Skaitymui neabejingi kauniečiai jau greitai knygas galės atsiimti ištisą parą

Modernių sprendimų ieškanti Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka dar šiemet pristatys inovaciją – du knygomatus. Jie taps alternatyva patrauklumą praradusiems Romainių ir Lampėdžių bibliotekos padaliniams. Gyventojų patogumui, naujieji įrenginiai veiks visą parą, o garbaus amžiaus ar sunkiau judantys gyventojai ir toliau knygas gaus tiesiai į namus. Per dvi dešimtis padalinių jungianti biblioteka naujovėmis siekia skatinti skaitymą ir daryti knygas vis labiau prieinamas kiekvienam.

Naujieji knygomatai pakeis senuosius, patrauklumą praradusius ir menkai lankomus bibliotekos pastatus Lampėdžiuose (Raudondvario pl. 230) ir Romainiuose (Chodkevičių g. 6). Jie pasieks Kauną dar iki Naujųjų metų.

Lampėdžiuose pirmiausia iškils vienas įrenginys, sudarytas iš 28 skyrelių, o Romainiuose atitinkamai pagal gyventojų aktyvumą numatytas dvigubo dydžio knygomatas. Bibliotekos darbuotojai planuoja pasirūpinti, kad jų pilkus fasadus netrukus papuoštų spalvingi gatvės menininkų piešiniai.

„Bibliotekos nebus uždarytos staiga – numatytas pereinamasis laikotarpis, kuomet apmokysime naudotis naujais knygomatais, gyventojus nuolat konsultuosime, teiksime informaciją“, – kalbėjo V. Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė.

Kol vyks bibliotekų iškraustymo darbai, darbuotojai padės skaitytojams išmokti naudotis naujaisiais įrenginiais.

Knygomatai veiks gyventojams gerai pažįstamu paštomatų principu. Kauniečiai knygas užsisakys jiems įprasta tvarka ir patogiu būdu – interneto svetainėje ibiblioteka.lt, bibliotekos skyrių ir padalinių telefonu arba el. paštu. Pasirinkus norimą knygą ir užsakant išsinešti, tereikės pažymėti, kad ją reikia pristatyti į vieną iš pasirinktų knygomatų.

Bibliotekos nuotr.

Atlikęs užsakymą, gyventojas sulauks trumposios žinutės su pristatymo patvirtinimu, PIN kodu ir leidinio saugojimo terminu. Knygas galės atsiimti bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę. Perskaitytoms knygoms grąžinti bus įrengtos specialios dėžės šalia knygomatų.

Bibliotekos nebus uždarytos staiga – numatytas pereinamasis laikotarpis, kuomet apmokysime naudotis naujais knygomatais.

Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka pokyčius Lampėdžių ir Romainių padaliniuose inicijavo atsižvelgusi į objektyvias priežastis. Minimos erdvės jau senokai neatitiko šių dienų modernios bibliotekos krypties.

Pastatai nepritaikyti nei darbuotojams, nei bendruomenių veikloms, kurios būdingos ir gana aktyviai vyksta kituose padaliniuose. Tuo metu Romainiuose ir Lampėdžiuose lankytojų skaičiai laipsniškai mažėdavo. Čia nebuvo pakankamai erdvės ir kompiuterinio raštingumo ar įvairiems vaikų edukaciniams užsiėmimams.

Maža to, Romainiuose, vadinamajame „alytnamio“ tipo sename pastate patalpos išsidėsčiusios per du aukštus, kuriuos jungia siauri ir statūs mediniai laiptai. Tuo metu Lampėdžiuose bibliotekos padalinys veikė viename iš medinio gyvenamojo namo butų su lauko tualetu, be padoraus sanitarinio mazgo.

Pasak bibliotekos atstovų, naujieji knygomatai turėtų pilnai patenkinti registruotų vartotojų poreikius. Tikimasi, kad patogus ir greitas knygų atsiėmimo bei grąžinimo būdas paskatins bibliotekos paslaugomis naudotis daugiau skaitytojų, ypač vaikų ir jaunimo.

Tuo metu kiti, erdvesnes patalpas ir daugiau veiklų siūlantys, padaliniai išsidėstę vos kelių kilometrų atstumu – Raudondvario pl. 230 („Šaltinio“ padalinys) ir Baltų pr. 51 (Šilainių padalinys).

Negalios paliesti, sunkiau judantys ar garbaus amžiaus kauniečiai jau kuris laikas naudojasi knygų pristatymo į namus paslauga. Bibliotekos darbuotojai jų pageidaujamus leidinius reguliariai atveža iki pat namų durų.