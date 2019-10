Sugiharos muziejui – unikali dovana

Vizito metu lordas E.Picklesas ne tik susipažino su Sugiharos namų ekspozicija, bet ir padovanojo išskirtinę dovaną – Didžiosios Britanijos vyriausybės teikiamą atminimo medalį už Holokausto aukų gelbėjimą, skirtą Didžiosios Britanijos ambasadoriui Lietuvoje Tomui Hildebrandtui Prestonui. Jis Didžiosios Britanijos pasiuntinybėje Kaune ėjo įvairias pereigas nuo 1929 iki 1940 m. Pradėjęs kaip karjeros konsulas 1929-aisiais, 1940 m. vasaros pabaigoje sovietų valdžios iš Lietuvos buvo išprašytas jau kaip Didžiosios Britanijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras.

Didžiosios Britanijos vyriausybės teikiamą atminimo medalį inicijavo Didžiosios Britanijos Holokausto mokymo fondas (Holocaust Education Trust). Juo pagerbiami Didžiosios Britanijos piliečiai, Holokausto metu gelbėję žydus. T.H.Prestonas šiuo medaliu pagerbtas už savo veiklą Kaune 1940 m. vasarą, kai jo iniciatyva Antrojo pasaulinio karo metų pabėgėliams žydams buvo išduota per 800 imigracijos į Palestiną sertifikatų. Didžiosios Britanijos vyriausybės atminimo medaliu šiuo metu yra pagerbtas 41 Britanijos pilietis.

Teikiamas sidabrinis medalis, kurio averse įrašyta "Tarnaujant žmonijai" (angl. In the service of Humanity), o reverse – "Pagerbiant serą Tomą H.Prestoną, kurio pasiaukojimas išgelbėjo persekiojamųjų gyvybes" (angl. In the recognition of sir Thomas H.Preston whose selfless actions preserved life in the face of persecution).

T.H.Prestono veikla glaudžiai susijusi su modernios Lietuvos diplomatijos istorija ir Antrojo pasaulinio karo metų pabėgėlių likimais Lietuvoje, todėl labai simboliška ir prasminga, kad šis apdovanojimas buvo perduotas Sugiharos fondui Diplomatai už gyvybę, kuris savo veikloje koncentruojasi ne tik į geriausiai žinomus šio periodo diplomatus Kaune – Č.Sugiharą ir J.Zwartendijką, bet ir kitus diplomatus Lietuvoje ir pasaulyje, prisidėjusius prie žydų gelbėjimo. Savo veiklomis fondas bando rekonstruoti ir pristatyti visuomenei sudėtingą to meto situaciją ir išryškinti kilnumu ir drąsa pasižymėjusius diplomatus.

Netrukus Didžiosios Britanijos vyriausybės skirtas medalis ambasadoriui T.Prestonui už jo veiklą Kaune 1940-ųjų vasarą bus prieinamas ir visiems muziejaus lankytojams, tapdamas dar viena inspiracija tolimesnėms fondo veikloms ir kvietimu visuomenei prisidėti prie mūsų praeities pažinimo.