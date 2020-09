„Videogramų dienos“ kvies pažvelgti į vaizdus, kaip aktyvius diskusijos kūrėjus

Šiemet atsinaujinęs Tarptautinis Kauno kino festivalis pavadinimu „Videogramos“ kviečia žiūrovus pažvelgti į judančius vaizdus, kaip aktyvius istorijos kūrėjus. Apie tai bus diskutuojama ir pirmajame „Videogramų dienos“ renginyje rugsėjo 19 d. , šeštadienį, nuo 15 iki 19 val.

„Videogramų dienos“ pratęsia šių metų festivalio išeities tašką: nagrinėti, kaip judantys vaizdai kuria skirtingas kultūras, skatinti kritišką diskusiją apie vaizdų kūrybos ir vartojimo aplinkybes, kodėl kai kurių patirčių mes nematome kino ir audiovizualiniuose kūriniuose bei žiniasklaidoje. Interaktyvus renginio formatas kvies žiūrėti audiovizualinę medžiagą bei suteiks galimybę diskutuoti su pačiais kūrėjais ir tyrėjais.

Jau rugsėjo 19 d., šeštadienį, renginyje dalyvaus Olivier Marboeuf ir Louis Henderson, menininkų, rašytojų, teatro ir kino kūrėjų kolektyvo „The Living and The Dead Ensemble“ nariai, kurių filmas „Ouvertures“ bus rodomas festivalyje. Pokalbyje su menininkais žiūrovai turės galimybę plačiau sužinoti apie filmo atsiradimo aplinkybes, jį inspiravusią Haičio revoliucionieriaus Tousainto Louverture istoriją bei įtaką dariusius kūrėjus, Karibų regiono filosofų ir rašytojų Éduardo Glissanto, Frankétienne ir literatūrinio „Spiralizmo“ judėjimo idėjas apie pasipriešinimą kolonialistinei laiko sampratai ir Haičio, kaip pirmosios nepriklausomos juodaodžių valstybės, istoriją.

Taip pat bus gilinamasi į judančių vaizdų kūrimo aplinkybes bei už jų slypinčią galią. Vaizdo įrašų esė kūrėjai ir tyrėjai Kevin B. Lee ir Chloé Galibert-Laîné savo medijų tyrimo projekte „Bottled Songs“ analizuoja strategijas, kaip suprasti teroristinę propagandą internete. Abu tyrėjai vaizdo įrašų esė formatu tarsi komponuoja vienas kitam laiškus, pasakodami apie savo santykį su Islamo valstybės internete skleidžiama vaizdo įrašų produkcija. Pokalbio metu tyrėjai pristatys du video esė laiškus bei atsakys į auditorijos klausimus. Abu kūrėjai – ir vieni iš desktop dokumentikos pradininkų, dokumentuojantys savo tyrimą, vykstantį kompiuterio ekrane.

Shourideh Molavi iš tarptautinį pripažinimą pelniusios architektų ir žmogaus teisių tyrėjų grupės „Forensic Architecture“ pristatys festivalio parodoje „Videogramos“ rodomo organizacijos sukurto videotyrimo „Triple Chaser“ kontekstą bei jų naudojamus tarpdisciplininius tyrimų metodus.

Pirmąjį „Videogramų dienų“ vakarą užbaigs Švedijoje įsteigtas kino režisierių ir aktyvistų kolektyvas Noncitizen, daugelį metų kvestionuojantis gana įprastą ypač kino dokumentikos ir žiniasklaidos lauke klišę apie režisieriaus galią suteikti balsą marginalioms visuomenės grupėms. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į šiandienos itin svarbius politinius klausimus apie sienų kontrolę, judėjimo laisvę ir teisę turėti teises. Noncitizen kolektyvas papasakos apie savo iniciatyvas Noncitizen Camera – suteikiančią filmų gamybos resursus migrantams bei pabėgėliams – ir Noncitizen Archive, skaitmeninį archyvą jau egzistuojantiems „noncitizen“ (ang. ne-piliečių) patirčių vaizdams. Diskusijos metu bus rodomi projekto dalyvių trumpo metro filmai, ją moderuos „Nepatogaus kino“ festivalio kuratorius Narius Kairys.

Rugsėjo 19 d. renginį užbaigs grupės Noncitizen kolektyvo steigėjų Davido Aronowitsch, Ahmedo Abdullahi, Sharmarke Binyusuf ir Annos Persson dokumentinis filmas „I Am Dublin“. Filmas – tai Ahmedo, gyvenančio tarpinėje būsenoje nuo to momento, kai atvyko į Europą ir tapo taip vadinamu „Dublino atveju“, netekęs visų savo teisių ir deportuojamas iš vienos šalies į kitą, portretas. Jis vaidina jauną, politinio prieglobsčio prašantį pabėgėlį Daoudą. Daoudo istorija atspindi paties Ahmedo gyvenimą – tai, ką tenka išgyventi įsivaizduojamam Daoudui, Ahmedui teko patirti realiame gyvenime.

Rugsėjo 26 d. „Videogramų dienos“ nagrinės skaitmeninio vaizdo ypatumus kartu su menininkų ir dizainerių kolektyvu Metahaven, kurių filmą Eurasia žiūrovai taip pat gali pamatyti festivalyje, menininkais Persijn Broersen ir Margrit Lukács, kino tyrėjas ir kuratorius Karolis Žukas papasakos apie VHS filmų kultūrą Lietuvoje ir jos įtaką nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidos istorijai, o menininkė Ieva Kotryna Skirmantaitė papasakos apie savo vaizdo kūrinį „Radiant Energy“, filmo kūrybos procesą Taivane ir technologijos klaidas.

Programa:

2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienį

Kauno menininkų namai

Renginio tiesioginė transliacija: https://www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Nemokamas įėjimas, renginys anglų kalba

15 val. Programos pristatymas

15.10 val. Olivier Marboeuf ir Louis Henderson (The Living and The Dead Ensemble)

16 val. Kevin B. Lee ir Chloé Galibert-Laîné bei jų filmų „The Observer“ „Looking Into The Flames“ peržiūra

17 val. Shourideh Molavi (Forensic Architecture)

18 val. Noncitizen filmų ir kultūrinis projektas. Moderuoja Narius Kairys. Noncitizen Camera projekto dalyvių filmų peržiūra

19 val. „I Am Dublin“ filmo peržiūra

2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienį

Kauno menininkų namai

Renginio tiesioginė transliacija: https://www.facebook.com/kinofestivalis.lt

Nemokamas įėjimas, renginys anglų kalba

15 val. Programos pristatymas

15.10 val. Daniel van der Velden (Metahaven)

16 val. Persijn Broersen ir Margrit Lukács

17 val. Karolis Žukas

18 val. Ieva Kotryna Skirmantaitė