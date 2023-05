Avionika – sėkmingos karjeros garantas

Poreikis didėja kasmet

Aviacijos sektoriuje dirbantys specialistai gauna vienus didžiausių atlyginimų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo ir avionikos technikos inžinierių jau šiandien rinkai reikia dvigubai daugiau nei Lietuva gali pasiūlyti.

Per ateinančius du dešimtmečius „Airbus“ prognozuoja, kad prireiks apie 37 400 keleivinių ir krovininių orlaivių. Jiems aptarnauti reikės ir aukštos kvalifikacijos specialistų.

Skaičiuojama, kad per artimiausius penkerius aštuonerius metus vien tik Lietuvoje reikės virš 3 tūkst. orlaivių priežiūros specialistų. O remiantis „Boeing“ ataskaita 2018-2037, pasauliniu mastu aviacijos inžinierių poreikis gali išaugti iki 754 000.

Norint atliepti eksponentiškai augantį šios srities specialistų deficitą Kauno technikos kolegijoje (KTK) startavo nauja Avionikos sistemų inžinerijos studijų programa. Tai jau antroji aviacijos sektoriaus studijų programa kolegijoje, nes dar 2016 m. KTK pradėjo ruošti „Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo“ specialistus.

KTK vadovės dr. Linos Girdauskienės teigimu, kolegija artimai bendradarbiauja su privačiu verslu yra Lietuvos Civilinės aviacijos asociacijos (CAVIA) narė, todėl sektoriaus iššūkius žino iš arti ir labai gerai.

„Esame viena iš nedaugelio aukštųjų mokyklų Lietuvoje, kuri rengia aviacijos sektoriui reikalingus specialistus ir vienintelė kolegija šalyje, kuri ruošia avionikos sistemų inžinierius.

Nuolat kalbamės su verslu ir matome, kad sektorius turi itin didelį orlaivių priežiūros specialistų deficitą, todėl kasmet vis daugiau investuojame į šias studijų programas. Jau šiandien Lietuvoje ir ypač Kaune auga angarų skaičius, aptarnaujamų lėktuvų skaičiai. Šalies užmojai yra išties dideli, tačiau keliami tikslai gali būti pasiekiami tik užsitikrinus pakankamą kiekį aukštos kvalifikacijos orlaivių priežiūros specialistų“, – sakė ji.

Studijos paremtos praktika

Norint likti konkurencingiems pasaulinėje rinkoje, pasak KTK direktorės dr. L. Girdauskienės, reikia kasmet paruošti ne 200, o 400 specialistų.

„Orlaivių elektronikos specialistų deficitas šalyje yra labai didelis. Jų neruošia jokia kolegija, dalis patyrusių specialistų kasmet išeina į užtarnautą poilsį, o pats sektorius nuolat plečiasi, atsiranda naujos technologijos ir sistemos, tad ir inžinierių reikia vis daugiau. Pavyzdžiui, „Ryanair“ investuoja Kauno oro uoste ir šį pavasarį pristatė orlaivių priežiūros angarų projektą, kuris sukurs 200 darbo vietų. Tad augimo tempai yra išties dideli.

Verslui labai svarbu, kad naujai rengiami specialistai būtų ne teoretikai, o praktikai. KTK studijos ir yra būtent paremtos praktika ir ne tik mūsų bazėse, bet ir mūsų partnerių aviaciniuose angaruose. Kolegijos studentų laukia didžiausios aviacijos įmonės – UAB „Fl Technics“, UAB „Helisota“, UAB „Kaunas Aircraft Maintenance Services“, UAB „Termikas“ ir kitos.

Pastebima, kad per pastaruosius keletą metų aviacijos srities studijas besirenkančių studentų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei tris kartus. Tačiau to yra vis dar per mažai, siekiant užpildyti darbo rinką kvalifikuotais specialistais.

Remiantis paskutinių penkerių metų pasaulinėmis tendencijomis, išryškėjo itin didelis aukštos kvalifikacijos aviacijos specialistų, elektronikos inžinierių, išmanančių sudėtingas šiuolaikinių orlaivių elektros ir elektronines sistemas, poreikis. Visų pirma tai inžinieriai, galintys vykdyti techninę priežiūrą, remontą ar aptarnavimą tokiems plačiai žinomiems orlaiviams gamintojams, kaip „Boeing“ ar „Airbus“.

Aviacinė technika, o ypač elektronika, yra labai dinamiška ir sparčiai besivystanti sritis, tad darbas joje – tai nuolatinis tobulėjimo procesas, suteikiantis geras karjeros perspektyvas, nes čia ruošiami specialistai yra reikalingi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, – sako Kauno technikos kolegijos vadovė.

Skaičiuojama, kad vidutinis patyrusio šios srities specialisto užmokestis Lietuvoje viršija 2000-2500 eurų.

Kauno technikos kolegija įvairių sričių inžinierius ruošia jau daugiau kaip 100-metį. Šiuo metu kolegija vykdo 9 inžinerinės krypties studijų programas.

