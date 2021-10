Tarptautiniame UNESCO narių susitikime nutarta: kvies geriau pažinti Kauną

Kūrybiškų miestų tinklas siekia vystyti tarptautines partnerystes tarp miestų, kurie savo strateginiu vystymosi faktoriumi pasirinko kūrybiškumą, kurdami tvarius ir inovatyvius miestus. Šiame tinkle susitinka privataus ir viešojo sektoriaus atstovai, profesionalai, bendruomenės ir institucijos, kurios dalijasi patirtimi, resursais ir žiniomis su kitais tinklo nariais bei skatina vietinių kūrybinių industrijų augimą ir atsiradimą.

Geelong vykusiame renginyje buvo suteikta galimybė bendruomenėms iš visų 40 dizaino miestų sudalyvauti ir susipažinti su daugybe projektų, vykstančių kūrybiškų miestų tinkle. Šių metų tema buvo „REIMAGINE, RENEW, REGENERATE“, pakvietusi dizaino ekspertus dalintis ir pasakoti apie projektus, kurie iškėlė kultūrines, kūrybines, socialines bei tvarias iniciatyvas ir pažvelgė į naujas problemas ar galimybes.

Susitikimo metu Kaunas pateikė pasiūlymą kitų metų kasmetinį tinklo susitikimą organizuoti Kaune. „Nors konferencijų formatas ir tarptautinių susitikimų organizavimas daugeliu atveju yra naudingas mažai žmonių grupei, šis kasmetinis Dizaino miestų suvažiavimas Kaunui ir atvykstantiems svečiams gali tapti ypatingai svarbiu ir sėkmingu. UNESCO Dizaino miestų tinkle esame nuo 2015 m., tačiau ilgą laiką miestas nei pats rodė iniciatyvą, nei dalyvavo kitų projektuose. Esame tinkle, kuriame mūsų nepažįsta, kuriame esame per retai pastebimi ir kuriems dar neparodėme savo potencialo. Todėl šis metinis suvažiavimas yra puiki galimybė pakelti galvą ir pademonstruoti savo talentus ir profesionalumą tinklo nariams, supažindinti su dizaino sektoriumi, parodyti Lietuvos patrauklumą ir kūrybiškumą per Kauno miestą ir rajoną. O Kaunui nauda ne tik pasisemti patirties iš itin aktyvių dizaino lauke miestų, pasimokyti iš sėkmingai įgyvendintų pasaulyje projektų, bet ir ekonomine, kultūrine ir socialine prasme užmegzti ryšius su potencialiais partneriais ar užsakovais iš užsienio“, – kalbėjo „Kaunas 2022“ projektų kuratorius Gediminas Banaitis-Skrandis.

M. Plepio nuotr.

UNESCO Dizaino miestų tinklo susitikimas vyks tuo pačiu metu, kaip ir Tarptautinė dizaino tinklų asamblėja, organizuojama „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, kurioje taip pat dalyvaus tokie pasauliniai dizaino tinklai kaip ICoD (International Council of Design), BEDA (Bureau of European Design Associations), EIDD (Design for All Europe), bus pristatyta įvairiapusiška programa ir suteikta galimybė pažinti multikultūriško miesto ypatumus. „Tarptautinė dizaino tinklų Asamblėja – unikalus atvejis, kada didžiausios dizaino sektoriaus organizacijos vienu metu susitiks bendrame renginyje. Tai proga, kurios nenorės praleisti nė vienas kviečiamų organizacijų narys, nes tokia dizaino lauko olimpiada bus pirmoji“, – pridėjo G. Banaitis-Skrandis.

Kitų metų susitikimo metu dalyvius įtrauks ir Kauno dizaino festivalis, lietuviško dizaino paroda „Iš laikinosios į šiuolaikinę“, landšafto dizaino festivalis „MAGENTA“ bei projektai, vystomi su kitais miestais – partneriais. Tai didžiulis pasiekimas Kaunui ir jo ateičiai, kuri atvers platesnes galimybes, taps pradžia tarptautinių projektų idėjoms bei atskleis miestą inovatyviomis ir kūrybiškomis veiklomis.