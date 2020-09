Nauja galimybė gyventojams – į fantastinę Ežerėlio realybę pažvelgti menininkų akimis

Alternatyvi istorija

Šią vasarą Ž.Kudirka prisijungė prie "Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022" projekto "Šiuolaikinės seniūnijos". Jo tikslas – suburti rajonų bendruomenes, ir kultūrą iš miesto centro perkelti į mažesnes gyvenvietes. Tad reziduodamas Ežerėlyje Ž.Kudirka nemažai bendravo su vietos gyventojais, kurie jam padėjo kūrybiniame procese. Kai kurių ežerėliečių balsai nuskambės ir tam tikruose menininko sukurto audiogido epizoduose.

Tai bus tarsi visiškai nauja ant miesto užnerta oda. Gidas pasakos sufantazuotą Ežerėlio istoriją – kaip jis keitėsi, kuo tapo, ko plika akimi negalima pamatyti.

"Šis gidas pasitarnaus kaip garso ekskursija, aprodanti žmogui įvairias Ežerėlio vietas. Tai – interaktyvus radijo spektaklis, tam tikras apsakymas, kurį galima patirti vaikštant po miestą, klausant balso ausinėse ir paklūstant jo nurodymams, – pasakojo Ž.Kudirka. – Ežerėlis yra gana nedidelis miestas, tad gidas aprodys kone jį visą. Tačiau nereikėtų įsivaizduoti, kad tai yra įprastas turistinis įrankis. Pasakojimo metu klausytojas girdės ne vadovėlinę miesto istoriją, o fiktyvų turinį – sufantazuotą alternatyvią realybę. Tai bus tarsi visiškai nauja ant miesto užnerta oda. Gidas pasakos sufantazuotą Ežerėlio istoriją – kaip jis keitėsi, kuo tapo, ko plika akimi negalima pamatyti."

Būtent todėl, pasak pašnekovo, gidas bus vienodai įdomus ir patrauklus ne tik miesto svečiams, bet ir vietiniams gyventojams. Juk jie turės progą per ilgus metus numindytas gatves ir puikiai pažįstamą aplinką pamatyti kitoje šviesoje. Gidas pradėjo veikti jau rugsėjo 5 d., renginio "Kultūrinės Ežerėlio maudynės" metu. Tačiau visiems norintiems jis bus pasiekiamas ir vėliau.

Tekstai: Ž.Kudirkos sukurtas audiogidas atskleis Ežerėlio gyventojams iki šiol nežinotą miestelio istoriją. (Asmeninio archyvo nuotr.)

Kiekvienas, turintis išmanųjį telefoną, internetą ir ausines, gido pasakojimą galės išgirsti bet kada, atvykęs į Ežerėlį. Tereikės įsijungti specialią interneto svetainę. "Audiogidas prieinamas visiškai nemokamai. Tad užsukę į Ežerėlį svečiai savo pažintį su juo gali pradėti nuo fantastinės miesto vizijos, – sakė Ž.Kudirka. Menininkas pasakojo, kad "Kaunas 2022" komandos pakviestas sukurti futuristinę Ežerėlio viziją, jis suprato, kad tam labiausiai tiktų būtent alternatyvios realybės audiogido formatas. Juk jis įdomus ir aktualus ne tik pirmą kartą besilankantiems Ežerėlyje, bet ir miesto senbuviams.

Pažino kiekvieną detalę

Vasaros metu vilnietis Ž.Kudirka ne kartą lankėsi Ežerėlyje. Miestelį jis išvaikščiojo skersai ir išilgai, padarė daugybę jo nuotraukų, užfiksavo net smulkiausias detales, kurios vėliau tapo pasakojimo pagrindu. Menininkui talkino ir ežerėliečiai.

Su "Kaunas 2022" komanda Ž.Kudirka aplankė ne vieną vietos gyventoją. Menininkas susipažino ir su Ežerėlyje gyvenančiais laikrodžių kolekcionieriumi Vytu Sinkevičiumi bei įspūdingą senovinių automobilių kolekciją turinčiu auto technikos entuziastu Giedriumi Lubinu. Rugsėjo pradžioje vykusio renginio metu šie vyrai atidarė senovinių laikrodžių parodą ir senovinių transporto priemonių lauko ekspoziciją – muziejų po atviru dangumi. "Vėlesniuose rezidencijų etapuose vyko susitikimai su keliasdešimt vietos gyventojų, kurių balsus įrašiau savo mobiliojoje garso studijoje. Šie vietinių balsai ras vietą audiogide – jie taps tam tikrais personažais, kuriuos klausytojas išgirs bevaikščiodamas. Gyventojų pasakojimai įgaus prasmę visiškai kitame kontekste", – atskleidė menininkas.

Charakteris: V.Virbickaitės sukurtas automobilių kolekcionieriaus G.Lubino portretas. (V. Virbickaitės nuotr.)

