tavo pacientas", – pasiūlymą vadovautis normatyvais atremia jaunas gydytojas ir neigia visuomenės nuomonę, kad daugiausia medikų laiko atima popierių pildymas.

Gydytojas T.Šakalis pasakoja viską darąs, kaip ir kolegos, elektroninėje sistemoje. Joje pildo anamnezes ir siuntimus, mato tyrimų duomenis ir specialistų konsultacijų išvadas, ir vaistų receptus taip rašo. Tai užima mažiau laiko, ir viskas – akivaizdu.

"Tai didelės poliklinikos pranašumas. Pacientai turi galimybę rinktis, pas kokį specialistą eiti, kur tyrimus atlikti. Pas mus yra visi specialistai, jei reikia pasitarti – atsako į mūsų, šeimos gydytojų, klausimus. Kolektyve visi labai malonūs, pataria, padeda", – džiaugiasi T.Šakalis.

Paklausus, ar jį tenkina atlyginimas, atsako, kad jis visur ir visada galėtų būti didesnis.

"Kauno miesto poliklinika – ne pirma įstaiga, kur ieškojau darbo. Įsitikinau, kad čia atlyginimas – labai konkurencingas, o sąlygos – geriausios", – apibendrino T.Šakalis.

Patogumui ir jaukumui

Kauno miesto poliklinikos vadovo P.Kibišos įsitikinimu, kiekviename kolektyve labai svarbi darbuotojų amžiaus įvairovė, kai prityrę perduoda savo patirtį, o jaunimas, nūnai studijuodamas gaunantis labai daug naujausių medicinos mokslo žinių, trykšta energija ir noru padėti žmonėms.

Kauno miesto poliklinikos pacientai turi plačias galimybes rinktis jų poreikius atitinkantį šeimos gydytoją ir specialistus. Prireikus pastarųjų konsultacijos gali važiuoti į bet kurį poliklinikos padalinį: interneto puslapiuose galima rinktis iš daugiau nei 700 gydytojų, matyti, pas ką galima patekti greičiausiai.

"Pacientams svarbu ir sąlygos, ir aplinka, todėl labai daug dėmesio skiriame infrastruktūrai gerinti. Įsigyta naujos medicinos įrangos, automobilių pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Daugumoje padalinių atnaujinti gydytojų kabinetai, registratūros; kai kur šie darbai bus atliekami šiemet. Aleksoto poliklinika rekonstruojama geriau tenkinti neįgaliųjų poreikius", – iš ES ir sutaupytų lėšų nuveiktus darbus vardija Ūkio skyriaus vadovas Rimantas Gineitis ir priduria, kad šiemet neįgaliesiems bus įrengtas liftas Šilainių padalinyje, neįgaliųjų poreikiams skirta rekonstrukcija Rokų padalinyje.

Atnaujinti baseinai Dainavos ir Šilainių poliklinikose, Kalniečių padalinyje jau vasario mėnesį bus atidarytas naujai įrengtas Darbo medicinos centras, kuris dabar veikia daugiabučiame gyvenamajame name Pakraščio gatvėje. Tai pacientams nepatogu, o Kauno miesto poliklinikos vizija – geriausias pasirinkimas pacientams, darbuotojams ir partneriams.

Sutaupytas lėšas galėjome skirti medikų atlyginimams didinti ir pacientų ligų diagnostikai bei aptarnavimui gerinti.

Lyg viena šeima

"Daug ir kryptingai dirbame tiek pacientų aptarnavimo kokybės, tiek darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų pasitenkinimo darbu kryptimis. Peržiūrėjome darbo organizavimo principus, dirbame su vadovų vadybos gebėjimais, taip siekiame užtikrinti tinkamą vadovavimą, nes, kaip yra sakoma, geri darbuotojai pirmiausia palieka ne įstaigą, o netinkamus vadovus. Stengiamės įtraukti darbuotojus į įstaigos veiklą, kviečiame teikti savo pastebėjimus, pasiūlymus būti ne pasyviais stebėtojais, o savo poliklinikos šeimininkais. Sudarome sąlygas kvalifikacijai kelti, kas yra ypač svarbu sveikatos priežiūros specialistams", – apie rūpinimąsi darbuotojų ir jų pacientų gerove pasakoja J.Labanauskienė.

Ar ne todėl čia taip puikiai jaučiasi T.Šakalis? Poliklinikos Personalo valdymo ir administravimo skyriaus vadovė neslepia, kad daug dėmesio skiriama mobingui (tai būtų galima pavadinti patyčiomis, siekiu pažeminti, apjuokti kurį nors kolegą, sumažinti jo vertę, eliminuoti).

"Tai pas mus netoleruotina, jei tokių faktų pasitaikytų, darbuotojams sudarytos sąlygos kreiptis tiek konfidencialiai, tiek tiesiai į direktorių ar jo pavaduotoją. Be to, darbuotojams yra suteikta galimybė konsultuotis su kitur dirbančiais psichologais dėl streso veiksnių, perdegimo", – atskleidžia J.Labanauskienė.

Kauno valstybinė filharmonija nesutalpina visų norinčių dalyvauti kasmetiniame renginyje "Quo vadis?" ir tai yra dar vienas įrodymas, kad visos didžiulės poliklinikos darbuotojų kolektyvas yra lyg viena šeima.

Poliklinikoje naujam darbuotojui priskiriamas mentorius, kuris padeda suprasti poliklinikos struktūrą, darbo organizavimą, gali patarti profesiniais klausimais.

Atsakomybė, puikios profesinės žinios ir tobulėjimas, naujovių paieška ir įgyvendinimas, pagarba pacientui, kolegai, organizacijai, bendradarbiavimas, vadovaujantis pasitikėjimu, komandine dvasia, konstruktyvia iniciatyva, orientacija į rezultatą, kai iškelti aiškūs tikslai ir planai jiems pasiekti, tikslų vertinimas – tai sąlygos, lemiančios pasitenkinimą darbu ir puikius jo rezultatus.