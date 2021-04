Architektai susirinko palaikyti teisiamą A. Karalių: nusikaltėliai pučia burbulus

Balti balionai ir burbulai

Architektų bendruomenė prie Kauno apylinkės teismo atėjo nešini baltais balionais ir burbulų pūtimo mašina. Taip jie siekė atkreipti dėmesį, jog teisiamas žmogus, kuris bandė apginti Perkūno al. 11-uoju numeriu pažymėtą griaunamą tarpukario vilą. Palaikyti A.Karaliaus atvyko net kolegos iš Klaipėdos.

„Balta spalva reiškia teisingumą, baliono forma – kad patys nusikaltėliai pučia burbulą. Papildomai atsinešėme ir muilo burbulų mašiną, nes gaila Lietuvos teisingumo, kai jis apverčiamas aukštyn kojomis. Norisi paraginti teisėsaugą į viską žiūrėti holistiškai, kas yra nukentėjęs ir kas gina visuomenę nuo agresijos, gina turtą nuo sunaikinimo“, – kalbėjo vienas palaikymo akcijos iniciatorių architektas Linas Tuleikis.

Linas Tuleikis/Vilmanto Raupelio nuotr.

Jis teigė, kad jau yra įrodyta, jog tarpukario perlas buvo griautas nelegaliai. Be to, net ir patys griovimo darbai nebuvo atliekami pagal reikalavimus, nes buvo skaldomas šiferio stogas, dėl to Žaliakalnyje pasklido sveikatai kenksmingos asbesto dulkės.

Jei yra kilnus tikslas, jis ginamas įvairiais būdais.

„Buldozerininkas nesilaikė taisyklių ir griovė pastatą. A.Karalius dvi dienas jį bandė įkalbėti sustabdyti griovimą, bet vis tiek buvo tęsiamas naikinimas. Kai A.Karalius pabandė fiziškai jį sustabdyti, pats patapo teisiamuoju. Griovėjų provokacija buvo iš anksto suplanuota, nes jie dirbo šeštadienį, kuomet valstybinės institucijos nedirba. Kažkas sureagavo spontaniškai, galbūt visko nepasvėręs stumtelėjo, tačiau kita pusė veikė organizuotai ir specialiai tądien vykdė griovimo darbus“, – savo poziciją išreiškė L.Tuleikis.

A. Karaliaus palaikyti atėjo ir architektas Gintaras Balčytis. Jis teigė, kad labiausia nepatinka tai, jog Perkūno al. 11 vila buvo sunaikinta ir viliasi, kad teisingumas visgi triumfuos.

„Jei naikinsi istorinius objektus, nieko po savęs neturėsi. Jei yra kilnus tikslas, jis ginamas įvairiais būdais“, – antrino dar vienas akcijos dalyvis architektas Vytautas Bubnys.

Gintaras Balčytis/Vilmanto Raupelio nuotr.

Teismas primena spektaklį

Pats A.Karalius, dabar teisiamas už viešosios tvarkos pažeidimą, teigė, kad vilą griovę asmenys daro spektaklį.

„Bandymas suvaidinti nuskriaustą traktorininką nieko neįtikina. Toje situacijoje buvo mano aktyvi kūno kalba, žmogui suprantamu būdu paaiškinant, ką jis negerai daro. Kitomis priemonėmis jo sustabdyti nebuvo įmanoma. Mano tikslas ir buvo sustabdyti, kad dar būtų materijos vilos atstatymui. Tai nebuvo koks nors boksas, tai tebuvo menkas kontaktinis momentas. Čia stovėdamas esu kaip niekad tikras, kad tie veiksmai stabdant griovimo darbus buvo efektyvūs“, – teigė A.Karalius.

Architektas laikėsi pozicijos, kad Perkūno al. 11 vilos griovimo darbai apnuogino ydingą sistemą, kaip šalyje yra saugomos kultūros paveldo vertybės.

Audrys Karalius/Vilmanto Raupelio nuotr.

„Tokiu būdu į paviršių iškeliamos sisteminės problemos. Dabar tiesiog sprogo visa ta valstybės negalia ir neefektyvumas veikiant paveldo lauke. Čia labai gerai parodo, kad burbulų buvo daug, bet rezultato mažai. Jei kapitonai taip vestų laivus, kaip kultūros paveldas tvarkosi, tai visa Lietuva būtų nusėta paskendusiais laivais, su jų kyšančiais stiebais. Ta pusiau gyva, pusiau mirusi art deco vila yra kaip gyvas priekaištas, kuris toliau ardomas lietaus, sniego bei vėjo. Manau, kad ši istorija baigsis valstybės atsigavimu, persikrovimu ir didesniu efektyvumu veikiant architektūriniame lauke“, – sakė už viešosios tvarkos pažeidimą teisiamas A.Karalius.

Kalba tik advokatas

Nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas 35-erių D.G. – vilos griovimo darbams vadovavęs UAB „Dauriusta“ direktorius prašo iš A.Karaliaus 1,7 tūkst. eurų atlygio. Į antrąjį posėdį jis atvyko kartu su advokatu. Pats nukentėjusysis komentuoti nepanoro. „Yra reikalavimas neturtinės žalos atlyginimui bei tai, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo atsakytų už savo veiksmus.

Konkretus sužalojimas nebuvo nustatytas, bet buvo sukeltas fizinis skausmas. Žmogui nukritus ant metalinės tvoros, po kuria yra ir medienos atplaišos, tikrai galima patirti skausmą“, – per daug nedaugžodžiavo nukentėjusįjį ginantis advokatas Vidas Adomaitis.

Nukentėjusysis ir jo advokatas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Griovė tris dienas

Portalas kauno.diena.lt primena, kad Perkūno al. 11 namas buvo griaunamas praėjusių metų spalį. Tuomet kelis kartus darbų griovimą stabdė paveldosaugininkai. Laikinai darbai buvo sustabdyti, tačiau atnaujinti savaitgalį, kuomet nedirba valstybinės inspekcijos. Tąkart darbus pavyko sustabdyti tik įsikišus aplinkosaugininkams, nes po visą rajoną nuo griaunamos vilos pasklido pavojingos asbesto dulkės.

Vėliau Kultūros paveldo departamentas buvo nurodęs, kad tarpukario vila turės būti atstatyta, atlyginti kiti padaryti nuostoliai. Taip pat šis įvykis paskatino peržiūrėti teisinę bazę, kad ateityje būtų galima išvengti panašių paveldo naikinimo atvejų.