Orkestras iš Tuvos kviečia atskleisti gerklinio dainavimo paslaptis

Klajoklių kultūra

Tuvos Respublika – ypatingas kraštas, Azijos širdis, pasislėpusi sunkiai peržengiamoje Altajaus Sajano kalnų apsuptyje palei šiaurinę Mongolijos sieną.

Didžiąją regiono gyventojų dalį sudaro vietiniai tuviai, kurie vis dar praktikuoja tradicinį klajoklišką gyvenimo būdą, o dominuojančios religijos yra šamanizmas ir budizmas. Tuviai liudija, kad išsaugojo gilias per dešimtis tūkstančių metų nepakitusias tradicijas, kuriose slypi žmogaus, dvasių bei gamtos paslaptys.

Šių paslapčių palikimu sekantis "Tuvan National Orchestra" groja tiek tradiciniais Tuvos, tiek Vakarų klasikiniais ir sovietmečio "hibridiniais", tradiciniais Rusijos, modifikuotais Tuvos instrumentais. "Tuvan National Orchestra" nariai yra daugybės išskirtinių Tuvos instrumentų – tokių kaip igil (dvistygis smuikas), khomus (Tuvos žydų arfa), doshpuluur (liaudiška liutnia) ar dünggür (šamanų būgnas) – virtuozai.

Šamanų balsais

Unikalu yra ir tai, kad "Tuvan National Orchestra" solistai atlieka visų rūšių gerklinį dainavimą. Gerklinis dainavimas – tai malonią nuostabą klausytojams kelianti technika, kai vienu metu dainuojama keliais balsais.

Centrinėje ir Šiaurės Azijoje paplitęs dainavimas yra glaudžiai susijęs su šamanų tradicijomis. Jis turi kelis skirtingus, puikiai atvykstančio orkestro narių įvaldytus stilius: xoomei (juo atliekamos epinės poemos), sygyt (šiurkštesnis, švilpiantis), kargyraa (gilus, beveik urzgiantis), ezengileer (pulsuojantis), borbannadyr (paukščius ir upelio čiurlenimą primenantis skambesys).

Centrinėje ir Šiaurės Azijoje paplitęs dainavimas yra glaudžiai susijęs su šamanų tradicijomis. Jis turi kelis skirtingus, puikiai atvykstančio orkestro narių įvaldytus, stilius.

Dirigentas ir dabartinis "Tuvan National Orchestra" meno vadovas Ayana Mongushas yra pelnęs didelių pagyrų už unikalų gebėjimą suorganizuoti ir orkestruoti muziką tokiam neįprastam instrumentų bei balsų deriniui. Orkestras itin universalus – jis kartais gali skambėti labiau vakarietiškai, kartais daugiau tuvietiškai, o jo neįprastas tradicinių dainų interpretavimas yra ypač populiarus Tuvoje.

Žavisi muzikos žvaigždės

"Tuvan National Orchestra" ne kartą tapo tarptautinių ir Rusijos konkursų nugalėtoju. 2005 m. laimėjo kartą per dešimt metų vykstančiame visos Rusijos liaudies orkestrų ir ansamblių konkurse Saratove. Vėliau dalyvavo naujame orkestrų konkurse, vykusiame Ulan Udėje (Rusija), kur pelnė didįjį ir specialųjį prizą už originaliausią programą. 2008 m. Maskvoje pasirodė dviejų dienų iškilmėse, skirtose regionų nugalėtojams pagerbti.

Dalis "Tuvan National Orchestra" narių yra gerai Vakaruose žinomi gerklinio dainavimo meistrai iš grupių "Chirgilchin", "Tyva Kyzy" bei "Alash", tarp kurių ir Andrei Mongushas (anksčiau grojęs "Huun-Huur-Tu"), Ai-Xaan Oorzhakas, Kang-Xuler Saaya, Nikolai Damba. Orkestro nariai koncertuoja pasirodydami žymiosiose Niujorko "Canegie Hall", Vašingtono "Kennedy Hall", Londono "Royal Hall", "Elizabeth Hall", Maskvos P. Čaikovskio salėse ir kt.

Tarp išskirtinės ir paslaptingos tuvių muzikos gerbėjų buvo fizikas Nobelio premijos laureatas Richardas Feynmansas, garsūs muzikantai Frankas Zappa, Paulas Penna, Bobby McFerrinas, Peteris Gabrielis, Stevie Wonderis ir kt. Iš to gimė daugybė bendrų projektų, įrašytų albumų, dokumentinių filmų. O Tuvos ansamblio "Alash", kuriame dalyvauja keli "Tuvan National Orkestra" nariai, albumas "Jingle all the way", įrašytas kartu su Amerikos grupė "Bella Flack and Flectons", 2009 m. pelnė prestižinį "Grammy" apdovanojimą.

Kas? "Tuvan National Orchestra" koncertas.

Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Kada? gegužės 19 d. 18 val.