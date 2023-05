„Pažaislio liepų alėjos vakarai“ pasitinka 10-ąjį sezoną ir kviečia leistis į muzikines keliones

Dešimties metų sukaktį šiemet pasitinka ir svetingumo kompleksas „Monte Pacis“, tapęs geros, teisingos muzikos namais, ir kuris kartu su „Bardai LT“ ir „Geros muzikos ekspertais“ organizuoja išskirtinius koncertus.

Gegužės 25 d. abiejų sukakčių proga į sezono atidarymo koncertą pakvies Naujųjų idėjų kamerinis orkestras – NIKO – ruošiantis specialią programą. Styginių instrumentų grupė, vadovaujama kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, yra žinoma dėl savo patrauklių ir originalių pasirodymų, atliekanti progresyviąją klasikinę muziką mintinai, integruojanti į savo pasirodymus aukščiausio lygio styginių instrumentų meistriškumą bei minimalistinius vizualinius scenos efektus. Muzikavimo džiaugsmas, originalumas, drąsa ir išskirtinė atlikimo kokybė – visi šie žodžiai tinka apibūdinti NIKO.

Birželio 7 d. suskambės daugybės žiūrovų simpatijas gavęs, kone mylimiausias, populiariausias ir laukiamiausias viso ciklo koncertas – „Geriausios roko baladės“. Du charizmatiški atlikėjai – Česlovas Gabalis ir Jeronimas Milius, meistriškai akomponuojant pianistui Feliksui Zakrevskiui – akustiškai atliks žinomus pasaulio pop ir roko kūrinius. Programa yra nuolat atnaujinama, tad net ir patys ištikimiausi gerbėjai kiekvienąkart išgirs ir atras kažką naujo.

Birželio 14 d. publika išgirs talentingosios Monikos Liu balsą, pritariant fortepijonui.

Lietuviškos muzikos diva ir elegantiškoji, nenuspėjama saldžiabalsė atlikėja ir dainų kūrėja intymiai, jautriai, dramatiškai ir sentimentaliai dalinsis su klausytojais prisikaupusiomis istorijomis ir dainomis, kurios nebetelpa viduje.

Birželio 28 d. – debiutas Pažaislyje – savo kūryba dalinsis jausmingoji Inga Jankauskaitė. Klausytojai turės progą išgirsti ne tik radijo stočių topuose įsitaisiusius kūrinius, bet ir naujai gimusias dainas. Kiekvieną kartą stebinanti, ryški, kokybiško humoro ir tikrų emocijų nestokojanti atlikėja žada romantišką ir abejingų nepaliksiantį vakarą, kuris įsimins ilgam.

Liepos 12 d. „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ taip pat debiutuos ir žavusis Martynas Kavaliauskas su gyvo garso grupe. Ar galima tikėtis viename koncerte pasinerti į geriausių praėjusio šimtmečio pasaulinių ir lietuviškų hitų sūkurį ir pasimėgauti geriausia visų laikų muzika? Be abejonės, jei į koncertą po šiltu vasaros dangumi kviečia M. Kavaliauskas – vienas talentingiausių šalies atlikėjų, drauge su gausia puikiai vertinamų profesionalių muzikantų grupe!

Liepos 19 d. operos solistas Rafailas Karpis ir aktorius, muzikantas Jokūbas Bareikis „Pažaislio liepų alėjos vakarų“ lankytojams pristatys kokybiškos muzikos teatralizuotą muzikinį pasakojimą – Johno Lennono istoriją. Šis muzikinis projektas atskleis svarbiausius ir negirdėtus faktus apie „The Beatles“ lyderį ir jo spalvingą gyvenimą. Koncerte skambės gražiausios garsiosios ketveriukės ir J. Lennono dainos: „Obladi Oblada“, „Yellow Submarine“, „Imagine“, „Happy XMAS / The War is over,“ „Twist and Shout“, „Come together“ ir kitos.

Rugpjūčio 2 d. išskirtinį pasirodymą surengs dainuojanti kino, televizijos ir teatro aktorė Nijolė Narmontaitė. Jos naujoje programoje „Bučinys saldesnis už vyną“ skambės dainos, pritariant gyvo garso grupei, liesis poezija, o spalvingos, juokingos, žaismingos istorijos praskaidrins pilką dabartį ir pripildys ją šviesos.

Rugpjūčio 9 d. geriausių dainų koncertą surengs atlikėjas, smuikininkas, kompozitorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris, garso režisūros dėstytojas ir savo srities profesionalas – Linas Adomaitis. Šiame koncerte klausytojai bus maloniai nustebinti, kaip jautriai ir preciziškai, akomponuojant ritmo grupei, Linas atliks ryškiausius visų laikų savo muzikinius perlus. Pasirinktas repertuaras atskleis dar vieną L. Adomaičio ypatingą savybę – jis geba valdyti įvairiausių žanrų muziką.

Rugpjūčio 23 d. visi teisingos muzikos mylėtojai turės galimybę išgirsti Lietuvos hiphopo vėliavnešius, scenos smogikus – „G&G Sindikatą”. Amžini revoliucionieriai, niekada neparsidavę jokioms politinėms partijoms, turintys stuburą, kalbantys žmonių kalba įsimintinas tiesas ir keliantys kumštį išvien. Unikalioje Pažaislio erdvėje „G&G Sindikatas” iššaus dozę energijos ir pažadins kiekvieno mūsų vidinį maištininką.

Rugpjūčio 30 d. įvyks paskutinis vasaros renginių ciklo koncertas, kurio metu muzikos garsai perkels į romantišką ir meilės kupiną naktinį Manheteną kartu su išskirtinio balso savininku ir šilumos kupinu atlikėju Česlovu Gabaliu bei muzikos profesionalais – instrumentiniu ansambliu „Vilniaus divertismentas“ (vad. Irena Karsokienė). Koncerte skambės 1930 – 1960 m. JAV kompozitorių „aukso amžiaus“ romantiškiausios dainos: „Night in Manhattan“, „Stardust“, „Smile“, „Isn‘t it romantic“ bei populiariausios melodijos iš XX a. Brodvėjaus miuziklų ir kino filmų – „Mėnesienos serenada“, „Vyras ir moteris”, „Diena ir naktis” ir kiti kūriniai. Jie susirinkusius nukels į XX a. Niujorką – spindintį, nostalgišką, nuotykių kupiną ir „visad nemiegantį“ miestą.

10 įvairių, nešančių vis kitokį energetinį, muzikinį ir prasminį užtaisą renginių laukia klausytojų 10-ąjį „Pažaislio liepų alėjos vakarų“ sezoną. Planuokite vasaros šiokiadienius iš anksto ir būkite ramūs, kad jūsų emocine sveikata bus pasirūpinta.

Leistis į nepamirštamas, jausmingas muzikines keliones kviečia „Bardai LT“, „Geros muzikos ekspertai“ ir svetingumo kompleksas „Monte Pacis“.

Visų renginių pradžia 19 val.

Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki renginių pradžios prie įėjimo.

Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.

Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).