Lietuvos roko senbuviai „Mountainside“ 25-ąjį gimtadienį švęs scenoje

Gimtadienio proga ilgesnėje nei įprastai programoje „Mountainside“ pristatys ir naujam albumui įrašinėjamus kūrinius, ir ankstyvesnę kūrybą. Po koncerto – grupės bosisto ir vokalisto Rytelio muzikos selekcija. Norintys galės įsigyti grupės atributikos – nuo CD ir vinilo iki marškinėlių trumpomis ar ilgomis rankovėmis.

Savo gimtadienį „Mountainside“ skaičiuoja nuo 1996 m. gruodį įvykusio koncerto kavinėje „Gesta“ Kaune, kuriame grojo su grupe „Lemon Joy“. Kolektyvas garsėja kaip gitarinės muzikos entuziastai, nevengiantys stilistinių eksperimentų. Pradėjusi kaip punk/metal/rock komanda per ilgus grojimo metus flirtavo su įvairiais žanrais, bet niekada visiškai neatitrūko nuo savo muzikinių šaknų.

Per savo gyvavimą „Mountainside“ išleido EP “Distorted” (2003), ir tris ilgagrojus – „All About Time“ (2007), “Solitary, Poor, Nasty, Brutish and Short“ (2013), „Hidden In Light“ (2018, LP – 2019).

Organizatorių nuotr.

Grupės funk stiliaus kūrinys „Nepanikuok“ 2002 metais buvo įtrauktas į „Bomba records“ rinkinį „Euro.lt“. Kelios kompozicijos iš debiutinio albumo panaudotos norvegų režisieriaus Fredriko Bryno lenktynių filmo garso takelyje. 2008 m. daina „All About Time“ įtraukta į lietuviškos muzikos eksportui skirtą rinkinį „Note Lithuania. Pop Rock Electronica“.

„Mountainside“ ne kartą buvo nominuoti geriausios roko grupės kategorijoje alternatyvios muzikos apdovanojimuose „Baltieji velniai“ ir „A.LT“, o 2018 m. grupė buvo nominuota Metų roko grupės kategorijoje M.A.M.A. apdovanojimuose.

Kolektyvas yra surengęs šimtus koncertų gyvos muzikos klubuose ir didžiausiuose Lietuvos roko ir sunkiosios muzikos festivaliuose – „Ferrum Frost“, „Roko naktys“, „Be2Gether“, „Rudstock“, „Rumšk“, „Kauno dienos“, „Kultūros tvartas“, RAFES, „MountainRock“, „FiDi“ ir kt. Grupė viena scena dalijosi su „New Model Army“, „Entombed“, „Dismember“, „VoiVod“, „Tito and Tarantula“, „The King“, „The Bones“ ir kitais žinomais vardais.

Organizatorių nuotr.

Per ilgą grupės istoriją joje grojo daug muzikantų, tačiau pusė grupės nuo pradžios buvo stabili – broliai Šarūnas ir Rytis Bulotos. 2012 m. prie kolektyvo prisijungė gitaristas / vokalistas Ugnius Užkuraitis. Būgnininkas Sigitas Lukoševičius papildė „Mountainside“ gretas 2016 m. pradžioje.

Kartu su „Mountainside“ pasirodys „Deprivacija“. Grupė iš Vilniaus savo skambesį apibūdina kaip post-blackened sludge. Grupės ištakos siekia 2014 metus. Per savo gyvavimą kolektyvas išleido 1 EP ir 2 LP, naujausias įrašas dienos šviesą išvydo šių metų vasarą. „Deprivacija“ savo skambesyje stengiasi išvengti nusistovėjusių sludge ir black metal estetikos rėmų bei nebijo eksperimentuoti su garsu.