Kelias į roko aukštumas prasidėjo bažnyčios chore

Mažame miestelyje Suomijoje gimusi buvusi grupės "Nightwish" vokalistė ir viena iš įkūrėjų muziką pamilo dar būdama visai maža mergaitė: dainavo bažnyčios chore ir grojo pianinu. Didžiausią pripažinimą atlikėjai atnešė 1996 m. su Tuomu Holopainenu ir Emppu Vuorinenu sukurta simfoninio metalo grupė "Nightwish". Po sudėtingo išsiskyrimo su grupe, T.Turunen pradėjo solo karjerą ir 2006-aisiais išleido pirmąjį kaip solo atlikėjos albumą.

Prieš laukiančią kelionę į Lietuvą su T.Turunen kalbėjome apie ankstyvą šlovę, muziką, būsimą albumą ir artėjantį pasirodymą Kaune.

– Buvote labai jauna, kai pradėjote dainuoti. Nuo trejų metukų dainavote chore, o mokykloje toliau sekė repeticijos ir vokalo pamokos, tai atimdavo daug laiko. Vaikui skirti tiek dėmesio vienai veiklai nelengva...

– Buvau ta keista mergaitė, kurią visada supo muzika, bet tai buvo mano būdas išreikšti save. Muzikoje aš radau taiką, ramybę, viską... Gimiau mažame kaimelyje Puhos, neturėjau daug draugų. Mokykloje kiti vaikai iš manęs netgi tyčiojosi, nes su muzika atėjo ir daug dėmesio. Tačiau pažiūrėjus iš kitos pusės, muzika suteikė man laisvę iš tikrųjų jausti ir būti tuo, kuo esu. Ačiū Dievui, kad mano tėvai mane palaikė ir galėjau palikti gimtąjį miestą būdama dar jauna bei studijuoti muziką toliau. Tai buvo tikrai jaudinantys metai. Kaip tik neseniai vienas žmogus manęs paklausė: "Tarja, ar kada galvojai, kad gimei kaimelyje, turinčiame vos 300 gyventojų, o dabar leidiesi į turus po visą pasaulį?" Aš tada atsakiau, kad tai yra būtent tai, apie ką ir yra mano muzika šiandien, – apie svajones ir kad jų neturėtume pamiršti. Aš sugebėjau pasiekti savo svajonę, vis dar joje gyvenu ir ketinu taip pasenti bei labai sunkiai dirbti ir kovoti dėl to toliau, nes be svajonių pasaulis būtų apgailėtina vieta.

– Jau mokykloje sulaukei nemažai dėmesio, su "Nightwish" žinomumo buvo dar daugiau. Gerai tai ar blogai? Ką pakeitė šlovė?

– Vyko daug netikėtų dalykų ir būdama jauna negalėjau visos tos informacijos priimti. Žinoma, tuomet mums tai buvo kažkas jaudinančio, tačiau dabar, praėjus tiek metų, sakyčiau gaila, kad tada negalėjau galvoti ir jausti kaip dabar. Tik noriu pasakyti, kad truputį gaila, jog tas pasisekimas ir tas didelis sprogimas įvyko, kai buvau tokia jauna, nes negalėjau tuo pasimėgauti, kaip tai daryčiau dabar. Gyvenimas tave sustiprina, užgrūdina, padaro drąsesnį ir moko visko. Jauna aš negalėjau tuo mėgautis taip, kaip dabar mėgaujuosi muzika ir gyvenimu...

Buvau vieniša, tad tai nebuvo pats geriausias metas mėgautis žinomumu, šlove... Nors aš ir nesu iš tų žmonių, kurie tai mėgsta. Esu 24 valandas, septynias dienas per savaitę dirbanti atlikėja, tačiau tai tik dalis manęs, taip pat esu mama ir normalus, paprastas žmogus.

– Jauną žmogų dėmesys, kelionės po pasaulį gali paklaidinti. Kas vedė tuo keliu, padėjo nepamesti savęs?

– Mano mama, šeima, draugai. Jie tvirtai palaikė mane ir padėjo. Niekada nesijaučiau pilies karaliene, kuri būtų aukščiau už gerbėjų minią ir žiūrėtų iš aukšto į juos. Niekada savęs neaukštinau. Mama mane visada mokė, kad nėra ir negali būti priežasties, kodėl save turėtume matyti geresnius už kitus. Taip buvau mokoma, to mokau ir savo dukrą, kad, nepaisant profesijos, statuso, esame lygūs. Dukra mato mane pasirodant scenoje, matė mano gerbėjus, kurie kartais apsiverkia, nugriūna mano akivaizdoje. Ji matė tai, bet matė ir mano reakciją, kaip aš elgiuosi, ir tai mane džiugina. Visais savo veiksmais aš mokau savo dukrą, tai darė ir mano mama. Man niekada nebuvo labai sunku dėl gerbėjų dėmesio, bet vis tiek viduje yra dalis manęs, kuri nelabai tai mėgsta.

