Pažaislyje J. Bareikis ir R. Karpis pasakos muzikinę J. Lennono istoriją

Šis muzikinis projektas atskleis svarbiausius ir negirdėtus faktus apie „The Beatles“ lyderį ir jo spalvingą gyvenimą. Koncerte skambės gražiausios garsiosios ketveriukės ir J. Lennono dainos: „Obladi Oblada“, „Yellow Submarine“, „Imagine“, „Happy XMAS / The War is over“, „Twist and Shout“, „Come together“ ir kitos.

Unikalus J. Bareikio ir R. Karpio muzikinis projektas THE BEATLES SHOW trunka jau daugiau nei aštuonerius metus ir vis dar pritraukia pilnas sales. Atlikėjai sako, jog idėją sukurti antrą projekto dalį padiktavo patys klausytojai.

„Žmonėms šis projektas tikrai labai patinka, tačiau vis sulaukiame klausimų, kodėl nėra vienos ar kitos dainos. Bet sutalpinti į vieną koncertą visko neįmanoma. Taip ir prasidėjo mintys, kad gal reikėtų padaryti antrą seriją. Norėdami nudžiuginti klausytojus ir pagerbti legendinį muzikantą, sukūrėme antrą projekto dalį. Kaip ir THE BEATLES SHOW, ji yra įvairialypė, energinga ir galinga. Patys kaskart be galo laukiame šių koncertų, nes jis mums teikia daug džiaugsmo. Su Rafailu ir gyvenime esame geri bičiuliai, mėgstame bitlų muziką, tikrai mėgaujamės šiais koncertais. Kai kažką taip smagu daryti, tai ir energija liejasi per kraštus, o publika tai jaučia“, – dalijosi vienas iš projekto sumanytojų, aktorius, atlikėjas J. Bareikis.

R. Karpis ir J. Bareikis. Organizatorių nuotr.

Išgirsti žinomiausias legendinio J. Lennono dainas ir įdomias jų sukūrimo istorijas kviečia svetingumo kompleksas „Monte Pacis“, „Bardai LT“ ir „Geros muzikos ekspertai“.

Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.

Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).

Bilietų kainos: 20–40 Eur.

Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.

Koncertų metu veiks restoranas. Restorano tel. +37065595185.

Daugiau informacijos: www.bardai.lt, www.montepacis.lt, tel. +37067223266, el. paštas: koncertai@bardai.lt, info@montepacis.lt.