Tradicinę „Kino pavasario“ trumpametražių filmų naktį atidarys Y. Lanthimoso filmas

Tradicinę „Trumpiausią naktį“ Vilniuje ir Kaune atidarys Europos kino apdovanojimuose už geriausią filmą „Favoritė“ apdovanoto graiko Yorgoso Lanthimoso naujausias filmas.

Lauks trumpukai vaikams, o devintoje salėje – eksperimentinių filmų seansai. Visus „Kino pavasario“ trumpametražius filmus pristato partneris „Kalba plytos“.

Tarp 30 kruopščiai iš visos Europos atrinktų „Trumpo konkurso“ filmų – ir penki lietuvių kūriniai. Šiųmečio festivalio „Berlinale“ trumpametražių filmų konkursinėje programoje pristatytas Lauryno Bareišos „Atkūrimas“ nukels į nusikaltimo tyrimo vietą.

Kanų kino festivalio paralelinėje programoje „Kritikų savaitė“ premjerą šventęs Vytauto Katkaus filmas „Kolektyviniai sodai“ papasakos komišką istoriją apie tėvo ir sūnaus santykius. Šie trumpametražiai buvo pirmieji filmai iš Lietuvos, dalyvavę minėtose festivalių programose.

Į „Trumpą konkursą“ pateko ir eksperimentinio braižo filmas „Užrašai iš pogrindžio“ (rež. Eglė Razumaitė) apie urbanistinę kelionę per Paryžių ir Vilnių, „Laukais“ (rež. Kamilė Milašiūtė) apie sudėtingus motinos ir dukterų santykius ir animacinė „Sniego pastogė“ (rež. Robertas Nevecka) apie vaikino bandymą išgyventi distopiniame Vilniuje.

„Trumpame konkurse“ varžysis 30 skirtingų žanrų, nuotaikos ir trukmės filmų, kurių kūrėjai dar nėra sukūrę ilgametražio filmo. Šiemet nusprendėme atverti duris ir savo forma drąsesniam, nenaratyviniam eksperimentiniam kinui. Norime suteikti jam šansą visavertiškai konkuruoti su vaidybiniais, dokumentiniais ir animaciniais filmais, ⎯ pasakoja kino kritikas, „Kino pavasario“ programos sudarytojas Gediminas Kukta. ⎯ Panašu, kad jaunieji režisieriai jaučia nostalgiją senajam kinui ir ieškodami naujų išraiškos būdų grįžta prie kitokio – materialaus, o ne skaitmeninio – santykio su kinu, būtent juostos. Ja nufilmuoti kūriniai išsiskiria vaizdine kokybe ir estetika.“

Geriausią trumpametražį konkursinės programos filmą rinks lietuvių režisierius Andrius Blaževičius, graikų režisierė Konstantina Kotzamani ir Berlyno kino festivalio trumpametražių filmų atrankos komisijos narė Simone Späni.

„Trumpiausioje naktyje“ ⎯ Y. Lanthimosas ir Kanų festivalio laimėtojas

„Trumpiausia naktis“ jau tapo „Kino pavasario“ žiūrovų tradicija. Šiemet jos programa yra itin stipri. „Trumpiausia naktis“ truks 6 valandas, bus parodyti 24 filmai. Šis naktinis seansas vyks kovo 28 d. 21.30 val. „Forum Cinemas Vingis“ ir „Forum Cinemas“ Kaune. Žiūrovai pamatys ryškiausius ir ne vieną apdovanojimą pelniusius „Kino pavasario“ trumpametražius filmus, tarp jų ⎯ ir pripažintų režisierių kūriniai.

Naktį atidarys originaliojo filmų „Favoritė“, „Omaras“, „Iltinis dantis“ režisieriaus Y. Lanthimoso 12 minučių mįslė „Nimic“, kurioje vaidina JAV aktorius Mattas Dillonas.

