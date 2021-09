Atnaujintas Kauno miesto poliklinikos poskyris Rokuose

Tekdavo ir užnešti

Iki šiol medikai dirbo tik poliklinikos Rokų poskyrio antrajame aukšte. Atvykusieji į vizitą pas gydytoją ar net paprasčiausio kraujo tyrimo į antrą aukštą turėdavo lipti laiptais. Žmones, turinčius judėjimo negalią, tekdavo užnešti.

Atlikus pirmojo aukšto kapitalinį remontą, pastatas pritaikytas neįgaliesiems: įrengtas pandusas, platesnės įeigos į patalpas, atskiras jiems pritaikytas tualetas. „Dabar žmogui, judančiam neįgaliojo vežimėliu, patogiau tiek patekti į Rokų poskyrio pastatą, tiek judėti jame. Įrengti šeimos gydytojų-slaugytojų kabinetai, erdvus laukiamasis, procedūrų kabinetas, kitos pagalbinės patalpos. Taip pat įrengta šalto ir karšto vandens nuotekų sistema, radiatoriai, kitos inžinerinės sistemos: elektroniniai ryšiai, gaisro ir apsauginė signalizacija, vėdinimo bei kondicionavimo sistema“, – pokyčius Rokų poskyryje vardijo KMP direktorius Paulius Kibiša.

KMP Šančių padalinio vadovė Rasa Marija Denisenko atkreipė dėmesį, kad patekti į šį poskyrį ir judėti jo patalpose tapo patogiau ne tik vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, bet ir mamoms su vaikais vežimėliuose. Judėjimo negalią turintiems asmenims paprasčiau įvažiuoti į naujai įrengtą procedūrų kabinetą. „Džiaugiamės, kad kapitaliai suremontavus pirmojo aukšto patalpas, paimti kraują tapo paprastačiau. Nebereikia galvoti, kaip judėjimo negalią turintys žmonės galės pasiekti procedūrų kabinetą. Kraujo tyrimui atlikti nupirkome ir specialią kėdę, kurioje patogu sėdėti pacientui, slaugytojai – paimti kraujo“, – pasakojo padalinio vadovė.

Rokų poskyrio patalpos tapo erdvesnės, patogesnės ir pacientams, ir medikams. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Visiems tapo patogiau

Atlikus pirmojo aukšto kapitalinį remontą, KMP Šančių padalinio Rokų poskyrio naudojamas plotas padidėjo 174 kv. m ir šiuo metu jis iš viso sudaro 405 kv. m. Pagerėjo darbo sąlygos medicinos personalui: įrengtas poilsio kambarys, trys šeimos gydytojos ir su jomis dirbančios slaugytojos įsikūrė erdvesniuose atskiruose kabinetuose. „Prireikus slaugytojos gali dirbti ir kartu su gydytoja, ir atskirai. Prieš einant į konsultaciją pas šeimos gydytoją, dabar pacientas užeina į slaugytojos kabinetą. Būna atvejų, kad žmogui net nereikia šeimos gydytojo konsultacijos – viską sutvarko slaugytojos. Juk jos gali savarankiškai, t.y. nedalyvaujant gydytojui, skirti skiepų, išrašyti medicinos priemonių, tokių kaip sauskelnių ir pan. Karantino metu jos galėjo dviem mėnesiams pratęsti anksčiau žmogui skirtų vaistų receptus“, – priminė R.M.Denisenko.

Ji pateikė ir kitų pavyzdžių, kai užtenka slaugytojos kompetencijos: slaugytoja gali skirti profilaktinių, prevencinių programų, įvertinti jų atsakymus ir, jeigu reikia, nusiųsti pas gydytoją. Slaugytoja taip pat gali paskirti tam tikrų tyrimų prieš operaciją, kai kuriuos tyrimus – ir įvertinti. Jei nustatoma tam tikra patologija, tyrimų rezultatus turi vertinti gydytojas.

Visos trys čia dirbančios šeimos gydytojos turi ir šeimos gydytojo, ir pediatro licencijas. „Prie Rokų poskyrio yra prirašyta daug vaikučių – dažnu atveju šeimos gydytoja dirba su visa šeima“, – pasak KMP Šančių padalinio vadovės, šios gydytojos paprastai žino visą savo pacientų šeimos sveikatos istoriją.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Viena Rokų poskyrio šeimos gydytoja dirba neplaninių konsultacijų kabinete. „Ji dirba tam, kad kuo skubiau pakonsultuotų žmogų, kuris tą dieną pasijuto blogai ir nėra iš anksto užsiregistravęs į vizitą pas šeimos gydytoją. Jis konsultuojamas, jam atliekami tyrimai, pagal jų atsakymus skiriamas gydymas“, – pastangas išskirtiniais atvejais kuo skubiau suteikti šeimos gydytojo konsultaciją vardijo R.M.Denisenko.

