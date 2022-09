NKDT „Welcome“ sezonas tęsiamas: grandiozinės premjeros, Ukrainos kultūra ir prancūziška dvasia

Įstabusis „Dorianas“

Spalio 1, 2 dienomis Didžiojoje scenoje išsipildys NKDT ir Europos kultūros sostinės programos viršūnė – Roberto Wilsono premjera „Dorianas“ pagal D. Pinckney pjesę. Spektaklio vizualinis ir dramaturginis pasakojimas supintas iš rašytojo Oscaro Wilde‘o, jo personažo Doriano Grėjaus ir tapytojo Franciso Bacono gyvenimo motyvų. Premjerai ruoštasi ne vienerius metus su šio pastatymo partneriais „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bei D‘haus teatru iš Diuseldorfo (Vokietija). Diuseldorfe premjera įvyko birželį, joje vaidina vienas aktorius, o štai Kaune R. Wilsonas repetuoja su dviem scenos profesionalais – Dainiumi Svobonu ir Mantu Zemlecku. Dekoracijos, kostiumai ir dauguma spektaklio atributų buvo pagaminti vasaros pradžioje, tad scenoje nuo pirmosios repeticijų dienos užvirė maksimalus procesas. Per pirmąją repeticiją R. Wilsonas visai komandai palinkėjo susiklausymo, koncentracijos ir mėgavimosi kūrybiniu procesu, kas būtina pasiekti puikų rezultatą. „Tai vienas sudėtingiausių mūsų projektų – tokio dar nesame turėję per visą teatro istoriją: pasirengimas, dekoracijos, šviesos ir kostiumai – viskas reikalauja nepaprastos kokybės, preciziškumo. Jau esame pasirengę paskutiniam repeticijų etapui ir nekantriai bei jaudindamiesi laukiame premjeros ir susitikimo su žiūrovais“, – džiaugiasi E. Stancikas. Šis pastatymas ypatingas ir tuo, jog jame svarbus kiekvienas spektaklį aptarnaujantis specialistas, o aptarnaujančių tarnybų žmonės atlieka ir svarbią funkciją scenoje.

Premjeroje laukiama nemažai svečių iš kaimyninių šalių ir visos Europos. Spektakliai bus vaidinami lietuvių kalba su surtitrais anglų kalba.

Spektaklio inspiracija – Kaune gimęs filosofas Emmanuelis Levinas

Lapkričio 10, 11, 12 d. Didžiojoje scenoje gims premjera „Visage/Veidas“ skirta filosofo Emmanuelio Levino (1906 -1995) atminčiai ir jo idėjų teatrinei aktualizacijai. Ji yra bendras projektas su Liuksemburgo miesto Ešo prie Alzeto teatru (Théâtre d‘Esch). Projektas gimė ieškant bendrų sąlyčio taškų tarp 2022 metų Europos kultūros sostinių – Kauno ir Ešo prie Alzeto. Jungiamąja grandimi tapo Kaune gimęs ir Prancūzijoje gyvenęs filosofas, humanistas Emmanuelis Levinas. Idėjos autoriai ir režisieriai – Vincent Adelus, Isabelle Adelus & Suran, kurie siekia spektaklyje išplėtoti E. Levino filosofijos idėjas apie Kitą, veidą, atsakomybę. 2022 m. balandį „Visage/Veidas“ premjera įvyko Ešo prie Alzeto miesto teatre.

G. Jovaišos nuotr.

„Levinas pripažintas vienu iš penkių svarbiausių XX a. filosofų, yra gimęs Kaune šimtmečio pradžioje, vėliau išvykęs į Prancūziją ir įgijęs pilietybę. Man tai atrodė stulbinantis dalykas, o pati idėja – duoklė jo kūrybai, palikimui. Levinas yra sudėtingas filosofas, tad suvokimą praturtino susitikimai su filosofais Bernardu Fischeriu ir Viktoru Bachmetjevu. Įprastai filosofija vertinama kaip abstrakti, sudėtinga, o šiuo spektakliu norime parodyti, jog taip nėra. Man asmeniškai filosofija padeda mąstyti apie savo gyvenimą, poelgius – manau ji turėtų mus lydėti kasdien“, – sako spektaklio idėjos autorius ir prodiuseris, režisierius Vincentas Adelus. Premjera yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis.

