Atnaujinta Ilgakiemio sale naudosis ne tik kultūros žmonės, bet ir ikimokyklinukai

Prasidėjo Ilgakiemio laisvalaikio salės remontas. Jau šį rudenį pokyčiais galės džiaugtis vietos bendruomenė. Čia be visų jau organizuojamų veiklų, pradės veikti dvi Ilgakiemio mokyklinio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose bus po penkiolika vaikų.

"Mums svarbu padaryti šį pastatą saugų ir kartu išlaikyti visas paslaugas, kurios reikalingos šiam kraštui. Tikiu, kad laisvalaikio salės pastatas derės su greta esančia atnaujinta Ilgakiemio mokykla-darželiu", – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

1972 m. statytas pastatas bus apšiltintas, uždėtas struktūrinis tinkas, o išorinių sienų spalvą parinks pati bendruomenė. Be viso to, viduje bus atliktas remontas, pritaikant patalpas darželinukams. Bus atnaujintos vandentiekio, nuotekų sistemos, įrengti sanitariniai mazgai, apšvietimas, atlikti vidaus apdailos darbai. Kauno rajono savivaldybė į Ilgakiemio laisvalaikio salės atnaujinimą investuos per 200 tūkst. eurų.

Ne tik kaip statybininkas, bet ir kaip rajono gyventojas džiaugiuosi, kad šis kraštas gražėja.

"Malonu prisidėti prie rajono tvarkymo. Ne tik kaip statybininkas, bet ir kaip rajono gyventojas džiaugiuosi, kad šis kraštas gražėja", – greitai ir kokybiškai atlikti darbus žadėjo įmonės bendrovės "Social Solutions" direktorius Egidijus Klusas. Jam, kaip sėkmingų darbų simbolį, Samylų kultūros centro direktorė Jolanta Sidabrienė kartu su Ilgakiemio mokyklos-darželio vadove Aušra Gužauskiene įteikė smaragdinės spalvos plytą.

Dar šių metų kovą Ilgakiemio mokyklos-darželio bendruomenė džiaugėsi įsikėlusi į moderniai atnaujintas patalpas. Pastate atlikti vidaus apdailos darbai, pertvarkytos šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros instaliacija, nutiesti vidaus vandentiekio-nuotekų tinklai, įsigyti nauji baldai. Taip pat pastatas apšiltintas ir atlikti lauko apdailos darbai. Iš viso į Ilgakiemio mokyklą-darželį investuota beveik 500 tūkst. eurų.

Naujais mokslo metais Ilgakiemio mokykloje-darželyje ikimokyklinio ugdymo grupes planuoja lankyti 82 darželinukai. Dar 50 vaikų čia mokysis pagal pradinio ugdymo programą.