– "Nightwish" – viena pirmųjų grupių, sujungusių klasikinį vokalą ir sunkiąją muziką. Nepaisant to, kad tai labai skirtingi stiliai, viename interviu minite, kad abu jie jums artimi ir suteikia harmoniją...

– Taip, daugeliui tai atrodo keista, nes šie stiliai labai skiriasi vienas nuo kito, tačiau manyje jie susijungia. Manyje jie harmonijoje turbūt todėl, kad aš tai darau jau taip ilgai ir labai gerai jaučiuosi atlikdama abu. Vis dėlto pradžioje buvo nelengva – kovojau su balsu, vokalo technika. Pirmuosius penkerius metus su "Nightwish" aš mokiausi ir ieškojau savo kelių, kaip patogiau dainuoti gyvo garso koncertuose ar įrašų studijoje. Buvo nelengva, bet aš pradėjau matyti progresą lankydama klasikinio dainavimo pamokas, kurias vis dar lankau, nes jaučiu, kad kai tobulėju klasikoje – tobulėju ir roko muzikoje. Tai man leidžia jaustis laisvai, kūnas jau automatiškai funkcionuoja ir aš nebeturiu apie tai galvoti, tačiau pradžioje daug dirbau, kad nepažeisčiau balso ir išlikčiau susitelkus.

– "Nightwish" buvo didelė jūsų gyvenimo ir karjeros dalis, o išsiskyrus keliams pradėjote dainuoti kaip atlikėja. Kas labiausiai pasikeitė pradėjus solo karjerą?

– Viskas keitėsi. Galėčiau minėti tik pokyčius. Pradėjau visiškai valdyti savo veiklas: kaip darau, su kuo dirbu ir neprivalau su niekuo konsultuotis, tartis. Tai buvo man didelė laisvė, bet kartu ir didelis iššūkis, jei kalbame apie dainų kūrimą. Aš su "Nightwish" dainų nerašiau, todėl truputį bijojau, ar galėsiu kurti. Nepaisant to, kad turėjau žinių, galvojau, ar išdrįsiu ir pradėsiu rašyti? Pradžia buvo nelengva, nes nebuvau tikra ir pakankamai pasitikinti savimi, kad parodyčiau savo kūrybą profesionaliems kūrėjams, tačiau jie mane drąsino ir bėgant laikui aš įgavau daugiau pasitikėjimo savimi. Netrukus pasirodys mano naujas albumas "In The Raw". Jam kurti dainas buvo tiesiog nuostabu, tačiau kartu ir baisu. Jaučiausi apsinuoginusi pasakodama viską, nes tai labai asmeniška. Vis dėlto tai labai išlaisvinantis procesas.

Dabar turiu rūpintis ir su manimi dirbančiais žmonėmis – tai didelė atsakomybė ir daug dalykų, kuriais reikia pasirūpinti. Darbai nesibaigia, bet mano užuovėja yra mano vyras, su kuriuo kartu dirbame, – jis yra ir mano vadybininkas. Tai padeda, nes būtų sunkiau dirbti su kažkuo iš šalies.

– Užsiminėte apie naująjį albumą, papasakokite daugiau apie jį ir kitus planus.

– Apie jį dar negaliu daug atskleisti, bet dainos ir jų elementai jame skambės kiek sunkiau ir, manau, kad tai bus bene labiausiai koncentruotas mano albumas. Kalbėjome apie mano simfoninę ir roko / metalo puses – jos bus ryškios šiame albume. Daug atsitiko mano bei mano šeimos gyvenime ir tai atsispindės naujame albume. Kūriniai gali būti interpretuojami plačiai, bet man tai savyje daug jėgos turintis ir labai asmeniškas albumas. O šią vasarą laukia pasirodymai festivaliuose ir koncertų salėse. Metų pabaigoje daug keliausiu su koncertais, nes rugpjūčio gale arba rugsėjo pradžioje pasirodys albumas. Bus daug veiklos.

– Prieš penkerius metus su roko programa koncertavote Vilniuje ir vėl grįžtate į Lietuvą – jau visai netrukus jūsų pasirodymas Kaune. Ko tikėtis jame?

– Taip, tai bus miesto renginys ir jaučiuosi pagerbta, kad būsiu to dalis. Tikrai žinau, kad ten bus ir mano sunkiąją muziką mėgstantys gerbėjai, bet didelė auditorijos dalis bus nieko negirdėjusi apie mane ar mano muziką. Tai galimybė jiems pristatyti savo kūrybą, tad bus visko: senų, žinomų kūrinių ir naujų, pirmą kartą gyvai atliekamų dainų. Tikiuosi, oras bus puikus ir smagiai praleisime laiką.