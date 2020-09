Skulptorius S. Žirgulis kurs miestelių meninius akcentus

Neseniai savivaldybėje apsilankęs profesorius kartu su meru Valerijumi Makūnu, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskiene ir Kauno rajono savivaldybės vyriausiąja architekte Jurgita Kalvinskaite aptarė kai kuriuos Vilkijos ir Kačerginės meninius sprendinius. Šiuose miesteliuose įgyvendinami aplinkos tvarkymo projektai: Kačerginėje rekonstruojama Šaltinio aikštė, Vilkijos parke įrengiama vieta bendruomenės renginiams.

Ar žinote, kad vienos garsiausių džiazo istorijoje asmenybių Louiso Armstrongo gyvenime su meile skambėjo Vilkijos vardas? Berniukas gimė ir augo JAV, tačiau jo antroji šeima – mažametį globoję ir jam darbo parūpindavę Leiba ir Tilė Karnovskiai – buvo kilę nuo Vilkijos, bet 1900 m. išvyko ieškoti laimės į Ameriką, Naująjį Orleaną.

Karnovskiai surado juodaodį berniuką, įvaikino ir padovanojo būsimajam džiazo atlikėjui pirmąjį instrumentą – kornetą. Louisas augo girdėdamas nostalgiškas istorijas apie Vilkijos grožį ir net išmoko jidiš kalbą, jo kūryboje nuolat skambėjo žydiška tema.

V.Makūnas pabrėžė, kad Vilkija yra įdomi ne tik savo urbanistiniu paveldu bet ir čia gyvenusios gausios žydų bendruomenės kultūra. "Žydų istoriją menančių akcentų yra ne tik Vilkijoje. Vandžiogaloje pastatytas memorialas Holokausto aukoms. Čekiškėje iki 2022 m. bus atnaujinta sinagoga. Tikiu, kad šis maršrutas sulauks turistų dėmesio", – kalbėjo meras.

S.Žirgulis pateikė savo viziją, kaip įamžinti Karnovskių atminimą. Jo nuomone, tai geriausiai išreikštų kelio metafora. "L.Armstrongas negyveno Vilkijoje, bet jį į muzikos pasaulį pastūmusių žmonių gyvenimo pradžia buvo čia", – sumanymą aiškino skulptorius. Kokia forma tai bus įkūnyta? Skulptorius nelinkęs skubėti: "Tai galėtų būti ir metalinė stela, svarbu, kad meninis objektas būtų gerai matomas, emocionalus ir trauktų praeivių dėmesį."

Kačerginės Šaltinio aikštei menininkas siūlo kitą simbolį – šulinį. "Be vandens neįmanoma gyvybė, be to, šulinio arba šaltinio metafora siejama ir su kūryba. Kačerginė kaip tik pasižymi kūrybingomis asmenybėmis, čia gyveno rašytojai Vincas Mykolaitis Putinas, Pranas Mašiotas, Jonas Biliūnas, Liudas Gira, skulptorius Juozas Zikaras, daug kitų kūrėjų", – rodydamas pirmuosius savo brėžinius kalbėjo S.Žirgulis. Skulptorius pažadėjo per kelias savaites sukonkretinti savo meninius sumanymus.