Atnaujintose KMP Šančių padalinio Rokų poskyrio patalpose veikia procedūrų kabinetas, laboratorija, kur atliekami kai kurie tyrimai. Čia atliekamos kardiogramos, imamas kraujas. Pvz., C reaktyvinio baltymo nustatymo, šlapimo tyrimai. Kraujo ėminiai čia imami visiems svarbiausiems kraujo tyrimams. „Tiems tyrimams, kuriems atlikti neturime įrangos, paimti mėginiai vežami į KMP Dainavos padalinį, kur veikia didžioji mūsų poliklinikos laboratorija. Jų atsakymus matome e.sistemoje. Kai kurių kraujo tyrimų, atliekamų vietoje, atsakymus sužinome per 10 minučių, kaip, pvz., C reaktyvinio baltymo. Šio tyrimo atsakymai svarbūs šeimos gydytojams, sprendžiant, ar reikia skirti antibiotikų, ar ne“, – pasakojo pašnekovė.

Planuoja įdarbinti specialistų

Kapitaliai suremontavus pirmojo aukšto patalpas, antrajame Rokų poskyrio aukšte toliau dirba gydytojas odontologas. Čia veikia ir masažo kabinetas – dirba masažo specialistas, slaugytoja atlieka fizinės medicinos reabilitacijos procedūras, pvz., šildymus.

Šis KMP poskyris – nedidelis, prie jo yra prisirašę beveik 2,5 tūkst. gyventojų. „Kaunas auga, plečiasi ir į Rokų pusę. Dabar, kai šio poskyrio patalpos tapo kur kas patrauklesnės, tikimės sulaukti ir daugiau pacientų. Mes tikrai neskirstome pacientų į miesto ir rajono gyventojus, prie mūsų poliklinikos padalinių gali prisirašyti visi“, – sakė P.Kibiša.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Dar šiais metais poliklinikos vadovai planuoja pradėti remontuoti pastato antrojo aukšto patalpas. Galėtų būti teikiamos ir gydytojų specialistų konsultacijos. „Galėtume įdarbinti gydytoją neurologą ir kardiologą. Žmonėms, kuriems reikia šių specialistų konsultacijų, nereikėtų niekur važiuoti. Paslaugos jiems būtų suteiktos vietoje. Viliamės įdarbinti ir kineziterapeutą. Rokuose bus visa komanda, reikalinga fizinės reabilitacijos paslaugoms teikti“, – planavo R.M.Denisenko.

KMP Šančių padalinio Rokų poskyrio pirmojo aukšto kapitalinis remontas kainavo 121 tūkst. eurų. Iš jų 69 tūkst. eurų sudaro ES struktūrinių fondų lėšos. Ši parama skirta pagal projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“.

„Ateityje ieškosime galimybių Rokų poskyrio pastatą apšiltinti. Tada gal ir bendruomenės reikmėms čia būtų galima įrengti salę“, – apie planus šį poliklinikos poskyrį atverti visai Rokų bendruomenei užsiminė P.Kibiša.

„Atsinaujinanti Kauno miesto poliklinika – geras pavyzdys, kad efektyvi vadyba duoda apčiuopiamų rezultatų. Prieš kelerius metus, atskirus juridinius vienetus sujungus į vieną įstaigą, Kaunas kėlė pagrindinį tikslą – sudaryti orias sąlygas ten dirbantiems medikams. Optimizavus administracinį aparatą, gerokai sumažinus su medicina nesusijusio personalo skaičių, lėšos perskirstytos gydytojų atlyginimams, patalpų remontui, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis. – Dabar matome šio nuoseklaus darbo rezultatą. Poliklinikos filialuose auga pacientų gretos, kabinetuose daugėja patyrusių savo srities profesionalų. Džiaugiuosi, kad nuo šiol Rokų gyventojai turės kokybiškesnių sveikatos priežiūros paslaugų. Tikiu, kad tokių pozityvių pokyčių Kaune bus ir daugiau.“