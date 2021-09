Kauno dramos teatras kyla į tarptautinį kūrybinį skrydį: „Pasaulio bamba“ prabils angliškai

Rugsėjo 30–spalio 2 d. vyksiančioje pirmą kartą rengiamoje konferencijoje spektaklių programą papildys lektorių pranešimai, vyks kūrybinės dirbtuvės, diskusijos.

Teatro praktikai ir teoretikai aptars esminius klausimus: ką meno patirtis duoda jaunimo auditorijai, kaip interaktyvumas ir aktyvus dalyvavimas teatre daro įtaką naujoms meno formoms, ar auditorijos įtraukimas stimuliuoja stipresnius demokratinius procesus visuomenėje?

Interaktyvių festivalio spektaklių programoje dalyvauja "Kompani:13" (Norvegija), "Bird and Bat" (Islandija), "Kava Kulturalis Muhely" teatras (Vengrija), "Tigerstadsteatret" (Norvegija), "Eventyr i parken" (Norvegija) ir Lietuvai atstovaujantis NKDT. Agnės Sunklodaitės režisuotą spektaklį "Pasaulio bamba" aktoriai vaidins anglų kalba.

NKDT spektaklis analizuoja paauglių pasaulį, jų baimes ir žiaurumo prigimtį. Siužeto pagrindą sudaro Williamo Goldingo romano "Musių valdovas" linija ir jaunimo išpažintys, tačiau žiūrovai ne tik stebi spektaklio vyksmą, bet ir reiškia mintis, drauge su kitais ieško situacijų sprendimų.

Iššūkis: "Pasaulio bambos" aktoriams Norvegijoje teks ne tik vaidinti angliškai, bet ir bandyti prakalbinti jiems visiškai nepažįstamą vietos auditoriją. / D. Stankevičiaus nuotr.

"W.Goldingas savo kūrinyje konstruoja mini visuomenę, kuri turi savo taisykles ir būtent toks visuomenės modelis buvo reikalingas kalbėtis su jaunais žmonėmis, kelti klausimus, kaip mums pavyksta vieniems su kitais susikalbėti, iš kur gimsta valdžios troškimas, noras smurtauti, – sako A.Sunklodaitė. Jauni žmonės neturi su kuo apie tai pasikalbėti, todėl spektaklio tikslas yra daugiau terapinis – interaktyviosios dalys yra skirtos tam, kad prakalbintume jauną žmogų."

Anot menininkės, vaikai daug labiau linkę atsiverti aktoriams, kurie ką tik scenoje suvaidino atpažįstamus momentus, nei psichologams, kurie diskutuoja su jais po spektaklio. "Pasirinkome tokią interaktyvaus teatro formą – spektaklio metu mes kalbamės su jaunimu. Prabyla ir nelinkę kalbėti apskritai. Žingsnis lig kalbančios ir susikalbančios visuomenės mums yra didelis laimėjimas", – sakė A.Sunklodaitė.

Teatralų renginys Norvegijoje – penkių Europos teatro kompanijų ir teatrų bendradarbiavimo rezultatas. Kolektyvai įkūrė tinklą "Participate In Your Life", kuriame diskutuojama, dalijamasi įtraukiančio teatro vaikams ir jaunimui patirtimi. Tinklo kūrėjai per šį laikotarpį Budapešte, Reikjavike, Bergene ir Kaune keitėsi kūrybiniais metodais, dalijosi žiniomis, o šis bendradarbiavimas išaugo į Bergene organizuojamą konferenciją "Join In". Be to, šios teatro krypties praktikų bendradarbiavimas 2022 m. išaugins tarptautinį projektą jaunimui "Babelio bokštas", kuris bus pristatytas NKDT ir Kauno rajone.