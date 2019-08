Ant kalno šlaito pakibusi kavinė varo siaubą: nelaimė gali nutikti bet kada

Stebėjosi, kad čia lankosi žmonės

Nelaimė teritorijoje šalia Linkuvos gatvės bei namų valdos Tvėrių g. 23, kur stūkso buvusios kavinės „Viva Kaunas“ pastatas, gali tykoti bet kada. Nors statinys ankstesnės savo funkcijos neatlieka ir lankytojų neaptarnauja, adrenalino pristigusių smalsuolių pėdos žengia į kavinę iš jos vidaus jungiančiu 20 metrų ilgio tiltu su apžvalgos aikštele.

Ant pastarųjų konstrukcijų, pakibusių 12 metrų aukštyje, virš skardžio, žmonės, tikėtina, patenka per iškultus minėto statinio fasado stiklus. Čia esančios apžvalgos aikštelės pagrindą juosia atramos, išdėstytos vienas nuo kito plačiai nutolusiais tarpais, kurių šiuo metu nesujungia jokia apsauginė sienelė.

Apie bet kurią akimirką galintį iškilti pavojų atsidūrus minėtoje apžvalgos aikštelėje, portalas kauno.diena.lt praėjusią savaitę pranešė kavinės „Viva Kaunas“ savininkui, verslininkui Vytui Čičeliui. Pašnekovas tikino esantis gerokai apstulbęs, išgirdęs faktą, jog į pastatą vis dar užsuka žmonės, ir juolab, jog šie leidžia laiką apžvalgos aikštelėje. Tačiau pažadėjo išspręsti esamą problemą.

„Pirmą kartą apie tai girdžiu, tačiau pasidomėsime, ir jei iš tiesų taip yra, uždėsime užtvaras“, – teigė jis.

Prieš keletą dienų verslininkas savo pažadą išpildė – apjuosė teritoriją „Stop“ juosta. Tačiau, ar ji sustabdys adrenalino fanatikus, nebijančius čia žengti, lieka neaišku.

Laukia žinių iš miesto valdžios

Paklaustas apie artimiausius planus, susijusius su statiniu, kurį išmontuoti Kauno miesto savivaldybė liepė dar 2017 metų rudenį, V. Čičelis pernelyg nedetalizavo, tik prasitarė laukiantis žinių iš miesto valdžios atstovų.

„Pastatą ketiname perkelti į privačios žemės valdas, esančias visai netoli dabartinės lokacijos. Kai galėsime tai padaryti, padarysime. Šiuo metu laukiame atsako iš Kauno miesto savivaldybės. Manau, jog šį mėnesį turėtų paaiškėti, kaip viskas klostysis toliau. Kol kas buvusios kavinės konstrukcijų neardome“, – pasakojo „Viva Kaunas“ savininkas.

Tikisi, kad darbai įgaus pagreitį

Kaip portalui kauno.diena.lt sakė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras, su kavinės savininku verslininku V. Čičeliu esą sutarta, jog jis pats demontuos nelegalų statinį.

„Nors ir lėtai, tačiau V. Čičelis savo pažado laikosi. Tikimės, jog pastato ardymo darbai įgaus pagreitį ir šio statinio greitu metu neliks. Kai minėta vieta atsilaisvins, skelbsime naują viešąjį konkursą. Viena iš galimybių, jog buvusios kavinės „Viva Kaunas“ teritorijoje atsiras turizmo paviljonas?“ – prasitarė P. Keras.

Kavinės pamatus judino ne viena problema

Primename, jog pailgos pusapvalės formos pastatą, sumontuotą iš gaubtų metalo konstrukcijų bei gaubto stiklo, ant Milikonių kalno šlaito, suprojektavo architektas Rimvydas Jurgis Palys. Kauno miesto savivaldybės administracijoje 2012 metais projektas buvo suderintas. Aptarnavimo paviljoną prie apžvalgos aikštelės Linkuvos gatvėje, kuriame nuo 2014-ųjų veikė kavinė „Viva Kaunas“, pastatė V. Čičelio bendrovė „Dinaka“.

Pastatui buvo suteiktas laikinojo statinio statusas, t. y. su Kauno miesto savivaldybe sudaryta trejų metų sutartis, kurioje nurodyta, jog teritorijoje šalia Linkuvos gatvės bei namų valdos Tvėrių g. stovės kioskas arba paviljonas, teikiantis viešas paslaugas.

Tačiau pasibaigus pastarajam terminui miesto valdžia su V. Čičeliu sutarties nepratęsė ir 2017 metų spalį liepė išmontuoti kavinės „Viva Kaunas“ pastatą su jį jungiančiu 20 metrų ilgio tiltu bei apžvalgos aikštele, pakibusia ant šlaito. 2016 metų kovo 15 dieną priimtu sprendimu Kauno miesto taryba patvirtino Turizmo paviljonų išdėstymo schemą, kurioje yra numatytas ir Linkuvos g. prie Tvėrių g. 23 adresas.

Tačiau pastaroji aplinkybė – ne vienintelis kartus niuansas kavinės gyvavimo istorijoje. 2017 metų kovo mėnesį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija konstatavo savavališkos statybos faktą „Viva Kaunas“ stūksojimo vietoje. Patvirtinta, kad kavinė išdygo valstybinėje žemėje be jokių statyboms reikalingų leidimų bei suformuoto ir įregistruoto sklypo. Be to, pasak specialistų, pastatas – gerokai didesnis nei buvo numatyta.

Bendrovė „Dinaka“ nesutikusi su Kauno miesto savivaldybės sprendimu pradėjo teisminį ginčą, kuris, P. Kero teigimu, baigėsi šių metų vasario 7 dieną miesto valdžios pergale.