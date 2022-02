Butų kainos paaugo penktadaliu. Ar investuoti dar ne per vėlu?

Lietuvoje per praėjusius metus butų kainos didėjo 20 procentų. Bendras butų kainų lygis Lietuvos didmiesčiuose per pastaruosius dvylika mėnesių augo 22,4 proc. Tad pandemijos pabaigos ir NT kainų atoslūgio laukusiems žmonėms dabar belieka lieti apmaudą. Negana to, pastaraisiais mėnesiais infliacijos rodikliai signalizuoja, kad bankų sąskaitose ar tiesiog stalčiuje gulintys pinigai sparčiai nuvertėja. Bet juos įdarbinti NT sektoriuje – vis dar galima.