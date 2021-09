Metų roko šou: grupių „Whitesnake“ ir „Europe“ bendras koncertas Lietuvoje įvyks 2022-aisiais

Britų rokeriai „Whitesnake“ išsiilgusiems gerbėjams pristatys naujausią albumą „Flesh & Blood“. Bendrose gastrolėse Senajame žemyne kartu su britų rokeriais grosianti garsi Švedijos roko grupė „Europe“ melomanus džiugins geriausiais visų laikų savo hitais.

„Esu susijaudinęs labiau, nei žodžiais galima papasakoti, kad pagaliau vėl atvyksime į Lietuvą“, – sako grupės „Whitesnake“ vokalistas Davidas Coverdale'as. „Tai bus pragariškai karštas vakaras, kuriame grosime kartu su draugais „Europe“! Negaliu sulaukti – pasimatysime jau labai greitai!“.

Whitesnake – Here I Go Again

„Mums tai bus bombos sprogimui prilygstantis 2022-ųjų vasara!“, – teigia grupės „Europe“ lyderis Joey Tempestas. „Koncertas, kuriame skambės daugelis geriausių klasikinio roko hitų! Jaučiamės labai pagerbti, kad esame pakviesti prisijungti prie šio šou kaip ypatingi svečiai“.

Europe – The Final Countdown

Britų sunkiojo roko grupę „Whitesnake“ 1978 m. įkūrė Davidas Coverdale'as, pasitraukęs iš ankstesnės savo grupės „Deep Purple“. Išleidusi eilę britų Top 10 pasiekusių albumų, didžiosios sėkmės „Whitesnake“ sulaukė su 1984 m. išleistu darbu „Slide It In“, kuris Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išpirktas dukart platininiu tiražu.

Komerciškai sėkmingiausiu rokerių darbu tapo 1987 m. pasirodęs albumas „Whitesnake“. Grupę visame pasaulyje išgarsino didžiulės sėkmės sulaukę hitai „Here I Go Again“ ir „Is This Love“, Amerikos hitų sąrašuose atitinkamai pasiekę 1-ą ir 2-ą vietas. Aštuoniskart platininiu tiražu albumą Jungtinėse Valstijose pardavę rokeriai 1988 m. vykusioje „BRIT Awards" ceremonijoje buvo nominuoti „Geriausios britų roko grupės“ apdovanojimui.

Per savo ilgą karjerą „Whitesnake“ išleido 13 studijinių albumų, 7 koncertinius įrašus, 9 geriausių hitų kolekcijas ir 40 singlų. 2020 m. vyksiančiose pasaulinėse gastrolėse, kurių metu grupė koncertuos ir Lietuvoje, „Whitesnake“ pristatys 2019 m. gegužę išleistą naujausią albumą „Flesh & Blood“.

Whitesnake – Still Of The Night

Viena sėkmingiausių Švedijos roko grupių „Europe“ 1979 m. sukūrė vokalistas Joey Tempestas ir gitaristas John Norumas. Grupė, kuri pradžioje trumpą laiką vadinosi „Force“, išpopuliarėjo po to, kai 1982 m. laimėjo talentų konkursą „Rock-SM“. Išleidusi kelis tėvynėje sėkmės sulaukusius albumus, 1985 m. „Europe“ pasirašė kontraktą su „Epic Records“.

Būtent ši įrašų kompanija išleido populiariausią rokerių albumą „The Final Countdown“. Šis įrašas Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo parduotas 3 mln. tiražu, o visame pasaulyje jį savo fonotekose turėjo daugiau nei 18 mln. melomanų. Per savo karjerą „Europe“ išleido 11 studijinių albumų, 8 koncertinius įrašus ir 35 singlus, iš kurių hitais tapo dainos „The Final Countdown“, „Rock The Night“ ir „Carrie“.

Europe – Carrie