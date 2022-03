Kauno filharmonija kviečia pavakaroti besiklausant muzikinės poezijos

Ją kartu su Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu Kauno styginių kvartetu (Karolina Beinarytė, smuikas, Aistė Mikutytė, II smuikas, Eglė Lapinskė, altas, bei kvarteto vadovas Saulius Bartulis, violončelė) atliks dvi puikios muzikantės – Ieva Pranskutė (smuikas) ir Veronika Kopjova (fortepijonas).

Anot Kauno valstybinės filharmonijos vadovo Justino Krėpštos, norėtųsi išskirti V. Bartulio „I like Shostakovich“, nes tai, deja, yra paskutinis prieš pat mirtį sukurtas kūrinys, kurio premjera įvyko 2020-aisiais. Šiame kūrinyje kompozitorius panaudojo tematines medžiagas iš Dmitrijaus Šostakovičiaus styginių kvartetų bei vienos simfonijos. V. Bartulis, beje, nuo pat jaunystės kūrė serijas kompozicijų, kurios vadinosi „I like“ (Aš mėgstu): „I like Bach“ „I like Schubert“, „I like Vivaldi“, „I Like Berlioz“, „I like Marlen Dietrich“ ir dar daug kitų, kuriose citavo originalias temas, jas savaip interpretuodamas ir „apvilkdamas kitu rūbu“. Nestokodamas humoro jausmo, maestro Donato Katkaus jubiliejaus proga V. Bartulis sukūrė „We like Donatas Katkus“.

Kitas Kauno filharmonijoje vyksiančiame koncerte „Muzikinių poetų dvelksmu“ skambėsiantis kūrinys – Ernesto Chaussono koncertas smuikui, fortepijonui ir kvartetui – pirmą kartą buvo atliktas Briuselyje 1892-aisiais. Po jo premjeros kompozitorius savo dienoraštyje parašė: „Turiu tikėti, kad mano muzika, visų pirma, skirta belgams, nes dar niekada nesimėgavau tokia sėkme… Esu apsvaigęs iš laimės, nes seniai jaučiausi taip įvertintas. Man rodos, kad ateityje dirbsiu su didesniu pasitikėjimu“.

Pristatydami koncerto Kauno filharmonijoje atlikėjus, organizatoriai pažymi, kad Ieva Pranckutė yra viena ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos smuikininkių, tarptautinių konkursų laureatė. Būdama šešerių, jau griežė kaip solistė su Lietuvos kameriniu orkestru, o šiandien legendinio smuikininko Pavelo Vernikovo auklėtinė koncertuoja garsiausiose pasaulio salėse bei festivaliuose. Smuikininkė už Lietuvos vardo garsinimą pelnė Lietuvos ambasados Austrijoje padėką.

Kaune gimusi, o šiuo metu Vienoje gyvenanti pianistė Veronika Kopjova intensyviai koncertuoja Europos, Kinijos, Pietų Korėjos, Čilės prestižinėse salėse, bendradarbiauja su įvairiais orkestrais. Platus atlikėjos solo ir kamerinės muzikos repertuaras apima kūrinius nuo baroko iki šių dienų kompozicijų. Nuo 2014-ųjų pianistė yra Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universiteto dėstytoja, 2019 metais tapo šiuolaikinės muzikos ansamblio „Platypus nare.