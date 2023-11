Nors koncerte bus keturi atlikėjai, vienas jų sulaukė ypatingo susidomėjimo

Įdomi atlikėjo istorija

Turbūt nėra pasaulyje šalies, kurioje neskambėjo ši populiari, kultinė unikalaus balso savininko Nestor Alexander, arba tiesiog Haddaway, daina „What is Love“. Bet ar žinome atlikėjo gyvenimo ir karjeros istoriją?

Gražioje Trininado saloje gimęs, Vašingtone (JAV) augęs, o vėliau į Vokietiją persikėlęs gyventi Haddaway, neatsitiktinai buvo vadinamas Europos šokių muzikos karaliumi. Amerikietiško futbolo komandoje „Kelno Krokodilai“ žaidęs, laisvalaikiu muziką ir dainas kūręs bei kilimus pardavinėjęs Haddaway, net negalėjo įsivaizduoti, kad pasaulyje bus parduota daugiau nei 30 mln. jo muzikos albumų.

Pasauliniai hitai ir kūriniai

1993 metais jo debiutinis singlas „What is Love“ užkariavo beveik visą Europą, Aziją, Pietų ir Šiaurės Ameriką. Haddaway leido hitą po hito („Life“, „I Miss You“, „Rock My Heart“, „Catch I Fire“) ir per metus surengdavo net po 120 koncertų visame pasaulyje. Kultinę Haddaway dainą „What is Love“ 2010-aisiais priminė Eminemas ir Lilas Wayne'as, išleidę dainą „No love“, po to dar dvi pasaulinės įžymybės – Holivudo aktoriai Jimas Carrey ir Willas Ferrellas, kurie pagal šią dainą atliko kultinį šokį komedijoje „A night at the Roxbury“.