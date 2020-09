Asfaltuotų kelių pakaunėje padaugėjo ir bendradarbiaujant su verslu

Šiemet Kauno rajone nauja asfalto danga bus padengta per 30 km kelių ir gatvių. Asfaltuotų kelių kilometrus pakaunėje didinti padėjo ir partnerystė su verslu.

Tris kartus greičiau, nei planuota

Praėjęs penktadienis Ežerėlio seniūnijoje buvo šventiškas – čia oficialiai atidarytas naujas kelias Vilemai–Ežerėlis. Jis leis sumažinti krovininio transporto srautus tiek Ežerėlyje, tiek Zapyškyje. Naujas kelias pagerins susisiekimą tarp durpininkų miestelio ir Ringaudų, Juragių, Garliavos, Kauno.

Nors naują 2,7 km kelią planuota įrengti per trejus metus, kelių statybininkams – UAB "Radė" prireikė vos metų.

Viso projekto, kurį finansavo Kauno rajono savivaldybė, UAB "Klasmann-Deilmann Ežerėlis" ir Lietuvos automobilių kelių direkcija vertė – daugiau kaip milijonas eurų.

Oficialiai atidarytas kelias buvo iškart išbandytas. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Šis projektas – savivaldybės ir verslo partnerystė. Kelias tarnaus ne tik "Klasmann-Deilmann Ežerėlis", bet ir kitų įmonių verslo plėtrai. Tikslingai panaudojome lėšas, skirtas verslo plėtros sąlygoms gerinti Kauno rajone. Naujas kelias yra kaip alternatyva senajam, be to, jis 6 km trumpesnis, o svarbiausia – saugesnis, kokybiškas, sujungiantis pietinį kelių mazgą: "Via Baltica", Juragių ir Šakių kelią bei sprendžiantis rytinių ir vakarinių spūsčių problemą Kaunas–Šakiai plentu", – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Kelias turės ekonominės naudos ir kitoms Ežerėlyje įsikūrusioms įmonėms: "Erelita Furniture", "Vinipack", "Kauno energija". Sunkiasvoriam transportui nereikės važiuoti per Ežerėlį ir Zapyškį, sumažės oro tarša gyventojams, bus mažiau spūsčių.

"Tai labai geras pavyzdys, kai verslas ir savivaldybė gali rasti gerų ir gražių sprendimų, kurie tarnauja ir verslui, ir žmonėms. Mūsų įmonės bazė buvo morališkai pasenusi, durpyno ištekliai mažėja, todėl planuojame persikelti iš vakarinės Ežerėlio dalies į rytinę, arčiau gamtinių išteklių. Mūsų transportas būtų važiavęs per miestą, o pyktis su gyventojais nenorėjome. Džiaugiuosi, kad problemą išspręsti padėjo Kauno rajono savivaldybė", – kalbėjo "Klasmann-Deilmann Ežerėlis" direktorius Giedrius Kavaliauskas.

"Klasmann-Deilmann Ežerėlis" direktorius G.Kavaliauskas džiaugėsi, nes vėliausiai iki Velykų įmonė persikels į naujas patalpas. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Įmonės vadovas džiaugėsi, kad šis projektas buvo įgyvendintas itin sparčiai. Jei pasiseks, šiemet teks kirpti dar vieną juostelę ir įsikurti naujose patalpose. "Būtų gerai, jei persikraustytume šiais metais, turime tokį tikslą, taip numatyta ir sutartyje. Kadangi teko koreguoti projektą, norai gali nesutapti su realybe, bet per Velykas jau tikrai ridensime kiaušinius naujose patalpose", – šypsojosi G.Kavaliauskas.

Perkirpus juostelę, naujas kelias buvo išbandytas. "Geras kelias, norisi, kad jis būtų saugus, kad juo važiuojantys galvotų apie savo ir kitų eismo dalyvių saugumą", – pabrėžė V.Makūnas.

Ne paskutinė gera naujiena

Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdantis vedėjo funkcijas Tautvydas Tamošiūnas "Kauno dienai" sakė, kad kelias Vilemai–Ežerėlis – ne paskutinė gera naujiena šio krašto gyventojams ir čia veikiančioms įmonėms.

"Dar šiemet ketiname sutvarkyti ir iki 6 m praplatinti siaurą Gelžkeliuko gatvės atkarpą, kuria išvažiuojama į valstybinį kelią Nr. 1 932 Juragiai–Dievogala–Mitkūnai. 4,7 km atkarpoje važiuojamoji dalis siekia vos 4 m, čia vežamas žvyras iš telkinių Vilemų kaime, sunkiasvoris transportas laužo asfalto kraštus, sunkiai prasilenkia, kyla avarinės situacijos, gadinami automobiliai", – pasakojo T.Tamošiūnas.

Planuojama, kad kelių ir gatvių būklei gerinti pakaunėje šiemet bus panaudota per 13 mln. eurų.

Parėmė ir Vyriausybė

Vyriausybė gegužę Kauno rajono savivaldybei skyrė 5 mln. eurų valstybinės ir vietinės reikšmės keliams taisyti ir rekonstruoti pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų padarinių mažinimo priemonių planą.

Šios metų pradžioje neplanuotos lėšos šiemet leis pakaunėje įvykdyti gerokai daugiau darbų, nei buvo ketinta: atlikti kapitalinį remontą K.Zaleskienės ir Saulėtekio gatvėse Muniškių kaime, Babtų seniūnijoje, Aušros ir Vyturių gatvėse Domeikavoje, Tvenkinio gatvėje Neveronyse.

Ringaudų seniūnijos Margirio ir Pilėnų gatvėse dar šiemet planuojama įrengti šaligatvius ir apšvietimą bei išasfaltuoti važiuojamąją dalį. Samylų seniūnijos Vaišvydavos kaime šalia Miškininkų gatvės tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas, atnaujinamas apšvietimas.

Šiemet jau spėta išasfaltuoti 2,25 km ilgio Alšėnų seniūnijos Mastaičių miestelio Samanų ir Miglės gatvių, 1,75 km ilgio Ringaudų seniūnijos Tabariškių, Poderiškių kaimo Tiesiosios ir Gelžkeliuko gatvių, 2,8 km ilgio kelią nuo Purviškių iki Skrebenų k. Vilkijos apylinkių seniūnijoje.

Taip pat atnaujinta 1,7 km ilgio Babtų seniūnijos Juodonių kaimo Juodonių gatvės, 1,0 km ilgio Samylų seniūnijos Laumėnų kaimo Poilsiavietės gatvės ir 0,7 km ilgio Garliavos apylinkių seniūnijos Seniavos kaimo Titnago gatvės danga.