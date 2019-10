Pamatykite: geriausios akimirkos iš „Red Bull muilinių lenktynių“

Lygiai prieš mėnesį, rugsėjo 15 d., Kaune įvyko linksmosios „Red Bull muilinių lenktynės“. Šiandien jau galite pamatyti geriausias akimirkas iš didžiulę minią kauniečių ir laikinosios sostinės svečių ant Parodos kalno sukvietusio azartiško lenktynių šou. „Red Bull muilinių lenktynėse“, kurios Kaune buvo surengtas pirmą kartą, varžėsi per 70 komandų, atrinktų iš daugiau nei 250 pretendentų. Lenktynės sutraukė per 50 tūkst. žiūrovų.

Lenktynės tęsėsi net 6 val.

Net šešių valandų trukmės nuotaikingas reginys neprailgo. Gausią publiką linksmino renginio vedėjai – patyrę TV laidų vilkai Radistas Rolandas Mackevičius ir aktorius Mantas Stonkus. Lenktynėse dalyvavusias komandas, jų kūrybiškumą, šou ir greitį trasoje vertino teisėjai – dainininkas Justinas Jarutis; irkluotoja Milda Valčiukaitė; sporto komentatorius, televizijos ir radijo laidų vedėjas Tomas Langvinis, daugelio tarptautinių turnyrų nugalėtojas, Europos moto-akrobatikos čempionas Aras Gibieža ir tinklaraštininkas bei jutūberis Paulius Mikolaitis, geriau žinomas kaip Paul De Miko.

Vertino kūrybiškumą, šou ir greitį

Antrąkart mūsų šalyje rengtas „Red Bull muilinių lenktynes“ laimėjo trys daugiausiai balų surinkusios komandos. Trečioji vieta, surinkus po 44 balus už šou bei kūrybiškumą, atiteko per 1 min. ir 2 sek. trasą įveikusiai „Lithuanica“ komandai. Antra vieta skirta didžiausią greitį demonstravusiai komandai „Deloreano“, kuri nuo Parodos kalno nusileido per rekordiškai trumpą 45 sek. laiką, bei gavo 39 balus už kūrybiškumą ir 47 už šou. „Red Bull muilinių lenktynių“ nugalėtojais paskelbta komanda „Klumpė“, trasą įveikusi per 46 sek. Šiai komandai teisėjai skyrė 41 balą už kūrybiškumą, 46 balus už šou.

„Red Bull muilinių lenktynės“ rengiamos nuo 2000-ųjų

Nuo 2000 m. rengiamos muilinių lenktynės yra vienos linksmiausių pasaulyje. Žiūrovus jos džiugina visuose penkiuose planetos žemynuose. Prieš daugiau nei dešimtmetį pirmosios muilinių lenktynės buvo surengtos ir Lietuvoje – 2008 m. jos vyko Vilniuje. Laikinojoje sostinėje pirmąkart vykusiose „Red Bull muilinių lenktynėse“ dalyvavo per 70 komandų. Iš viso norą dalyvauti lenktynėse išreiškė daugiau nei 250 komandų, kurios pristatė „muilinių“ brėžinius.

Nugalėtojams atiteko išskirtinis prizas

Šiemet „Red Bull muilinių lenktynių“ nugalėtojams atiteko įspūdingas prizas – galimybė patiems išmėginti išskirtinį „Formulė 4“ bolidą „Red Bull Ring“ trasoje Austrijoje. „F-4“ bolidas yra nedidelis, lengvas, manevringas ir labai greitas bolidas. Tai yra pats jauniausias formulių šeimos narys, kuris pirmąkart pasirodė 2014 m. Dėl savo savybių, jis puikiai tinka žmonėms, kurie nori išbandyti formulės patirtį, tačiau neturi metų metus tobulintų šios kategorijos vairavimo įgūdžių. Šio bolido greičio ir galios rodikliai tikrai įspūdingi: pasiekti šimto kilometrų per valandą greitį užtenka vos 3,7 sekundės, o maksimalus greitis siekia net 240 km/h.

Išmėgins garsiąją „Red Bull Ring“ trasą Austrijoje

Lenktynių nugalėtojai įspūdingą „F-4“ bolidą išmėgins garsiojoje „Formulės 1“ čempionato trasoje Austrijoje. Įspūdinga „Red Bull Ring“ trasą kūrė Hermann Tilke – vienas iš geriausių lenktynių trasų kūrėjų pasaulyje. Trasa yra įkurta nedideliame, vos 5 tūkst. gyventojų turinčiame Špilbergo miestelyje centrinėje Austrijoje, Štirijos žemėje. Trasoje, kuri iš paukščio skrydžio atrodo kaip tikras nuotykių parkas, lenktynės vyksta jau nuo 1969 m. 4,3 km ilgio trasą galima dalinti į dvi dalis – paprastesnę 2,4 km ilgio trasą ir teritoriją renginiams. Kalnuose įrengtos trasos išskirtinumas – rečiau formulėje sutinkamos įkalnės, vienoje vietoje siekiančios net 12 laipsnių. „Red Bull Ring“ trasoje reguliariai vyksta vienas iš svarbiausių „F-1“ lenktynių etapų, kuriuose dėl pergalės varžėsi pačios didžiausių „Formulės 1“ čempionato žvaigždės. Be to, čia savo koncertus čempionatų metu yra surengę roko titanai „Bon Jovi“, „AC/DC“ ir „The Rolling Stones“, pastarieji koncertavo net du kartus.