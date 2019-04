Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ kviečia į koncertą „Velykų muzika“

Išgyvenę šv. Velykų sutiktuvių ir Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą, balandžio 28 d. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ miestiečius ir svečius kviečia į koncertą „Velykų muzika“ po istoriniais Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios skliautais.

Tai ypatinga muzikos valanda, kurioje skambės kūriniai, ženklinantys tikėjimo, prisikėlimo ir pavasario simbolius. „Velykų muzika“ – tai tarsi sakrali kelionė laiku – nuo iškilmingų ir skardžių Antonio Vivaldi trimitų iki šių laikų Jungtinės Karalystės autorių – Johno Rutterio bei Andrew Lloyd Webberio „Pie Jesu“ dvasingų giesmių ("I Will Sing With the Spirit", "Pie Jesu") ar populiarios škotų melodijos "Highland Cathedral".

Koncertas ypatingas ir tuo, kad jo programą pasiūlė bei rengia Lietuvos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyriausiasis dirigentas Ugnius Vaiginis.

Giminingi orkestrai „Trimitas“ ir Ąžuolynas“ nuo seno draugauja susitikdami pučiamųjų orkestro žanro renginiuose, tačiau praeitų metų rudenį buvo pasvajota apie naujas dviejų orkestrų bendrystės formas, o netrukus sutarta inicijuoti programas pasikeičiant dirigentais.

Tokia mainų idėja pirmiausia startavo 2019 m. kovo 15 dieną Trimito koncertų salėje, Vilniuje. Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ kartu su Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro dirigentu Giedriumi Vazniu parengė ir atliko solidžią programą „Kaleidoskopas. Nuo Samuelo Hazo iki Johno Williams“. Atsakomasis renginys – šis koncertas, tęsiantis kūrybinės bendrystės projekcijas. „Kiekvienas atsinaujinimas prilygsta mažam stebuklui, o kadangi jis yra susijęs ir su gražia bičiulyste, ir su Prisikėlimo švente – toks dvigubas sutapimas bent akimirkai užaugina mums visiems sparnus“, – sako visada optimizmo ir žaismės nestokojantis maestro U. Vaiginis.

Koncerto „Velykų muzika“ ašis – Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, kuriam diriguos svečias U. Vaiginis, tačiau pavasarišką programą dekoruos orkestro solistų Vytauto Bložės ir Dainiaus Kanio (trimitai) soliniai inkliuzai, prie koncerto šiemet prisijungs ir Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ solistai – Justina Tomkutė-Petraitienė (sopranas), Justinas Buta (birbynė). „Kiekvienas mūsų susitikimas su klausytojais yra tarsi jiems siunčiamas muzikinis linkėjimas. Šia muzikine valanda savo ištikimuosius muzikos mylėtojus norime pasveikinti su pavasariu. Būkite veržlūs ir kiekvieną dieną auginkite savo svajones“, – linki ir į koncertą kviečia koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas Vaidas Andriuškevičius.

Daug būsimo koncerto spalvų, atspalvių ir viena intencija – pratęsti Prisikėlimo šventę Prisikėlimo bažnyčioje ir pasitikti stebuklingai bundantį, atgimstantį pavasarį.

KAUNO KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAZILIKA

2019 balandžio 28 (sekmadienis) 13.30

VELYKŲ MUZIKA

KAUNO PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS „ĄŽUOLYNAS“

(orkestro dirigentas Giedrius Vaznys)

Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ solistai

Koncertą veda Jurgis Kublilius

Solistai:

Justina Tomkutė-Petraitienė (sopranas)

Justinas Buta (birbynė)

Vytautas Bložė (trimitas)

Dainius Kanys (trimitas)

Dirigentas Ugnius Vaiginis

PROGRAMA

1. Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Concert for Two Trumpets

2. Johan Sebastian Bach (1685 – 1750) – Fugue à la Gigue/ar. Gustav Holst

3. Franz Biebl (1906 – 2001) – Ave Maria/ar. Robert Cameron

4. Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) – Canzona per Donare Nr. 4

5. Edward Grieg (1843 – 1907) – Morgenstimmung

6. John Rutter (*1945) – I Will Sing With the Spirit

7. Michele Mangani (*1966)– Theme for Trumpet

8. Robert Spittal (*1963) – Pacem (A Hymn For Peace)

9. Andrew Lloyd Weber (*1948) – Pie Jesu

10. Michael Korb (*1960) & Ulrich Roever (1934 – 1997) – Highland Cathedral/ar. Jay Dawson

* * *

11. Leonard Cohen (*1934) – Halleluhjah

Koncerto trukmė: 1val.

Įėjimas laisvas

Organizatorius: KĮ „Kauno santaka“ (vadovas Vaidas Andriuškevičius)