Pažintis su nacionaline Ukrainos dramaturgija

Sezono kreipinius „Sveiki atvykę!“ papildė ir ukrainietiškas „Ласкаво просимо!“ Gruodžio mėnesį Didžiojoje scenoje premjerą pagal ukrainiečių autorės Olhos Kobylianskos romaną „Žemė“ pristatys Ukrainos režisierius iš I.Franko teatro Ivanas Uryvskyi. Premjerą, įgyvendinti padės bendraminčiai scenografas Petro Bogomazovas bei kostiumų dailininkė Tetiana Ovsiichuk, vaidins Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai. Ši apysaka, parašyta 1901 m, yra gerai žinoma režisieriaus tėvynėje.

„Man visada buvo svarbu analizuoti ukrainiečių klasikinius tekstus per teatro kalbą, – ukrainiečių kultūroje ir literatūroje visada atrasdavau sau kažką naujo. Tam skyriau didelę savo, kaip teatro režisieriaus, karjeros dalį. Kiekviename klasikiniame tekste atsiveria didžiulis ir gražus pasaulis. Man visada buvo įdomu, kaip ukrainiečių klasikinė literatūra skambės už mūsų šalies ribų, nes užsienyje ji nedažnai statoma. Manau, „Žemė“ yra universali istorija, kurią būtų galima suprasti bet kurioje pasaulio vietoje. Tai vienos šeimos istorija, kurioje persipina meilė, mirtis, intrigos ir išdavystė, karas, tėvų ir vaikų problemos, pavydas ir kitos pagrindinės bendražmogiškos temos. Jos svarbios kiekvienam žmogui nuo pat romano parašymo ir turėjo reikšmės tūkstančius metų prieš tai, nes autorė atskleidžia paraleles su bibline Kaino ir Abelio istorija apie pirmąjį nusikaltimą. Be to, žemė per visą istoriją Ukrainos žmonėms buvo nepaprastai svarbi kaip išgyvenimo šaltinis. Dabar dėl jos kovojama, žūstama, ir ji kiekvieną dieną susigrąžinama. Žemė yra tautos savastis. Noriu sukurti spektaklį, kuris būtų aktualus tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje“, – teigė I.Uryvskyi.

Įvairiapusė antroji sezono pusė

Iš karto po Naujųjų, sausio 13 d. minėjimo proga įvyks teatro „Utopia“ pristatoma Antonio Vivaldi oratorija „Juditos triumfas“, kurią režisuoja Gintaras Varnas. Tai yra 2014 m. įvykusio pastatymo atkūrimas, kurios premjerą lydėjo skandalas dėl meninės raiškos cenzūros – oratorijos finale sutrukdyta į sceną išridenti butaforinę diktatoriaus V. Putino galvą. Šią oratoriją režisierius tuomet skyrė už laisvę kovojančiai Ukrainai, o šiandien, vykstant tam pačiam karui, šis kūrinys išlieka ypatingai aktualus. Premjera kuriama kartu su Lietuvos kameriniu orkestru, choru „Liepaitės“, diriguos Mantas Jauniškis.

Kovo mėnesį didžiojoje scenoje žiūrovų lauks premjera, kurios neįmanoma prognozuoti – spektaklį kurs režisierė Dr. GoraParasit (a.k.a. Gintarė Minelgaitė). Ji tradiciniame dramos teatre yra dirbusi nedaug, tačiau išgarsėjo spektakliais-performansais, kuriuose išradingai jungė įvairias medijas (kiną, operą, komiksus, šokį). Savo unikalią režisūrinę vaizduotę menininkė šįkart pasitelks sceninėmis formomis išplėtoti pasakos apie Snieguolę temą. Režisierė tiria Snieguolės interpretacijas įvairiose medijose (įskaitant ir „Disney“ animacinį filmą), senas ir naujas pasakos reikšmes, socialines ir psichoanalitines jos potekstes ir kvies žiūrovus prisiminti pasakos žiaurumą ir viltį.

