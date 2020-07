Parodoje – šiltnamio mūzos ir jų nežemiškai žemiška kūryba

Aktuali tema

Parodos "Šiltnamio mūza" atidarymas tai – tarptautinio projekto "Moters darbas" dalis. Janos Kukainės (Latvija) kuruotoje parodoje pristatoma menininkių kasdienybės vaizduose filosofinį pasakojimą kuriančios Clare Gallagher (Šiaurės Airija), grafikės, knygų iliustratorės Elīnos Brasliņos (Latvija), humanistinės fotografijos krypčiai atstovaujančios Irenos Giedraitienės (Lietuva) ir meno multiinstrumentalistės Jaanos Kokko (Suomija) kūryba. Parodos architektai – Donatas Stankevičius ir Marijus Taletavičius.

Paroda suformuota remiantis šiltnamio sąvoka ir ją supančiomis daugialypėmis socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis reikšmėmis.

Čia siekiama apimti tiek sovietinį palikimą, tiek šiuolaikines privačios sodininkystės tendencijas, taip pat sezoninių darbuotojų migracijos problemas, būdingas dabartinei Rytų Europos (taip pat ir Baltijos šalių) visuomenei.

Mūza ir buitis

Maisto auginimas yra viena iš esminių gyvybės palaikymo veiklų – jai reikalingas kantrybės ir rūpesčio darbas primena motinos darbą bei iškelia vaikų auginimo perspektyvą ir meilės darbą. Be to, per COVID-19 pandemiją daugeliui miesto gyventojų šiltnamis tapo užuovėjos, paguodos ir atsparumo vieta – šios įžvalgos taip pat tampa parodos dalimi.

Kūniški pojūčiai, susiję su šiltnamiu, sukuria gyvenimo ratą – nuo sėjos, daiginimo, žydėjimo, nokimo ir derliaus nuėmimo iki puvimo ir išnykimo, taip pabrėžiant žmogaus pažeidžiamumą, abipusę žmogaus ir gamtos priklausomybę bei gyvenimo trapumą.

Galiausiai mūzos figūra, įtraukta į parodos pavadinimą, išryškina sankirtas tarp dviprasmiško moterų vaidmens mene, neapmokamo emocinio ir seksualinio darbo, kurį jos atlieka, ir nesibaigiančių iššūkių, derinant profesinius ir šeimos įsipareigojimus. Šių veiklų, prigimties ir pasirinkimo, pareigos ir laisvos valios, naujos gyvybės puoselėjimo ir ilgai laukto rezultato, dvasios ir kūno, kūrybos ir mechaninio darbo sankirtoje gimsta gyvenimo poezija. Autorystė priklauso moteriai, o jos kūrybos vaisiais mėgaujasi plati auditorija – jos gyvenimo rato žmonės.

Tarptautinė iniciatyva

"Moters darbas" ("A Woman's Work") yra dvejų metų trukmės projektas, kurį inicijavo "Ffotogallery" (Kardifas, Velsas), finansuoja – ES programa "Kūrybiška Europa".

Šiame projekte fotografija ir skaitmeninė kūryba bei erdvė pasitelkiama siekiant per meninį bendradarbiavimą spręsti socialines problemas, aktyvinti idėjų mainus, kartu rengiant parodas, leidinius ir interneto platformą. Šiais raiškos būdais siekiama keisti dominuojantį požiūrį į lyčių lygybę ir pramonę Europoje.

"Ffotogallery" subūrė komandą su kultūros partneriais Lietuvoje, Airijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje, taip siekiama auditorijai pristatyti naują darbą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas besikeičiančiam moterų ir darbo veidui Europoje, dalijantis profesine patirtimi ir praktika, naudojant tiek fizines, tiek interneto platformas.

