Kaune vyks A. Newmano fotografijų paroda: tarp pozuotojų – garsenybių būrys

Tarp pozuotojų fotografijoms – gausus garsių asmenybių būrys: pradedant dailininkais, rašytojais ir muzikantais, baigiant verslininkais, bankininkais ir pramonės lyderiais. Nuotraukose galime išvysti Andy Warholą, Twylą Tharp, Trumaną Capote, Marcą Chagallą, Marilyn Monroe, Pablo Picasso ir Igorį Stravinskį. Newmanas dažnai laikomas pirmuoju fotografu, pasitelkusiu vadinamąjį aplinkos portretą (angl. environmental portraiture), kai fotografas įkomponuoja subjektą paties parinktoje ir kruopščiai kontroliuojamoje erdvėje.

A. Newmanas (1918–2006) buvo vienas produktyviausių, kūrybingiausių ir sėkmingiausių XX amžiaus portreto fotografų. Savo menui bei amatui atidavė šešiasdešimt šešerius gyvenimo metus, o jo darbai buvo plačiai pripažinti ir skelbiami įtakingiausiuose to meto žurnaluose, eksponuoti svarbiose personalinėse parodose ir įtraukti į daugelį svarbiausių pasaulio fotografijos kolekcijų.

A. Newmanas užaugo ir lankė mokyklą Atlantik Sityje ir Majami Biče. 1936–1938 m. studijavo tapybą ir piešimą Majamio universitete, Koral Gablse. Po dvejų metų, neišgalėdamas susimokėti už mokslą, persikėlė į Filadelfiją dirbti fotografijos studijoje, čia jis kūrė portretus už 49 centus. Darbas buvo nuobodus, tačiau jis tik paskatino Newmaną kurti rimčiau. 1941 m. birželį jį „atrado“ Beaumont’as Newhallas iš Modernaus meno muziejaus bei fotografas ir galeristas Alfredas Stieglitzas.

FEP (Foundation for the Exhibition of Photography) vykdomasis direktorius Toddas Brandowas apie fotografą rašė: „A. Newmanas buvo puikus mokytojas ir mėgo dalytis žiniomis. Buvo šiurkštokas, bet tiesus, griežtą kritiką sušvelnindavo geranoriškais juokeliais. Turėjo principų, kurių tvirtai laikėsi, ir, atrodo, žinojo, kaip juos perteikti. Laimei, jis dalijo daugybę vėliau užrašytų interviu, o tai, apie ką jis nuo pirmojo iki paskutiniojo interviu kalbėjo, iš esmės buvo nuoseklu. Būtent šios „pamokos“ leido suformuluoti „Masterclass“ (liet. meistriškumo pamokos) konceptą; idėją, kad Ar. Newmanas net ir po mirties galėtų dar daug ko išmokyti mus visus – ir žinovus, ir naujokus“.

