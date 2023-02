Lietuvos roko ilgaamžiai „Mountainside“ pristato naują singlą ir klipą: karantiną išnaudojom kūrybai

Viena ilgaamžiškiausių nepriklausomos Lietuvos roko grupių „Mountainside“ metus pradeda naujo singlo ir vaizdo klipo pristatymu. Daina „Parco Urbano (There Are Other Exits)“ – pirmasis būsimo konceptualaus albumo pasakojimo skyrius.

Singlas „Parco Urbano (There Are Other Exits)“ duoda nuorodas į tai, kas lauks naujajame šiuo metu įrašinėjamame kauniečių „Mountainside“ albume: kūrinyje susipina plačios muzikinės grupės įtakos – nuo alternatyvaus roko iki metalo, nuo post punko iki prog roko.

„Karantiną išnaudojome kūrybai. Ir dabar pristatoma daina, ir beveik visi likę albumo gabalai buvo sukurti tuo laikotarpiu. Su gitaristu broliu Šarūnu kiekvieną savaitę eidavome į studiją ir džemuodavome naujas idėjas. Viena po kitos jos pradėjo dėliotis į stilistiškai nevienalytę, bet vientisą visumą. Vietos jame rado bene visos mūsų įtakos“, – pasakojo pagrindinis grupės dainų kūrėjas Rytis Bulota, grojantis bosine gitara.

Įdomu, kad ir dainos pavadinime, ir tekste atsirado ir itališkas akcentas.

„Tekste paminėjęs kritimą į triušio olą pagalvojau apie Forli, miestą, kurį vizituoju jau daug metų. Ten miesto parke gyvena įspūdingas kiekis pilkųjų ilgaausių. Greta to, darbinis kūrinio pavadinimas buvo „Moriccone“ (šviesios atminties italų kompozitoriaus Ennio Morricone garbei), nes gabale jaučiasi vesterno atmosfera, tad savaime atėjo į galvą itališkas miesto parko pavadinimas – parco urbano“, – atskleidė Rytis.

Muzikantai džiaugiasi, kad „Parco Urbano (There Are Other Exits)“ vokalo partijas sudainavo senas grupės bičiulis Mindaugas Paukštys, kuris anksčiau dažnai kartu padainuodavo per koncertus ir mintys apie glaudesnį bendradarbiavimą vis iškildavo, tačiau iki šiol nebuvo realizuotos. Mindaugo balsas skambės ir kituose albumo kūriniuose.

„Parco Urbano (There Are Other Exits)“ įrašytas, kaip ir kitos būsimo albumo dainos, „Lapės records“ studijoje su Laurynu Baškiu. „Tęsiame produktyvų darbą su dar vienu senu bičiuliu Laurynu, kuriam didelė padėka už svarų indėlį sutvarkant ir baigiant pastarąjį albumą „Hidden in Light“, neabejojame, kad ir naujasis darbas džiugins, jį įrašinėdami išbandome daug naujovių“, – šypsojosi gitaristas Šarūnas Bulota. Dainos masteringą atliko vienas geriausių šalies garso režisierių Normantas Ulevičius („Zert music“).

Vaizdo klipas kūriniui, kontrasto principu, nufilmuotas industrinėje aplinkoje, labai nutolusioje nuo parko žalumos. Jį filmavo ir režisavo pripažintas dokumentinių filmų ir klipų kūrėjas Rytis Titas, neseniai sukūręs vokiečių synth pop grupės T.O.Y. ir „Alphaville“ lyderio Marian Gold kūrinio „Turn On!“ klipą.

„Mountainside“ nuotr.

Šiemet R. Titas pristatys ir filmą „Gaivalų ūkis“, kuriame pasakos apie pirmąją nepriklausomos Lietuvos pogrindinę roko/metalo kartą. Filmo atspirties taškas – legendinis Aukštųjų Šančių vaikų darželis, kuriame buvo įsikūrusi pirmoji „Mountainside“ repeticijų patalpa, o vėliau prisijungė ir daug kitų roko ir metalo grupių.

Apie grupę

„Mountainside“ susikūrė 1996 metais Kaune, Aukštuosiuose Šančiuose ir nuo to laiko yra aktyvūs Lietuvos gitarinės muzikos scenos dalyviai. Kauniečiai garsėja kaip gitarinės muzikos entuziastai, nevengiantys stilistinių eksperimentų. Pradėjusi kaip punk/metal/rock komanda per ilgus grojimo metus flirtavo su įvairiais žanrais, bet niekada visiškai neatitrūko nuo savo muzikinių šaknų. Dabar savo grojamą muziką lakoniškai vadina diverse heavy rock.

Per ilgą grupės istoriją joje grojo daug muzikantų, tačiau pusė grupės nuo pradžios buvo stabili – broliai Šarūnas ir Rytis Bulotos. 2012 metais prie kolektyvo prisijungė gitaristas/vokalistas Ugnius Užkuraitis. Būgnininkas Sigitas Lukoševičius, papildė „Mountainside“ gretas 2016 metų pradžioje.

„Mountainside“ ne kartą buvo nominuoti geriausios roko grupės kategorijoje alternatyvios muzikos apdovanojimuose, o 2018 metais, išleidusi albumą „Hidden In Light“, grupė buvo nominuota Metų roko grupės kategorijoje M.A.M.A. apdovanojimuose.

Per savo gyvavimą „Mountainside“ išleido EP „Distorted“ (2003), ir tris ilgagrojus – „All About Time“ (2007), „Solitary, Poor, Nasty, Brutish and Short“ (2013), „Hidden In Light“ (2018, LP – 2019).

Grupės funk stiliaus kūrinys „Nepanikuok“ 2002 metais buvo įtrauktas į „Bomba records“ rinkinį „Euro.lt“. Kelios kompozicijos iš debiutinio albumo panaudotos norvegų režisieriaus Fredriko Bryno lenktynių filmo garso takelyje. 2008 metais daina „All About Time“ įtraukta į lietuviškos muzikos eksportui skirtą rinkinį „Note Lithuania. Pop Rock Electronica“.

„Mountainside“ yra surengę šimtus koncertų gyvos muzikos klubuose ir didžiausiuose Lietuvos roko ir sunkiosios muzikos festivaliuose – „Ferrum Frost“, „Roko naktys“, „Be2Gether“, „Rudstock“, „Rumšk“, „Kauno dienos“, „Kultūros tvartas“, RAFES, „MountainRock“, „FiDi“ ir kt. Grupė viena scena dalijosi su „New Model Army“, „Entombed“, „Dismember“, „VoiVod“, „Tito and Tarantula“, „The King“ ir kitais žinomais vardais. Yra koncertavusi Latvijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Daugiau apie „Mountainside“:

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4uROplxQeUZaxYuVHWq0F1?si=5Yo--RXRSZibiYnkSXPKrg

BANDCAMP: https://mountainside-lt.bandcamp.com/

APPLE MUSIC: https://music.apple.com/us/artist/mountainside/1267347540

PAKARTOK: www.pakartot.lt/project/mountainside

YOUTUBE: www.youtube.com/@MountainsideLT

FACEBOOK: www.facebook.com/Mountainside.LT