Filme „Masinė scena“ (Figurant) (rež. Jan Vejnar) žiūrovai išvys prancūzų kino žvaigždę Denis Lavantʼą, daugeliui įsiminusį po filmo „Šventieji motorai“.

„Trumpiausios nakties“ programoje bus rodomi ir lietuvių trumpametražiai, Kanų „Auksinės palmės šakelę“ laimėjęs trumpametražis „Atstumas tarp mūsų ir dangaus“ (The Distance Between Us And The Sky, rež. Vasilis Kekatos).

Žiūrovai išvys ir 2019 metų Europos kino apdovanojimų (EFA) nominantus. Portugalų režisierės Leonor Teles filmą „Šunys, lojantys ant paukščių“ (Dogs Barking at Birds), kurio premjera įvyko Venecijos festivalyje, ir daugybę festivalių apkeliavusį „Nuostabieji akmeninės merginos nutikimai“ (The Marvelous Misadventures of the Stone Lady) apie atgijusios Luvro skulptūros nuotykius naktiniame Paryžiuje. Režisierius Gabrielis Abrantesas „Kino pavasario“ žiūrovams pažįstamas iš pernykščio ekscentriško debiuto „Diamantino“.

Juoko bangą sukels Sandanso kino festivalyje pristatyta smagi komedija iš Šiaurės Makedonijos „Lipdukas“ (The Sticker, rež. Georgi M. Unkovski) apie kliūčių kupiną tėvo kelionę į dukros spektaklį ir čekiška animacija „Sh_t Happens“ (rež. Michaela Mihalyi, David Štumpf) apie namo prižiūrėtoją, jo nusivylusią žmoną ir depresuotą elnią.

Naujiena ⎯ trumpi filmai mažiesiems

Pieštinė ir lėlinė animacija, filmų herojai iš veltinio ar kartono ⎯ tokie originalūs animaciniai filmai šiemet laukia mažųjų „Kino pavasario“ žiūrovų. Specialiai jiems sudaryta 6 animacinių trumpametražių filmų programa.

„Vaikus norime supažindinti su kino teatruose retai sutinkama autorine animacija, sukurta įvairia technika, kūrybiška ir kalbančia svarbiomis temomis – apie draugystės svarbą, baimės įveikimą, ryšius su pačiais artimiausiais. Tikiu, kad filmai patiks ne tik mažiesiems, bet ir jų tėvams“, ⎯ tikina G. Kukta.

Tarp šešių filmų yra ir du lietuvių darbai – Urtės Oettinger nuotaikingas filmas visai šeimai „Pieno baras“ apie nuoširdumą ir tikrus draugus bei Igno Meilūno žaisminga istorija „Matilda ir atsarginė galva“ apie mergaitę, trokštančią būti protingiausia pasaulyje.

Išskirtiniai seansai 9 salėje

9 salėje trumpametražį kiną pristatys trys specialūs eksperimentinių filmų seansai ir vienas ypatingas filmų duetas. „Specialus seansas: ateitys“ filmuose režisieriai kūrybiškai gvildena ateities scenarijus. „Specialus seansas: gyvūnų antologija“ apmąstys gyvūnų ir žmonių santykį nuo viduramžių iki šių dienų, o „Specialus seansas: suplanuoti kūnai“ kels diskusijas apie žmogaus kūną šiuolaikinėje visuomenėje – kiek kūnai yra laisvi nuo visuomenėje egzistuojančių struktūrų, kiek savo kūną planuojame patys?

Specialųjį 9 salės filmų duetą sudarys „Trumpo konkurso“ žiuri narės K. Kotzamani magiškojo realizmo filmas „Elektrinė gulbė“ (Electric Swan) apie Buenos Airėse sujudėjusį dangoraižį ir skirtingas gyventojų reakcijas bei „Nematomas herojus“ (Invisible hero, rež. Cristèle Alves Meira), kuriame su aklu 50-mečiu Duartu klajosime po Lisaboną, ieškodami jo dingusio draugo.