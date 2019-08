Kviečia į pokalbius apie triukšmą, monstrus ir žmogaus virsmą mašina

Be griežtų apribojimų

Akusmatinė paskaita, klausymo sesija, algoritminiai skaitymai, diskusijos apie kibernetinį karą, distopijos kritika, pasivaikščiojimai-pasikalbėjimai apie monstrus, instaliacijos, triukšmas, žmogaus virsmo mašina performansas, eksperimentinės elektronikos muziejus – į asimpoziumo keliamus klausimus atsakymų bus ieškoma tokiuose įprastuose renginių kalendoriuose neaptinkamuose vyksmuose. Tačiau kokia yra paties renginio formato koncepcija. Apie tai ir kai kuriuos savaitgalio akcentus pasakoja asimpoziumo organizatorė antropologė ir garso menininkė Daina Pupkevičiūtė.

"Iš tiesų ieškojome formato, kuris "neapsimestų" festivaliu – manau, šis terminas jau tapo nuvalkiotu, be to, į Kauną susirinks įvairius išraiškų formatus siūlantys menininkai – šią įvairovę taip pat norėjosi atspindėti, – sako D.Pupkevičiūtė, – raidė "a" signalizuoja, kad laužome įprastus renginių rėmus, nesistengiame savaitgalio pripildyti nebūtinai reikšmingais elementais – siekiame tvariai išnaudoti ne tik renginių erdves, bet ir laiką, prisidedančių žmonių darbą".

Jau ketvirtadienį prasidėsiantis asimpoziumas truks tris dienas. Diskusijų ir dirbtuvių sesijas keis muzikos pasirodymai, kuriuose taip pat nepritrūks atlikėjų keliamų klausimų apie šiuolaikybę ir erdvės atsakymų į juos paieškoms.

D.Pupkevičiūtė ir kartu su ja simpoziumą organizuojanti menininkė Gabrielė Gervickaitė savaitgalio programą formavo atviro kvietimo principu, tad į Kauną atvyksiančių bei svečius čia pasitiksiančių dalyvių kilmės, interesų lauko ir išraiškos priemonių geografija plati.

Daugelis programos dalyvių pristatomi kaip tarpsritiniai kūrėjai – tai geriausiai pagrindžia teiginį, deklaruojantį, kad industrinė kultūra ne(be)apsiriboja muzika ir garso menu, kaip galbūt gali pasirodyti su ja iš arti nesusidūrusiems kultūros lauko dalyviams.

Laužome įprastus renginių rėmus, nesistengiame savaitgalio pripildyti nebūtinai reikšmingais elementais – siekiame tvariai išnaudoti ne tik renginių erdves, bet ir laiką.

Po oda, po žeme

Ketvirtadienio vakarą asimpoziumas bus pradėtas premjera – pristatyta G.Gervickaitės instaliacija "Atminties oda". Ją stebint, D.Pupkevičiūtės žodžiais, ima šiurpas: "Tai dėl to, kokias medžiagas Gabrielė pasirinko naudoti, ir kaip labai jos primena žmogaus odą."

Ši instaliacija bus eksponuojama VDU menų galerijoje "101" – ji yra prieinamiausia Kaune, tad vietos pasirinkimą diktavo ir atvirumo įvairioms socialinėms grupėms principas.

Vėliau ketvirtadienį danų dueto TMS gyvo garso pasirodymas perdirbant žmogaus kūno garsus bei kauniečio Tautvydo Urbelio performatyvus skaitymas apie išnykimo estetiką vyks vienoje požeminių perėjų tarp Senamiesčio ir Nemuno.

"Šį savaitgalį išnaudosime erdves, kuriose jau seniai magėjo ką nors nuveikti – jos lyg niekam nepriklausančios, niekam nieko asmeniško nereiškiančios", – sako renginio organizatorė D.Pupkevičiūtė.

Klausymo pratybos

Renginio programoje vietos radosi ir filosofijai, tiesa, eksperimentinei – feisbuke ir žurnale "Naujasis židinys-Aidai" satyrinius komiksus publikuojantis akademikas Vilius Dranseika kvies į paskaitą pasivaikščiojimą nuo centro iki Žaliakalnio.

Šios paskaitos metu metu bus ieškoma ryšių tarp augalų tapatybės, viduramžių monstrų ir mokslinės fantastikos. Pasivaikščiojimo finišas – M. ir K.Petrauskų namuose, kur popiet vyks dar viena netradicinė paskaita – klausymo pratybos. Jas surengs Kaune "Matters" kvietimu jau rezidavęs amerikiečių menininkas William "Bilwa" Costa. Jo klausytojai, remiantis pitagoriečių tradicija, nebus blaškomi vizualinių trukdžių – paskaita bus skaitoma už širmos.

Taip pat penktadienį vyks polifoniniai skaitymai "Kaunas 2022" biure Laisvės alėjoje. Kaselio universiteto doktorantė ir tyrėja Goda Klumbytė ir Loren Britton, tarpdisciplininė menininkė iš Berlyno, jų metu kviečia tyrinėti žmogaus galimybės tapti mašina, kuri nebūtų kultūriškai lemta.

Vieta saugiai diskusijai

Šeštadienio rytą suomių menininkė ir tyrėja Jenna Jauhiainen, kolektyvo HYPERREAALIYAH steigėja, kvies į diskusiją apie hiperkarą – karą, vykdomą pasitelkiant dirbtinį intelektą. Diskusija, kaip ir kiti šeštadienio renginiai, vyks Kauno menininkų namuose (KMN).

Užsiėmimo išvakarėse suomė visus pakvies į vakarėlį "You are the battlespace" socialiniame centre "Emma", kuris šių iškilmių proga bus paskelbtas saugia erdve, kurioje nėra vietos diskriminacijai ir nebus toleruojamas priekabiavimas. "Iškilmės yra skirtos leisti sau tapti kovos lauku, atviru dabarties ir ateities karams", – sako menininkė.

KMN bus pristatytas ir naujas lietuvių kūrėjų "Bionics" darbas AEON.X, kviečiantis mąstyti apie naujų organinių darinių atsiradimą. Jį KMN bus galima apžiūrėti dar dvi savaites po renginio. O virtualiame "Paranormaliųjų technologijų muziejuje" eksperimentinės elektronikos asociacija iš Helsinkio KOELSE kvies apsilankyti tik vieną vienintelę šeštadienio popietę.

Asimpoziumo uždarymo renginys rugpjūčio 10 d. vyks senoje savo istorija, bet naujoje atvirumo prasme erdvėje "Sakramentas". Kartu su "Matters" šį renginį organizuoja susivienijimas "Ghia". Vakaro metu pasirodys pastarojo kviesti atlikėjai Sovijus, Gordiacea ir Gnaw bei asimopoziumo dalyviai airė Sarah Lundy (ji prisistatys pseudonimu ɗʉɭʈ☩) ir vokietis Aleks Slota.

"Kaunas 2022" industrinės kultūros "Matters" organizuojamo susitikimų, diskusijų ir pasirodymų savaitgalio renginiai yra nemokami, išskyrus uždarymo koncertą.

Kas? Asimpoziumas "Apie (įvairius) dalykus".

Kur? Galerijoje "101", Kauno menininkų namuose, kitose viešose vietose.

Kada? Rugpjūčio 8–10 d.