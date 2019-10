L. Kravitzas į savo turą įtraukė ir Lietuvą: surengs įsimintiną koncertą

Keturių „Grammy“ apdovanojimų laimėtojas Lenny Kravitz, derindamas rokenrolą, fanką, bliuzą ir soulą, dar 1989 m. sukūrė savitą muzikinį stilių, kurį išpuoselėjo pernai išleistame jau vienuoliktame studijiniame albume „Raise Vibration“. Jaunatviško polėkio ir trijų dešimtmečių patirtimi praturtintas albumas tarsi atspindi kūrybinį atgimimą – tai drąsus, ryškus ir genialus darbas, atitinkantis atlikėjo beribę dvasią.

Mes turime siekti daugiau. Turime būti rūpestingesni, dvasingesni, labiau mylintys ir atviresni.

„Kai aš debiutuodamas pasakiau „Let Love Rule“ („Teužvaldo meilė“), aš tai pats išgyvenau. Lygai taip pat yra ir su „Raise Vibration“ („Sukelkime vibraciją“). Aš sąmoningai renkuosi nusikelti į kitą vietą, kuri, mano manymu, duos geresnių rezultatų. Mes turime siekti daugiau. Turime būti rūpestingesni, dvasingesni, labiau mylintys ir atviresni. Reikia nustoti galvoti apie sienas, dėžes ir įsivaizduojamas skiriamąsias ribas. Mes visi šioje Žemėje kartu. Turime stengtis labiau. Aš komunikuoju per muziką, kuriu norėdamas įkvėpti pats save, o jei galiu įkvėpti ir kažką kitą – tai tiesiog nuostabu!“, – apie naujausią albumą sako atlikėjas.

Nuo Lenny Kravitz karjeros pradžios ir pirmojo albumo „Let Love Rule“ praėjo 30 metų. Per tuos metus buvo parduota daugiau nei 40 milijonų albumų kopijų, dainininkas keturiskart iš eilės buvo apdovanotas „Grammy“ statulėle ir tapo daugiausiai geriausio roko vokalisto kategorijoje laimėjusiu atlikėju. Jo indėlis į roko kultūrą pažymėtas pasauliniais hitais „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“, „Again“, „American Woman“, „It Ain‘t Over ‘Til It’s Over“, „Chamber“ , „I Belong To You“. Savo įvairialypį talentą Lenny Kravitz atskleidė ir didžiajame kine – atliko vaidmenis dviejose didžiulio pasisekimo sulaukusio filmo „Bado žaidynės“ dalyse bei kritikų itin palankiai įvertintuose filmuose „Meilutė“ („Precious“) ir „Liokajus“ („The Butler“).

Žanrų, stilių, rasių ir klasių ribas peržengianti Lenny Kravitz muzika užpildys Kauno „Žalgirio“ areną kitų metų birželio 4 d. Bilietus nuo spalio 21 d. 10.00 val. galėsite įsigyti čia.