Puikaus įvertinimo susilaukusio ir „Auksiniam scenos kryžiui“ nominuoto spektaklio „Emilių Emilis“ režisierius Augustas Gornatkevičius grįžta statyti kūrinio jaunimui. Spektaklio tema ir dramaturgija buvo atrinkta po ilgų konsultacijų ir diskusijų su teatro Jaunimo taryba, kuri suformuota, kad repertuaras jaunajam žiūrovui(ei) atitiktų jų lūkesčius, poreikius, teatro sampratą, būtų reikalingas ir aktualus. Spektaklio pagrindu pasirinktas kultinis 9-ojo dešimtmečio filmas „Pusryčių klubas“ („Breakfast Club“, rež. John Hughes). Kas šiame filme veikia jaunąją kartą, o kas ne? Kokie šiandienos mokinių stereotipai? Ar paauglių maištas prieš autoritetus yra amžinas? Spektaklis žada rimtus klausimus ir puikią kūrybinę energiją.

Teatro žiūrovams pažįstamas režisierius Aleksandras Špilevojus ir dramaturgė Daiva Čepauskaitė pristatys spektaklį socialinę komediją „Senukai.lt“, kurioje vaidins vyresni teatro aktoriai. Spektaklis nagrinės vyresnių žmonių problemas mūsų visuomenėje: diskriminaciją dėl amžiaus, senatvės stigmatizavimą.

Sezono pabaigoje žiūrovų lauks festivalis „Nerk į teatrą“. Šįkart festivalis turi kuratorių, kuris siūlo savo atrinktų Lietuvos ir užsienio spektaklių ir edukacinių veiklų programą. Turint galvoje, kad festivalio kuratorius 2023 metais bus garso menininkas, režisierius ir kompozitorius Arturas Bumšteinas, natūralu, kad ir vienijanti festivalio tema – garsas teatre ir garso teatras. A. Bumšteinas specialiai festivaliui taip pat statys spektaklį pagal britų rašytojo Jameso Grahamo Ballardo distopinį mokslinės fantastikos kūrinį „Billennium“. Jis bus aktualus ne tik teatro, bet ir muzikos bei garso meno gerbėjams.

J. Veber nuotr.

Pasak teatro meno vadovo Edgaro Klivio, 2022-2023 metų NKDT sezonas yra pažymėtas teatro žmonių kūrybinio impulso keistis, judėti, šakotis: „Europos kultūros sostinės metai suteikė tokio proveržio galimybę ir galima tik stebėtis, kiek teatras per metus išmoko – esame visiškai pasiruošę ir ateityje išnaudoti kiekvieną galimybę, jau užmegztus tarptautinius ryšius ir kurti naujus, kad mūsų žiūrovai galėtų kvėpuoti europietiško lygio teatro oru. Visos trys šio rudens premjeros, taip pat Gintarės Minelgaitės tarptautinis ir tarpdisciplininis stilius, „Nerk į teatrą“ tarptautinė programa, dėliojama Arturo Bumšteino, dalyvavimas „Sirenų“ festivalyje, teatro laukiančios gastrolės ir šį rudenį jau pradėtas vykdyti „Kūrybiškos Europos“ finansuojamas 4 metų tinklaveikos projektas, jungiantis Europos ir Afrikos teatrus yra šio impulso pasekmė. Tuo pat metu kitas impulsas verčia mus susifokusuoti į konkrečias tikslines auditorijas. Pavyzdžiui, šį sezoną ypač norime pasiekti paauglių auditoriją arba young adults socialinę grupę ir tikimės, kad pavyks pasiekti tikslą, kad mokyklų publika ateitų į mūsų „Pusryčių klubą“ ne dėl to, kad atsivedė mokytoja, o slapta nuo mokytojų. Sezone nebus dviejų panašių spektaklių, todėl kviečiame žiūrovus į atradimų pilną kelionę“.

Nauja bilietų pardavimo sistema

Nuo šio sezono Nacionalinis Kauno dramos teatras įsidiegė naują bilietų perdavimo sistemą. Generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai Agnė Burovienė sako, kad teatro lankytojai dėl šios priežasties sulauks daug daugiau individualaus dėmesio: „Nuo šiol mes būsime arčiau savo žiūrovų: savarankiškai administruosime bilietų prekybą, matysime pirkėjų poreikius, operatyviai informuosimi apie pakeitimus. Jau esame paruošę naujo dizaino bilietus, dovanų kuponus, kuriuos galima išsiųsti kaip dovaną ir staigmeną bičiuliui ar artimajam, o greitu metu pasiūlysime ir lojalumo programą. Kaip ir anksčiau bilietus į renginius galima įsigyti internetu ir teatro kasoje.“