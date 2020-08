Muzikinio teatro baleto trupę papildė nauji veidai

Karjeros tramplinas

KVMT baleto trupės vadovas, choreografas Aleksandras Jankauskas pasakoja, kad taip pat laukiama šokėjų iš Armėnijos, Italijos ir Ispanijos. Artistų kelionė planuojama rugpjūčio viduryje, tačiau planus dar gali sujaukti koronavirusas. Italija ir Ispanija buvo labiausiai paveiktos viruso, tad kol kas neaišku, kokia tvarka jose galios po keleto savaičių. Jei viskas pavyks, trupę iki spalio papildys nauji šokėjai vyrai.

"Trečius metus vykdau atranką, skirtą artistams iš užsienio. Norisi paįvairinti koncertinį repertuarą, pritraukti naujų veidų, – teigė A.Jankauskas. – Paprastai pasirodome įvairių švenčių metu, pavyzdžiui, Valentino dienos ar Naujųjų metų proga. Žinoma, turime ne tik proginių numerių, bet ir paprastų koncertų. Šiuo metu su teatro administracija deriname galimybę statyti vaikams skirtą baleto spektaklį."

Dauguma trupės šokėjų – tikri baleto asai. Tačiau kai kuriems Muzikinio teatro scena tampa karjeros pradžios tramplinu. Vienas tokių jaunų šokėjų – pasibaigus karantinui į Kauną atvykęs britas Bazzard‘as Bleiddian‘as. Vaikinas tik neseniai baigė scenos meno mokyklą "Trinity College London". Gabus šokėjas puikiai įsiliejo į kolektyvą. A.Jankauskas tiki, kad Kaunas britui taps neblogu startu žengiant baleto artisto keliu. Japonų sutuoktinių pora Jin ir Ayaka Mizutani atvyko jau turėdami nemažai patirties – per savo karjerą jie šoko keliuose kituose teatruose.

Nelaukdama oficialios naujojo sezono pradžios naujais veidais pasipildžiusi KVMT baleto trupė jau lieja prakaitą repeticijose.

O štai malaizietė Teo May Jean gimtinėje dirbo šokių mokytoja. Į Kauną ji atvyko jau kaip šokėja. "Teo May labai perspektyvi ir imli. Ji geba atlikti net sudėtingiausias šokio technikas", – artistę gyrė A.Jankauskas.

Atranką į trupę įveikė ir Laura Lehtonen iš Suomijos, Bessi Upcherch iš Australijos.

KVMT baleto trupė gyvena naujojo sezono laukimu.

Pirmas bandymas

Atsinaujinusi trupė liepos pabaigoje vyko į operos solisto Liudo Mikalausko rengiamą 10-ąjį tarptautinį Tauragės muzikos festivalį. Čia šokėjai pristatė naujausią, literatūros klasiko W.Shakespeare'o sonetais paremtą programą.

Pasak A.Jankausko, pasirodymas buvo ruošiamas gana ilgai, nes norėjosi jį galutinai subrandinti. "Nusprendėme numerį susieti su W.Shakespeare'o sonetais. Juk jie amžini – niekada nepasenstantys, tad visada aktualūs. Vis dėlto sonetai su baletu jungiami gana retai. W.Shakespeare'o kūrybą pripratome matyti draminiuose spektakliuose ar operose. Tačiau kaip šis anglų dramaturgas atsispindi balete? – retoriškai klausė pašnekovas. – Galima sakyti, kad tai vienas pirmųjų bandymų suartinti W.Shakespeare'o sonetus su baleto šokio išraiška."

Pasak A.Jankausko, pasirodymas pasakoja apie meilę, draugystę ir kitas universalias temas. Specialiai koncertui trupė parengė numerį iš baleto "Manon". Kiti koncerte rodyti šokiai yra iš klasikinių baletų – "Don Kichoto", "Laurencijos", "Karmen siuitos", "Gulbių ežero" ir kitų.

Atsinaujinusią trupę Tauragės publika sutiko išties šiltai – negailėjo ovacijų ir reikalavo biso. Programą šiais metais planuojama rodyti ir Raudondvaryje. O kitąmet su šiuo koncertu trupė ruošiasi vykti per Molėtų ir Zarasų kraštus. "Viską jau suderinome, tačiau neaišku, kaip bus dėl koronaviruso – ar galėsime koncertuoti", – svarstė pašnekovas.

Kūrybiška atmosfera

Nelemtas karantinas sujaukė trupės planus ir repetuojant naująją programą. Repeticijas teko vykdyti per "Zoom" platformą. Tačiau baleto šokėjams produktyviai dirbti tokiomis sąlygomis tiesiog neįmanoma. Balete daug darbo poromis – o kaip tai repetuoti per atstumą? "Tik karantinui besibaigiant supratau, kad į studiją galima pasikviesti po vieną ar du artistus per dieną. Žinoma, toks darbas taip pat labai apribotas, bet bent jau įmanomas", – kūrybai sunkų laiką prisiminė A.Jankauskas.

Pašnekovas apgailestavo, kad metai iš metų profesionalių baleto šokėjų Lietuvoje vis mažėja. Tad tenka vykdyti daugiau atrankų artistams iš užsienio šalių. Vis dėlto KVMT baleto trupės pagrindą vis dar sudaro lietuviai. "Pastebėjau, kad pas mus šokti labai veržiasi kinai ir japonai. Manau, kad taip yra dėl to, kad paveldėjome vienos stipriausių – rusų baleto mokyklos tradicijas", – tiki A.Jankauskas.

Anot jo, daugiakultūrė terpė trupėje sunkumų ir nesusikalbėjimų tikrai nekyla. "Man patinka, kad mūsų kolektyve nėra profesinės konkurencijos. Galbūt dėl to, kad jis mažas – trupę sudaro vos 23 žmonės. Didesnėse trupėse, turinčiose virš 100 narių, visada atsiranda konkurencija, pavydas, – svarstė jis – Visi mūsų šokėjai užsidegę šokiu ir skleidžia tik geras emocijas. Jie dirba negailėdami savęs, o mintyse neturi jokių įsivaizduojamų ribų. Artistai iš užsienio puikiai kalba anglų kalba, yra ir suprantančių lietuviškai. Tad prie jų galiu kuo ramiausiai šnekėti mūsų kalba."

Pašnekovas džiaugėsi visų trupės narių polinkiu bendradarbiauti ir vienas kitam padėti. Anot jo, puiki kūrybinė atmosfera lemia ir didesnį žiūrovams pristatomų numerių profesionalumą.