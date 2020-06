Kauno „Pakrantė Live“ koncertų serijoje – „Baltojo Kiro“ ir Giedrės pasirodymai

Penktadienį šios misijos imsis festivalių gerbėjų mylima grupė „Baltasis Kiras“, o šeštadienį ant galingos „Pakrantė Live“ scenos pakils daugelio lietuvių žvaigždžių autoritetas Giedrė.

„Baltajam Kirui“ tai bus jau trečias gyvas skrydis po karantino mėnesių, praleistų „narvelyje“. Neseniai sostinės klube „Tamsta“ įvykęs sėkmingas grupės koncertas parodė, kad publika šio nuoširdaus kolektyvo buvo siaubingai pasiilgusi.

„Buvo labai faina. Gal iš pradžių žmonės kiek susikaustę, nedrąsūs, tačiau pabaigoje – visiškai išsitaškę. Matosi, kad visi pasiilgę tokio išėjimo į realų kontaktą. Aišku, ir mes visi jau labai pasiilgome groti“, – sako grupės lyderis Tautvydas Paulius Augustinas.

Jis nekelia dramų dėl kliuvusių karantino suvaržymų. Sako, kad „kaip ir visi lietuviai“ pagaliau rado laiko buičiai ir įveikė tuos darbus, kuriuos vis atidėliojo. Be to, buvo laiko pasikrapštyti studijoje. „Smagiai tie du mėnesiai praėjo, – šypsosi „Baltojo Kiro“ vokalistas. – Esminis skirtumas muzikantui tik tas, kad koncertai dingsta, o visas kitas gyvenimas iš esmės beveik toks pats, tik į kiemą išeiti negalėjai. Bet jau grįžta tas vaibas, traukiame į gamtą. Džiaugiuosi, kad Kaune grosime ant Nemuno kranto. Man Lietuvos upės išvis patinka, todėl ir albumą pavadinome „Tekančiom upėm“. Tegul jos vingiuoja per gyvenimą ir toliau.“

„Baltasis Kiras“ – ypač geidžiamas įvairių gyvos muzikos festivalių organizatorių, nes net ir daugiatūkstantinę minią išjudinti jiems pavyksta visiškai lengvai. Šiemet festivalių, deja, bus gerokai mažiau, tačiau Tautvydas nepraranda sau būdingo optimizmo ir sako, kad vis tiek reikia išspausti iš šios keistos vasaros kuo daugiau smagių akimirkų.

„Ir didiesiems festivaliams, ir muzikantams, ir teatrui tai atsilieps. Bet man atrodo, kad mes, žmonės, esame linkę prisitaikyti prie visokių sąlygų ir vienaip ar kitaip muzika vis tiek skambės. Reikia išnaudoti tą laiką, kurį turime, juk niekas nežino, kada vėl gali būti atnaujinti suvaržymai. Visgi vasara atrodo bus graži, viskas bus ok. Žmonės jau lenda iš urvų“, – svarstė atlikėjas.

Nepaisant kol kas galiojančių renginių dalyvių skaičiaus apribojimų, jis mano, kad susirinkusieji į koncertus patiria šventę. Muzikantai – taip pat. „Kad ir kiek būtų žmonių, įvyksta tas happening‘as, koncertas. Tie, kurie susirenka, sukuria gerą vaibą. Visi pasiilgę tokių susibūrimų, bendravimo, o mes pasiilgę groti. Tokios dedamosios dalys duoda dar stipresnį efektą“, – kalbėjo „Baltojo Kiro“ vedlys.

Penktadienio šventės belaukiantys grupės gerbėjai jau gali planuoti smagų atvykimą į koncertą, kokį yra nufilmavę lietuvių komedijos „Tarp mūsų, berniukų...“ aktoriai:



Tautvydas žada, kad jų koncerte skambės ne tik šviežiausia kūryba, bet ir publikos mylimiausi hitai. „Pagrosime kūrinių iš naujojo albumo, o kartu atliksime ir visas legendines dainas, kurių jau tiesiog nebegalime nebegroti. Net jei neįtraukiame jų į savo programą, vis tiek klausytojai reikalauja. Tokia jau karma – teks visą gyvenimą „dažyti lūpytes“, – juokiasi „Baltojo Kiro“ lyderis.

Birželio 13-ąją, šeštadienį, Nemuno saloje prie „Žalgirio“ arenos taip pat skambės muzika, pagal kurią norisi šokti – čia koncertuos Giedrė, pasiruošusi Kauno publikai sugroti savo sėkmingą programą „Nuolat pildoma“.

„Joje yra ir „Empty“ perdarytų gabalų, ir „Pieno lazerių“, ir nauja daina „Užgis iki vestuvių“, kurią labai fainai priima klausytojai. Ir dar viena visiškai turbo daina „Dykuma“, kurią pirmą kartą pagrosime. Tai bus visiška premjera“, – pasakoja Giedrė.

Atlikėja buvo pirmoji, aštriausiu karantino metu surengusi gyvą pasirodymą ir juo pradėjusi „Drive In Live“ ciklą Paluknio aeorodrome. Dabar jai – naujas pirmasis kartas, kai galės koncertuoti ne automobiliams, o „gyviems žmonėms“.

„Pasižiūrėjau filmuotą medžiagą iš praėjusio savaitgalio, kai „Pakrantė Live“ koncertų seriją atidarė „Saulės kliošas“. Labai fainas įspūdis: daug erdvės, žolės, ant kurios (jei sausa) galima įsikurti su pledukais. Labai džiaugiuosi, kad ateina šilti orai, jau ne 13 laipsnių, ir aš galėsiu koncertuoti apsivilkusi šortus, o ne kailinius, kaip anąsyk, – juokiasi Giedrė. – Smagu, kad yra nauja koncertų vieta ir juolab – vidury Lietuvos, todėl „Pakrantėje“ gali susirinkti ne tik Kaunas – tegul atvažiuoja ir žmonės iš aplinkinių miestų. Žinoma, kol kas yra publikos skaičiaus apribojimai. Tačiau būdama scenoje aš skaičiuoju žodžius ir natas, ne žmones. Man svarbu gerai padainuoti tiems, kurie susirinko.“



„Youtube“ svetainėje milijoną peržiūrų jau perkopusio hito „Kiek buvome verti“ atlikėja šypsosi, kad šiame koncerte galės gyvai pakartoti dainos vaizdo klipą: romantiškas saulėlydis, gamta ir šokis puikiai įsilies į visą aplinką.

Atmosferinį lauką Nemuno krante gyrė ir klausytojai, praėjusį savaitgalį apsilankę „Saulės kliošo“ jubiliejiniame 20-mečio koncerte, po kurio „Pakrantė Live“ organizatorius pasiekė daug šiltų atsiliepimų.

„Visi buvo laimingi, o mūsų prioritetas ir toliau išlieka tas pats – aukščiausia kokybė. Turime puikią, modernią sceną su labai geru įgarsinimu ir apšvietimu, todėl kiekvienas koncertas – stiprus ir įsimintinas“, – teigė vienas iš renginių serijos organizatorių – kompanijos „Showart“ vadovas Artūras Trofimovas.



„Baltojo Kiro“ ir Giedrės koncertų bilietus platina bilietai.lt. „Žalgirio“ arenos teritoriją lengva pasiekti viešuoju transportu. Atvykusieji automobiliais gali naudotis arenos aikštelėmis, telefonais atsisiuntę ADC parkingo programėlę.