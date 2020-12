Antrąją Kalėdų dieną Kauno apskrities patikros postuose policija apgręžė per 1300 automobilių

Kauno apskrities policija taip pat išaiškino ne vieną Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Transporto priemonės, vykusios per postą, buvo ir be techninės apžiūros, ir be draudimo.

Taip pat nustatytas ne vienas neblaivus vairuotojas, išaiškinta ir keletas asmenų, vengusių karo prievolės.

Kaip jau buvo skelbta, antrąją Kalėdų dieną visos Lietuvos patikros postuose apgręžta kiek daugiau nei 3,3 tūkst. automobilių.