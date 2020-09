Keturių rankų kuriami muzikiniai stebuklai: Kaune koncertuos pianisčių duetas

Sugrįžimas namo

"Tikrai nesitikėjau, kad kultūrinis gyvenimas bus taip suparalyžiuotas visame pasaulyje. Lietuvoje esame privilegijuoti, kad vėl galime rengti koncertus ir pasirodyti scenoje. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje muzikantai tokių galimybių neturi ir nežinia, ar greit turės", – sako M.Mašanauskaitė, kviečianti į dar kovą turėjusį vykti, tačiau dėl pandemijos perkeltą koncertą.

Dvigubas džiaugsmas – kad koncertuoti ji gali gimtajame Kaune, iš kurio išvyko 2014 m., įstojusi į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. Zbignevo Ibelhaupto klasę.

Pradėjusi mokslus Lietuvoje, netrukus jauna pianistė persikėlė į Ispaniją – nuo 2015 m. mokėsi Barselonos licėjaus konservatorijoje pas prof. Stanislavą Pockekiną. Vėliau studijos tęsėsi Glazge, kur 2018 m. Karališkojoje Škotijos konservatorijoje M.Mašanauskaitė įgijo bakalauro laipsnį, studijuodama profesorių Aarono Shoro ir Fali Pavri klasėse. 2019 m. M.Mašanauskaitė gavo Lichtenšteino tarptautinės muzikos akademijos stipendiją.

Scenoje M.Mašanauskaitė pasirodo kaip solistė ir kamerinių ansamblių narė, yra grojusi su Kauno miesto simfoniniu orkestru ir Licėjaus jaunimo orkestru Barselonoje.

M.Mašanauskaitės atliekama muzika skambėjo Edinburgo "Fringe" festivalyje (Škotijoje), "Classica Al Raco de la Calma" festivalyje (Sidges, Ispanijoje), Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe (Saint Savin, Prancūzijoje). Ji yra koncertavusi Velso Princo Charleso dvare "Dumfries house". Kaip solistė M.Mašanauskaitė atliko rečitalius "Teatre Metropol" salėje (Taragonoje, Ispanijoje), "Quintaine" salėje (Šasnei du Puatu mieste, Prancūzijoje), "New Lanark" koncertų salėje (Škotijoje).

2016 m. atlikėja laimėjo 1-ąją vietą konkurse "Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès" Katalonijoje. Naujausių pianistės laimėjimų sąraše – 1-oji vieta Tony ir Tania netradicinės rusų muzikos konkurse Škotijoje ir 1-oji vieta kamerinių ansamblių konkurse "Josep Mirabent I Migrans" Katalonijoje.

Svarbią vietą M.Mašanauskaitės biografijoje užima ir tarptautiniai meistriškumo kursai bei tęstinis renginys, garsinantis Kauną tarp pasaulio pianistų, – festivalis "Kaunas Piano Fest". M.Mašanauskaitė – viena jo įkūrėjų ir meno vadovė.

Viešnia iš Lenkijos

Scena M.Mašanauskaitė dalysis su pianiste Anna Szałucka, kurios muzikos kelias iš gimtosios Lenkijos iki tolimų horizontų. Viena įdomiausių jaunosios kartos lenkų pianisčių išsiskiria savo muzikalumu ir ypatingu virtuoziškumu.

A.Szałucka baigė bakalauro studijas Gdansko Stanislavo Moniuškos muzikos akademijoje, prof. Waldemaro Wojtalo klasėje. Vėliau studijavo Vienos muzikos ir meno universitete, prof. Stefaną Vladaro klasėje, bei Londono karališkojoje muzikos akademijoje pas prof. Ianą Fountainą. Baigusi studijas A.Szałucka šioje akademijoje pradėjo dirbti dėstytoja.

2016 m. pianistė debiutavo prestižinėje "Wigmore Hall" salėje Londone. Taip pačiais metais ji laimėjo pirmąją premiją ir visus spec. prizus III Talino tarptautiniame pianistų konkurse. A.Szałucka taip pat pelnė daugelio kitų konkursų laurus, tarp kurių: "Young Pianists Forum" ir "Arthur Rubinstein in Memoriam" konkursai Lenkijoje.

A.Szałucka aktyviai koncertuoja visame pasaulyje, bendradarbiaudama su tokiomis organizacijomis, kaip "The National Fryderyk Chopin Institute", "Wiener Beethoven Gesellschaft", "The Arthur Rubinstein International Music Foundation", "The Worshipful Company of Musicians". Jos įrašus transliuoja tokios radijo stotys, kaip BBC Radio 3, BBC Radio 4 ir Classic FM.

Atlikėja koncertavo kaip solistė su Estijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Lenkijos radijo simfoniniu orkestru, "Worthing" simfoniniu orkestru, "Sinfonia Baltica" ir "Pomeranian Philharmonics" orkestrais.

A.Szałucka tobulinosi meistriškumo pamokose su pasaulyje žymiais muzikais, tarp kurių Pierre-Laurentas Aimardas, Imogen Cooper, Stevenas Isserlis, Lee Kum-Singas, Andrzejus Jasińskis, Paulas Robertsas ir daugelis kitų.

Kelionė po pasakų šalį

Abi jaunos pianistės pakvies kauniečius pasimėgauti kamerine muzika. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyksiančiame koncerte iš vaiskių klasikos melodijų jos kurs muzikinius paveikslėlius.

Koncerto programoje – Claude'o Debussy "Mažoji siuita" keturioms rankoms L 65, Maurice'io Ravelio "Ma mère l'Oye" siuita keturioms rankoms, Sergejaus Rachmaninovo Siuita dviem fortepijonams Nr. 1 g-moll, op. 5.

"Pastarieji penki mėnesiai buvo gana sunkūs visiems, tad iš anksto žinojome, kokią programą rinksimės koncertams. Norime, kad klausytojus koncerto metu aplankytu pozityvios emocijos ir jie galėtų trumpam pabėgti nuo dienos rūpesčių", – sako A.Szałucka.

Pianisčių pasirinkti impresionistų kompozitorių programiniai kūriniai įkūnija pasakas apie fantastinius veikėjus ir jų nuotykius svajonių pasauliuose. "Koncertą užbaigsime Sergejaus Rachmaninovo suita, kuri yra apibūdinama kaip muzikinių paveikslėlių rinkinys. Puikių emocijų, manau, netruks nei mums, nei klausytojams", – sako A.Szałucka.

Fantazijos temą atlikėjos pasirinko neatsitiktinai. "Visais laikais žmonės kūrė pasakas tam, kad galėtų ištrūkti iš realybės. Būtent tai mes ir pasistengsime padaryti koncerto metu – kartu su klausytojais nusikelti į paslaptingas pasakų vietas, kurias savo kūriniuose atvaizdavo C.Debussy, M.Ravelis ir S.Rachmaninovas", – sako pianistės

Kas? Koncertas "DUO DOYENNE: MUZIKINIAI PAVEIKSLĖLIAI".

Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Kada? rugsėjo 13 d. 18 val.