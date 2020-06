„Kiss“ pranešė nukelianti pasaulinių gastrolių koncertus Europoje

Grupė akylai stebi pasaulinę situaciją ir artimiausiu įmanomu laiku paskelbs naujas nukeltų koncertų datas.



Grupės gerbėjai kviečiami išsaugoti bilietus, nes jie galios - jų keisti nereikės.



Grupės muzikantai Paulas Stanley ir Gene Simmonsas su neslepiamu liūdesiu paskelbė, kad „Kiss“ nukelia pasaulinio turo „End of the Road“ koncertus.



„Mes grįšime taip greitai, kaip bus įmanoma, o kol kas norime pasakyti visai „Kiss“ gerbėjų armijai Europoje - būkite saugūs!“, – sako P. Stanley.



„Noriu perduoti žinią visiems mūsų gerbėjams Europoje - būkite saugūs ir sveiki, mes grįšime labai greitai“, – sako G. Simmonsas.



Kaip ir planuota, nukeliamas grupės „Kiss“ turo „End of the Road“ koncertas Lietuvoje bus vienintelis Baltijos šalyse.