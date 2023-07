Spalio 14 d. „Žalgirio“ arenoje – išskirtinio formato renginys

Renginiui bus panaudota 12 tonų garso, pažangiausia apšvietimo sistema ir pirotechnika, kurią naudoja geriausi Ibisos klubai ir šokių muzikos festivaliai. Kadangi tokio renginio formatui tinkamas tik pirmo aukšto „Žalgirio“ arenos planas, prekyboje ribotas kiekis bilietų – tik 8000. Pasak renginio organizatorių, daugiau nei pusė visų bilietų jau yra išparduoti, o iki koncerto tikimasi parduoti visus bilietus.

Daugiau nei 200 tūkst. gerbėjų Lietuvoje turintis ATB 2023 m. spalio 14 d. sugrįžta į Lietuvą ir surengs vienintelį pasirodymą „Žalgirio“ arenoje, Kaune. Atlikėjas laikomas trance muzikos pradininku ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Andre Tanneberger (geriau žinomam kaip ATB) net 20 metų besitęsiančios šlovės galėtų pavydėti daugelis atlikėjų. Vienas geriausių trance muzikos didžėjų ir prodiuserių pasaulyje vieną po kito leidžia milijonus žmonių visame pasaulyje užkariaujančius hitus. Gerbėjai jį lygina su ryškiausiomis pasaulinėmis trance muzikos žvaigždėmis, tokiomis kaip Paul van Dyk, Tiësto ir Arminu van Buurenu.

ATB ir jo pasauliniai hitai

Skirtingose pasaulio šalyse hitais tapę ATB kūriniai: „9 PM (Till I Come)“, „Ecstasy“, „Don't Stop“, „Killer“, „Let U Go“, „Hold you“, „Ecstasy“, „I Don't Wanna Stop“, „The Summer“, „Summer Rain“, „Believe In Me“, „Feel Alive“, „Long Way Home“, „Wrong Medication“, „Move On“ ir dar daug kitų. 2021-aisiais atlikėjas išleido naują hitą, kurį, turbūt, jau žino kiekvienas – ATB x Topic x A7S „Your Love“ . Šis kūrinys ir kiti iki šiol skamba per radiją, geriausiuose pasaulio festivaliuose ir naktiniuose klubuose.

Į jo vienintelį pasirodymą Baltijos šalyse suvažiuos ne tik gerbėjai iš Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių – Latvijos ir Estijos. Taip pat laukiama gerbėjų iš Lenkijos ir Suomijos.

Organizatorių nuotr.

2022-aisiais ATB sužavėjo Lietuvą surengęs pasirodymą „Žalgirio“ arenoje

Pastarasis ATB pasirodymas Lietuvoje buvo surengtas 2022 m. – koncertas nepaliko abejingų. Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje susirinko net 10 tūkst. gerbėjų, o likus savaitei iki renginio buvo išparduoti visi bilietai. Šiais metais taip pat ruošiamasi įspūdingam renginiui – investuojama į aukščiausio lygio garso aparatūrą, apšvietimą, scenografiją.

ATB atlikėjas pažadėjo paruošti specialų nepertraukiamą 1,5 valandos pasirodymą.

Spalio 14-ąją pagrindinė miesto arena pavirs didžiuliu naktiniu klubu.

Organizatorių nuotr.

„Žalgirio arenoje“ išvysime garsųjį lietuvį – Dynoro

„Žalgirio arenoje“ ant scenos pasirodys ir visame pasaulyje išgarsėjęs lietuvis – didžėjus bei prodiuseris – Dynoro. Jo daina „In my mind“ iki šiol skamba visuose žymiausiuose planetos festivaliuose, naktiniuose klubuose, o beveik visose radijo stotyse Europoje 2019-iais ilgą laiką laikėsi topų viršūnėse.

Oficialiame Vokietijos dainų tope „In My Mind“ išbuvo 11 savaičių pirmoje vietoje. Taip pat pasiekė pirmąsias topų vietas Austrijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje. 2018 m. Dynoro hitas „In My Mind“ pripažintas „Metų singlu“ Vokietijoje t. y. pačia sėkmingiausia daina šalyje. Lietuvoje šis kūrinys taip pat sulaukė pripažinimo. „M.A.M.A.“ 2018 m. apdovanojimuose „In My Mind“ laimėjo „Metų dainos“ kategorijoje, o Dynoro – „Metų elektroninės muzikos atlikėjo“ ir „Metų proveržio“ kategorijose. Dynoro pasirašė leidybinę sutartį su JAV „Arista“ garso įrašų firma, priklausančia „Sony Music Germany“.

Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.