Ž.Kudirka pasakojo, kad iki šiol su Ežerėliu neturėjo jokio santykio, net nebuvo jame apsilankęs. Tačiau po šios vasaros miestelis menininkui atrodo savas ir puikiai žinomas. "Jau pažįstu didžiąją dalį jo gyventojų. Be to, esu išvaikščiojęs kiekvieną jo kampą, tad puikiai orientuojuosi be GPS – juokėsi jis. – Vizitų į Ežerėlį metu man taip pat buvo išpasakota ir miesto istorija, buvau supažindintas su šiandienine jo aplinka. Tad dabar su Ežerėliu jau esu susijęs kaip reikiant. Pasirinktas audiogido žanras mane taip pat skatino labai išsamiai įsigilinti į aplinką, ją suvokti. Tad visai gali būti, kad gide bus detalių, kurių nepastebėdavo net ilgamečiai gyventojai, skubėdami kasdieniais reikalais. Tarkime, auksinis namo numerėlis." Menininkas tikisi, kad jo kurtas audiogidas ilgainiui taps svarbia Ežerėlio miesto ir ekskursijų į jį dalimi.

Identiteto atspindžiai

Su Ežerėlio bendruomene vasarą leido ne tik Ž.Kudirka, bet ir fotografė Vaida Virbickaitė. Menininkė kvietė vietos fotografus kurti bendruomenės portretus, o visus ežerėliečius dalyvauti fotomedžioklėje ir fiksuoti neatrastus Ežerėlio vaizdus. Vėliau pati V.Virbickaitė dvigubos ekspozicijos metodu šiuos portretus ir apylinkių fotografijas sujungė į vieną.

Paroda "Pamatyta tapatybė. Ežerėlio bendruomenės narių portretai" miestelyje buvo atidaryta rugsėjo 5 d. ir veiks apie mėnesį. Vėliau ji keliaus po kitas Kauno rajono seniūnijas. Taip pat bus išleistas katalogas, kuriame vietą atras parodoje matytos ir į ją netilpusios fotografijos.

"Projekto tikslas yra atskleisti Ežerėlio identitetą, parodyti bendruomenės darnumą, žmonių individualumą bei padėti pačiai bendruomenei iš naujo atrasti savo seniūniją – pasakojo kūrėja. – Dirbome su vietos fotografais Laura Česiūniene, Justinu Kličiumi ir Rūta Sipavičiūte. Jie fiksavo bendruomenės žmonių portretus ir jų mintis apie savo miestą. Ežerėlio gyventojai taip pat dalyvavo fotomedžioklėse. Jie buvo paskirstyti į grupes ir pagal pateiktus raktažodžius: kultūra, legenda, gyvenimas, praeitis bei ateitis – fiksavo nežinomus Ežerėlio vaizdus."

Miesto gyventojai jo apylinkes fotografavo fotoaparatais ir savo mobiliaisiais telefonais. Tuomet penkis geriausius kadrus pagal kiekvieną raktažodį jie pateikė V.Virbickaitei. Menininkė šias fotografijas dvigubos ekspozicijos metodu suliejo su Ežerėlio bendruomenės narių portretais. "Šis metodas priklauso senovinei fotografijai. Tačiau šiandieniais skaitmeniniais laikais tam tiesiog naudojama "Photoshop" programa arba specialus režimas fotoaparate, – atskleidė pašnekovė. – Tai – kelių skirtingų kadrų persidengimas. Jo metu išgaunamas vienas kitą papildantis vaizdas, nuotraukai suteikiantis visiškai naują prasmę." Vienas iš parodoje eksponuojamų V.Virbickaitės kurtų portretų priklauso ir jau minėtam G.Lubinui. Vyro atvaizdas sulietas su jo automobilių kolekcijos atvirame lauke vaizdu.

Projekte dalyvavo įvairūs bendruomenės atstovai – nuo naujakurių iki senbuvių ežerėliečių. Vieni jų į Ežerėlį atsikraustė gyventi palyginti neseniai, maždaug prieš septynetą metų. Kiti yra net trečios kartos Ežerėlio gyventojai.

Anot V.Virbickaitės, projektas Ežerėlio bendruomenei padės kitu žvilgsniu pažvelgti į savo pačių ir gyvenvietės identitetą, iš naujo susipažinti su savo miestu. Pačiai iš Vilniaus kilusiai fotografei Ežerėlis paliko itin jaukaus miestelio įspūdį. "Ežerėlio istorija labai įdomi, o jis pats įsikūręs gamtos apsuptyje, turi siauruką, durpyną. Kiekvienas kiemas ir posūkis man kišo vis naujas idėjas kūrybai bei stebino savo įvairiapusiškumu. Džiaugiuosi, kad susipažinau su daug vietos gyventojų. Manau, kad su kai kuriais tikrai palaikysime ryšį net projektui pasibaigus", – neabejojo ji.